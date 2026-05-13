Περιστέρι: Έξι παιδιά ηλικίας 3 έως 11 ετών ζούσαν σε τρώγλη - Συνελήφθησαν οι γονείς τους

Tα δύο αδέλφια 5 και 6 ετών φέρουν σημάδια στο σώμα τους

Στη σύλληψη των γονέων έξι παιδιών ηλικίας από τριών έως 11 ετών, προχώρησαν οι Αρχές στο Περιστέρι, καθώς τα παιδιά διέμεναν σε σπίτι-υγειονομική βόμβα.

Οι αστυνομικοί, όταν μπήκαν στο σπίτι αντίκρισαν εικόνες που δεν παρέπεμπαν σε σπίτι, αλλά σε στάβλο. Η αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα το βράδυ της Τρίτης (12/5) όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν σε σπίτι στην οδό Κηπουπόλεως στο Περιστέρι μετά από καταγγελία.

Εκεί διαπίστωσαν ότι έξι παιδιά ηλικίας τριών έως 11 ετών ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη των γονέων, ηλικίας 37 και 33 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Τα παιδιά διακομίσθηκαν στο Παίδων για να υποβληθούν σε εξετάσεις, ενώ ακολούθως θα τα αναλάβουν παιδοψυχολόγοι.