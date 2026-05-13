Βόλος – Άρης 1-2: Συνέχισε το σερί και στο Πανθεσσαλικό

Ο Άρης επικράτησε 2-1 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την 5η αγωνιστική των playoffs 5-8 της Stoiximan Super League. Ο Χόνγκλα πέτυχε το πρώτο τέρμα του αγώνα στο 21’, ο Λάμπρου ισοφάρισε στο 54’ και ένα λεπτό αργότερα ο Τριανταφύλλου με αυτογκόλ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Newsbomb

Βόλος – Άρης 1-2: Συνέχισε το σερί και στο Πανθεσσαλικό
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Άρης συνεχίζει το σερί του στα playoffs της Stoiximan Super League, έχοντας φτάσει τις 4 νίκες, μετά το σημερινό θετικό αποτέλεσμα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο κόντρα στον Βόλο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Βόλος μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τεχέρο έσπασε παράλληλα για τον Γκαρέ, ο οποίος πλάσαρε στην κίνηση και η μπάλα πήγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι (6’). Οι γηπεδούχοι στο 15’ άγγιξαν το γκολ. Ο Τζόκα έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Μεντίλ βρήκε την μπάλα με το γόνατο και παραλίγο να τη στείλει στα δίχτυα της ομάδας του, όμως ο Αθανασιάδης έσωσε την ομάδα του.

Στην πρώτη επικίνδυνη φάση τους οι «κίτρινοι» άνοιξαν το σκορ. Ο Γκαρέ γύρισε από τα δεξιά, η άμυνα του Βόλου δεν απομάκρυνε σωστά, η μπάλα στρώθηκε στον Χόνγκλα το σουτ του οποίου βρήκε στο αριστερό δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα για το 0-1 στο 21’.

Ο Καντεβέρε ήταν στο πλάγιο, είδε τον Μορέιρα εκτός εστίας και επιχείρησε να τον «κρεμάσει», ωστόσο η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι (31’). Ο Άρης ήταν πιο αποτελεσματικός και πήγε στα αποδυτήρια με το προβάδισμα του ενός γκολ (0-1).

Ο Λάμπρου ισοφάρισε σε 1-1 για τον Βόλο με δυνατό συρτό σουτ, το οποίο δεν μπόρεσε να αποκρούσει ο Αθανασιάδης στο 54’. Ο Άρης είχε άμεση απάντηση, καθώς ο Γιαννίωτας γύρισε παράλληλα και ο Τριανταφύλλου έστειλε την μπάλα στην εστία της ομάδας του στην προσπάθειά του να διώξει (55’).

Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη στο 68’. Ο Ράτσιτς δοκίμασε το πόδι του από μακριά, ο Μορέιρα απέκρουσε με δυσκολία, ο Μορόν πήρε το ριμπάουντ, όμως δεν μπόρεσε να σημαδέψει εστία. Ο Ισπανός επιθετικός του Άρη σούταρε από πλάγια θέση, ο 30χρονος τερματοφύλακας βρήκε την μπάλα με το πόδι και αυτή κατέληξε στο δοκάρι (72’).

Άλλη μία εξαιρετική επέμβαση του Πορτογάλου γκολκίπερ. Αυτή τη φορά σε σουτ του Γκαρέ στο 73ο λεπτό του αγώνα. Ο Άρης πέρασε και από το Πανθεσσαλικό Στάδιο με 2-1 και συνεχίζει το σερί, που έχει φτάσει στις τέσσερις νίκες στα playoffs της Stoiximan Super League.

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος

Κίτρινες: 14’ Ουρτάδο, 67’ Ράσιτς

ΒΟΛΟΣ (Κωνσταντίνος Μπράτσος): Μορέιρα (76’ Παπαθανασίου-Γεροφωκάς), Μύγας (90’ Λεγκίσι), Χέρμανσον (46’ Τριανταφύλλου), Κόμπα, Γροσδής, Μαρτίνεθ, Γκονζάλες (76’ Κύρκος), Λάμπρου, Χουάνπι (61’ Λυκουρίνος), Τζόκα, Ουρτάδο.

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Ρόουζ, Σούντμπεργκ (80’ Φρίντεκ), Μεντίλ, Ράσιτς, Χόνγκλα (59’ Γένσεν), Γκαρέ (82’ Κουαμέ), Μπουσαΐντ (59’ Ντούντου), Γιαννώτας, Καντεβέρε (59’ Μορόν).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΟΣΑ: Πρωτιά της Ελλάδας στην αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών - Άνοδος κατά 3,3%

19:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 3-2: Απίθανο φινάλε και τεράστια ανατροπή των Βοιωτών

19:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος – Άρης 1-2: Συνέχισε το σερί και στο Πανθεσσαλικό

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Δεκάδες νεκρά παγόνια Γαλιλαία - Τα πυροβόλησαν στο κεφάλι

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Φωτογράφιζαν ανήλικα παιδιά στην πλατεία Μιαούλη – Συνελήφθησαν δύο νεαροί αλλοδαποί

19:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου 117-76 : Έκανε εύκολα το 1-0

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει στα σχολεία - Νέοι κανόνες από τα διαγωνίσματα μέχρι τα deepfakes

18:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Σημαντική αλλαγή στην ενδεκάδα από Μεντιλίμπαρ

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν: Εγκρίθηκε σχεδιασμός για ευκολότερα διασυνοριακά ταξίδια σε όλη την Ευρώπη

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: «Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες», λέει ο καθηγητής των 17χρονων

18:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Έκπληξη από Μπενίτεθ στην ενδεκάδα

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα της κρίσης για τον 42χρονο που τεμάχισε και έβαλε σε μπλέντερ τη σύζυγό του, πρώην φιναλίστ Μις Ελεβτία

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Σορός σε αποσύνθεση εντοπίστηκε στις παλιές δικαστικές φυλακές Χανίων

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση ΕΣΗΕΑ για την τραγωδία στην Ηλιούπολη

18:27ANNOUNCEMENTS

Η Ελλάδα σε κρίσιμη δημογραφική καμπή - Από τις τοπικές ιδιαιτερότητες στην ευρωπαϊκή δράση 

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε πυραυλικά συστήματα που ξεπερνούν όλα τα συστήματα αεράμυνας

18:18ΥΓΕΙΑ

Πώς να αποφύγετε τα τσιμπήματα από τα κουνούπια - Οι 5 τρόποι που προτείνουν οι ειδικοί

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Αφιέρωμα της El Independiente στον «Κένταυρο» και την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

18:17ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: «Όποιος πει κάτι κακό για τον Χρήστο, θα δει τι θα πάθει» - Ένταση και καταγγελίες για απειλές στη δίκη του μικρού Άγγελου

18:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν αναπαράγουμε προσωπικές επιστολές στο βωμό της ψηφοθηρίας»: Αντιδράσεις στην ανάρτηση Καρυστιανού για τα κορίτσια στην Ηλιούπολη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: «Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες», λέει ο καθηγητής των 17χρονων

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Τα παιδιά ήταν άπλυτα, αδύνατα και με μεγάλα ρούχα, ζούσαν σε ταράτσα», λέει γείτονας στο Newsbomb - Συνελήφθησαν οι γονείς τους

07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Τους έπιασαν σε ερωτικές περιπτύξεις εν πτήσει και συνελήφθησαν όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Βίντεο ντοκουμέντο με το τουριστικό σκάφος που χτύπησε και ακρωτηρίασε τον 22χρονο

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στο Μέγαρο των Ηλυσίων: Το SMS του Μακρόν σε Ιρανή ηθοποιό πίσω από το χαστούκι της πρώτης κυρίας - «Είσαι πολύ όμορφη...»

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο ποταμός Ευφράτης στερεύει και τα εσχατολογικά σενάρια με προφητείες της Βίβλου δίνουν και παίρνουν

18:18ΥΓΕΙΑ

Πώς να αποφύγετε τα τσιμπήματα από τα κουνούπια - Οι 5 τρόποι που προτείνουν οι ειδικοί

16:03ΕΘΝΙΚΑ

Τι θα περιλαμβάνει το τουρκικό σχέδιο «νάρκη» για τις θαλάσσιες περιοχές σε Αιγαίο και Μεσόγειο - ΑΟΖ, Υφαλοκρηπίδα και «Γκρίζες Ζώνες»

18:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν αναπαράγουμε προσωπικές επιστολές στο βωμό της ψηφοθηρίας»: Αντιδράσεις στην ανάρτηση Καρυστιανού για τα κορίτσια στην Ηλιούπολη

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα της κρίσης για τον 42χρονο που τεμάχισε και έβαλε σε μπλέντερ τη σύζυγό του, πρώην φιναλίστ Μις Ελεβτία

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έξι παιδιά ηλικίας 3 έως 11 ετών ζούσαν σε τρώγλη - Συνελήφθησαν οι γονείς τους

17:06ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Στο γεύμα του Παναθηναϊκού πριν το κρίσιμο ματς με τη Βαλένθια - Συνομίλησε και εμψύχωσε τους παίκτες

23:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (14/5)

18:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Έκπληξη από Μπενίτεθ στην ενδεκάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ