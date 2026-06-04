Άλιμος: Συνελήφθη 15χρονος για ληστεία ηλικιωμένης - Την έριξε κάτω για να κλέψει τσάντα κι αλυσίδα

Ο 15χρονος νεαρός συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, κατηγορούμενος για ληστεία

Μιχάλης Παπαδάκος

Άλιμος: Συνελήφθη 15χρονος για ληστεία ηλικιωμένης - Την έριξε κάτω για να κλέψει τσάντα κι αλυσίδα
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη 15χρονος στον Άλιμο για ληστεία ηλικιωμένης γυναίκας.
  • Ο νεαρός το βράδυ της Κυριακής άρπαξε την αλυσίδα και την τσάντα της γυναίκας, τραυματίζοντάς την.
  • Η σύλληψη έγινε το πρωί της Δευτέρας από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου.
  • Ο 15χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα μετά τη σύλληψή του.
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Ένας ανήλικος έπεσε στα χέρια των Αρχών, καθώς λήστεψε και τραυμάτισε μια ηλικιωμένη γυναίκα στον Άλιμο.

Ο 15χρονος νεαρός συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, κατηγορούμενος για ληστεία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 15χρονος, το βράδυ της Κυριακής (31/5) προσέγγισε μια ηλικιωμένη γυναίκα, που κινούνταν πεζή και την άρπαξε από τον λαιμό. Αφού της απέσπασε την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό της, την πέταξε κάτω για να της αρπάξει και την τσάντα και τράπηκε σε φυγή.

Ο νεαρός ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές και το πρωί της Δευτέρας του πέρασαν χειροπέδες. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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