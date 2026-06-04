Καμπανάκι ΣΕΒ-ΣΜΕ για την αποβιομηχάνιση που οδηγεί σε εξάρτηση πρώτων υλών και ενέργειας

Τον «κώδωνα του κινδύνου» χτυπούν Έλληνες βιομήχανοι και εκπρόσωποι των μεταλλευτικών επιχειρήσεων για την αποδυνάμωση της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης η οποία έχει οδηγήσει σε μείωση των δυνατοτήτων των εγχώριων οικονομιών λόγω της αυξημένης εξάρτησης από τρίτες χώρες σε ότι αφορά την παραγωγή πρώτων υλών και ενέργειας.

Γεώργιος Καλούμενος

Καμπανάκι ΣΕΒ-ΣΜΕ για την αποβιομηχάνιση που οδηγεί σε εξάρτηση πρώτων υλών και ενέργειας
Eurokinissi
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  • Η αποβιομηχάνιση της Ευρώπης έχει αυξήσει την εξάρτηση από τρίτες χώρες για πρώτες ύλες και ενέργεια, θέτοντας σε κίνδυνο τις εγχώριες οικονομίες.
  • Η Ευρώπη αντιμετωπίζει αδιέξοδο λόγω της στροφής σε οικονομία υπηρεσιών και της μείωσης της βιομηχανικής παραγωγής, επιδεινωμένη από γεωπολιτικές και οικονομικές κρίσεις.
  • Η επαναφορά της παραγωγής, της μεταποίησης και της εξορυκτικής δραστηριότητας θεωρείται κρίσιμη για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αυτονομίας και της ανταγωνιστικότητας.
  • Η Ελλάδα έχει σημαντικές ευκαιρίες στον τομέα της ενέργειας και της εξόρυξης, με επενδύσεις όπως αυτή της Ελληνικός Χρυσός και την παραγωγή κρίσιμων πρώτων υλών έως το 2026.
  • Η κυβέρνηση προωθεί την ανάπτυξη του μεταλλευτικού κλάδου μέσω απλοποίησης αδειοδοτήσεων και ενίσχυσης της εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες, διασφαλίζοντας υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα.
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Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, στο πλαίσιο ομιλίας του κατά τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) μίλησε για αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η Ευρώπη, καθώς αποδυνάμωσε συνειδητά τη βιομηχανική της παραγωγή θεωρώντας ότι μπορεί να μετατραπεί σε οικονομία υπηρεσιών και να εισάγει όσα χρειάζεται από τρίτες χώρες.

Το πρόβλημα έχουν εντείνει οι αλλεπάλληλες οικονομικές και γεωπολιτικές κρίσεις μέσω των οποίων αναδείχθηκαν οι αδυναμίες του αναπτυξιακού μοντέλου που έχει επιλέξει εδώ και δεκαετίες να ακολουθήσει η Ε.Ε.

Η συγκεκριμένη στρατηγική έχει συνεισφέρει στο να βρίσκεται η Ευρώπη σε μειονεκτική θέση κάθε φορά που διαταράσσονται οι γεωπολιτικές ισορροπίες εξαιτίας κάποιου απρόοπτου γεγονότος όπως συνέβη με τους πρόσφατους πολέμους, την υγειονομική αλλά και την οικονομική κρίση.

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στη γενική συνέλευση του ΣΜΕ, οι πρόσφατες εξελίξεις καταδεικνύουν την ανάγκη επαναφοράς της παραγωγής, της μεταποίησης και της εξορυκτικής δραστηριότητας στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Όπως σημείωσαν, οι πολεμικές συγκρούσεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή έχουν συμβάλλει στο να συνεχίζει η βιομηχανία της Ευρώπης να λειτουργεί με ενεργειακό κόστος πολλαπλάσιο από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Η συζήτηση δεν πρέπει πλέον να περιορίζεται στην ανταγωνιστικότητα αλλά να επικεντρωθεί στην παραγωγικότητα, καθώς η Ευρώπη αδυνατεί να προσελκύσει επενδύσεις με τον ίδιο ρυθμό που το πράττουν οι άλλες μεγάλες οικονομίες.

Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και τις εξορύξεις, που μετά από δύο χρόνια συζητήσεων με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δείχνει να μπαίνει σε ένα πιο λειτουργικό πλαίσιο, θα είναι καίριας σημασίας για την αναδιάταξη του κλάδου, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια «θολά» σημεία, κυρίως σε ό,τι αφορά τις εξορυκτικές δραστηριότητες στις περιοχές Natura.

Για τον πρόεδρο του ΣΕΒ, η ενέργεια και το χωροταξικό αποτελούν δύο από τα βασικότερα εργαλεία για τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Το τρίτο, όπως υπογράμμισε, είναι η ίδια η κοινωνική αποδοχή της βιομηχανίας.

Η Ελλάδα σύμφωνα με τον ΣΜΕ και τον ΣΕΒ βρίσκεται μπροστά σε μία μεγάλη ευκαιρία να παίξει σημαντικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις σε ότι αφορά την παραγωγή ενέργειας και την εξόρυξη πρώτων υλών, αν υπάρξουν οι κατάλληλες θεσμικές παρεμβάσεις στον τομέα της ενέργειας και την αποδοχή από πλευράς ελληνικής κοινωνίας των παραγωγικών επενδύσεων που σχετίζονται με τον βιομηχανικό κλάδο.

Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, ενώ η METLEN προχωρά στην παραγωγή γαλλίου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΜΕ, μέχρι το τέλος του 2026 η Ελλάδα αναμένεται να παράγει δύο ακόμη κρίσιμες πρώτες ύλες, τον χαλκό και το γάλλιο, ενισχύοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή στρατηγική απεξάρτησης από τρίτες χώρες.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΕΒ τόνισε, ότι η μεταποίηση δημιουργεί υψηλότερα εισοδήματα και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, χωρίς όμως να έχει καταφέρει να διαμορφώσει την ίδια θετική εικόνα στην κοινωνία που έχουν άλλοι κλάδοι της οικονομίας.

Επιπλέον όπως αναφέρθηκε από τους ομιλητές, παρά το γεγονός ότι οι αναταράξεις στις παγκόσμιες μεταφορές κατέδειξαν ότι η εξάρτηση από τρίτες χώρες δεν αποτελεί βιώσιμη επιλογή, δεν έχουν ακόμα εξαλειφθεί από τις ευρωπαϊκές αρχές, τα εμπόδια που οδήγησαν στη συρρίκνωση της εξορυκτικής δραστηριότητας στην Γηραιά Ήπειρο.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, εμφανίστηκε αποφασισμένος να στηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη της μεταλλευτικής και εξορυκτικής δραστηριότητας. Αναγνώρισε τη στρατηγική σημασία του κλάδου για την ευρωπαϊκή αυτονομία σε κρίσιμες πρώτες ύλες και προανήγγειλε πρωτοβουλίες για την απλοποίηση του μεταλλευτικού κώδικα και την επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών.

Ο κ. Τσάφος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει μακρά μεταλλευτική παράδοση και σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες, ενώ χαρακτήρισε «τεράστιες» τις προοπτικές του κλάδου. Παράλληλα, έθεσε ως προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξή του την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες και την τήρηση υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων.

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