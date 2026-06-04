Η Xiaomi χάνει πάνω από 5.500 ευρώ σε κάθε αυτοκίνητο που πουλά

Του Γιάννη Σκουφή

Η Xiaomi μπορεί να έχει καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας με τα ηλεκτρικά SU7 και YU7, ωστόσο η οικονομική πραγματικότητα πίσω από την ταχεία ανάπτυξή της είναι ζοφερή.

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποίησε η κινεζική εταιρεία για το πρώτο τρίμηνο του 2026, το τμήμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων της κατέγραψε λειτουργικές ζημιές ύψους 3,1 δισεκατομμυρίων γουάν, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια περίοδο η Xiaomi παρέδωσε 80.856 αυτοκίνητα σε Κινέζους αγοραστές, κάτι που μεταφράζεται σε ζημιά περίπου 4.900 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο που πούλησε.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η κατάσταση εμφανίζεται επιδεινωμένη σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025 η εταιρεία είχε πουλήσει 75.869 αυτοκίνητα και οι απώλειες ανά μονάδα υπολογίζονταν σε περίπου 800 ευρώ. Αν και οι πωλήσεις αυξήθηκαν, το κόστος ανάπτυξης, παραγωγής και επέκτασης του δικτύου φαίνεται ότι επιβάρυνε σημαντικά τα οικονομικά δεδομένα και αποτελέσματα.

Παρά τις ζημιές, τα έσοδα του τομέα αυτοκινήτου έφτασαν τα 19,9 δισ. γουάν, δηλαδή περίπου 2,6 δισ. ευρώ, αποδεικνύοντας ότι η ζήτηση για τα μοντέλα της Xiaomi παραμένει ισχυρή.

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Η μέση τιμή πώλησης των αυτοκινήτων της εταιρείας διαμορφώνεται σήμερα στις 235.000 γουάν ή περίπου 30.500 ευρώ. Για τον λόγο αυτό η Xiaomi επενδύει πλέον περισσότερο στις ακριβότερες εκδόσεις, όπως το νέο YU7 GT των 990 ίππων, με τιμή που ξεκινά από περίπου 50.500 ευρώ, αλλά και το κορυφαίο SU7 Ultra που κοστίζει πάνω από 68.000 ευρώ.

Παράλληλα, οι πωλήσεις δείχνουν να ανακάμπτουν μετά την κάμψη των προηγούμενων μηνών. Τον Απρίλιο η Xiaomi παρέδωσε 36.702 αυτοκίνητα, σημαντικά περισσότερα από τα 21.440 του Μαρτίου και τα 20.414 του Φεβρουαρίου. Ωστόσο παραμένει μακριά από το ιστορικό ρεκόρ των 50.212 παραδόσεων που είχε πετύχει τον Δεκέμβριο του 2025.

Το παράδειγμα της Xiaomi δείχνει ότι ακόμη και οι πιο επιτυχημένες νέες εταιρείες ηλεκτρικών αυτοκινήτων χρειάζονται χρόνο για να φτάσουν σε σταθερή κερδοφορία, ειδικά σε μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός και ο πόλεμος τιμών παραμένουν εξαιρετικά έντονοι.