Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (4/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 4 Ιουνίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (4/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

4/6/2026 6:30:00 πμ

4/6/2026 6:30:00 μμ

ΙΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑΣ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - Β.ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΝΙΚΗΣ - Κ.ΚΟΤΖΙΑ - ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ - ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

238

Κατασκευές

4/6/2026 8:00:00 πμ

4/6/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΦΩΤΟΜΑΡΑ 10 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

677

Κατασκευές

4/6/2026 8:00:00 πμ

4/6/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΣΚΙΠΗ έως κάθετο: ΦΟΡΝΕΖΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΝΕΣΤΟΡΟΣ απο κάθετο: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΝΕΣΤΟΡΟΣ 1 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΣΚΙΠΗ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΣΚΙΠΗ 54 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 243 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ

672

Συντήρηση

4/6/2026 8:00:00 πμ

4/6/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:Β. ΔΙΠΛΑ απο κάθετο: ΘΕΟΓΙΝΟΣ έως κάθετο: Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΟΓΙΝΟΣ απο κάθετο: Β. ΔΙΠΛΑ έως κάθετο: ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ απο κάθετο: Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ έως κάθετο: ΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

653

Κατασκευές

4/6/2026 8:00:00 πμ

4/6/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΝΕΦΕΛΗΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΠΥΛΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΑΙΟΛΙΔΟΣ απο κάθετο: ΠΥΛΑΔΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

640

Λειτουργία

4/6/2026 8:00:00 πμ

4/6/2026 1:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΠΙΔΟΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ .ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ απο κάθετο: ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ έως κάθετο: ΕΠΛΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΛΙΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΕΛΠΙΔΟΣ έως κάθετο: ΕΥΛΙΜΕΝΗΣ ΝΟ8 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ απο κάθετο: ΝΗΣΟΥΣ έως κάθετο: ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΝΟ5 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

664

Κατασκευές

4/6/2026 8:00:00 πμ

4/6/2026 2:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ.

379

Κατασκευές

4/6/2026 8:00:00 πμ

4/6/2026 2:00:00 μμ

ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

1589

Συντήρηση

4/6/2026 8:00:00 πμ

4/6/2026 5:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΑΡΤΕΜΙΣ ΟΔΟΙ : ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΑΙΝΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΑΙΣ, ΘΡΑΚΗΣ, ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΠΙΝΔΟΥ, ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ, ΒΥΡΩΝΟΣ, ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΝΙΚΟΥ, ΜΕΣΣΑΡΑ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΡΕΓΓΙΝΑΣ, ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ, ΤΗΝΟΥ, ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΑΝΑΦΗΣ, ΝΑΞΟΥ, ΠΑΡΟΥ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, ΑΝΔΡΟΥ, ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ, .ΕΛΑΙΩΝ, ΣΕΡΙΦΟΥ, ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ, ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΜΥΚΟΝΟΥ, ΜΑΡΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΓΑΥΔΟΥ, ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΑΝΑΦΗΣ, ΔΑΦΝΩΝ, ΣΑΜΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΥΡΟΥ, ΡΟΔΩΝ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΦΙΛΙΑΣ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΟΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΥΔΡΑΣ, ΓΕΡΑΚΑ, ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΠΙΝΔΟΥ, ΛΙΜΝΗΣ, ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

451

Λειτουργία

4/6/2026 8:00:00 πμ

4/6/2026 5:00:00 μμ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΝΤΑΓΛΑ - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΘΕΝΙΤΗ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.

2524

Λειτουργία

4/6/2026 9:00:00 πμ

4/6/2026 11:00:00 πμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ απο κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ έως κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ

620

Κατασκευές

4/6/2026 9:00:00 πμ

4/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ απο κάθετο: Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ απο κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 168 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

652

Κατασκευές

4/6/2026 9:00:00 πμ

4/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 181 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 154 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ 70 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ

663

Κατασκευές

4/6/2026 9:00:00 πμ

4/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΕΛΛΗΣ απο κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΕΛΛΗΣ ΝΟ 1 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

666

Κατασκευές

4/6/2026 9:00:00 πμ

4/6/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: ΙΑΤΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΑΡΤΗΣ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ 180 - 180Α από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ 178 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ 174 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ 172 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ 164 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

673

Κατασκευές

4/6/2026 9:00:00 πμ

4/6/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΥΡΡΑΣ έως κάθετο: ΔΙΠΛΑ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΠΥΡΡΑΣ έως κάθετο: ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ απο κάθετο: ΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΜΙΛΩΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ

580

Κατασκευές

4/6/2026 10:00:00 πμ

4/6/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ, ΣΤΡ.ΔΑΓΚΛΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΙΔΟΥ.

378

Κατασκευές

4/6/2026 11:00:00 πμ

4/6/2026 2:30:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε απο κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ έως κάθετο: ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ από: 11:00 μμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ απο κάθετο: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε από: 11:00 μμ έως: 02:30 μμ

602

Κατασκευές

4/6/2026 11:00:00 πμ

4/6/2026 3:00:00 μμ

ΔΑΦΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ απο κάθετο: ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΧΡ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ απο κάθετο: ΧΡ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΧΡ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΚΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΣ έως κάθετο: ΧΡ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΧΡ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ 31 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ

625

Κατασκευές

4/6/2026 11:00:00 πμ

4/6/2026 3:00:00 μμ

ΔΑΦΝΗΣ

Μονά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΣ απο κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ

625

Κατασκευές

4/6/2026 11:30:00 πμ

4/6/2026 2:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΡΑΝΤΟΥΝΑ απο κάθετο: ΠΑΠΑΔΑ έως κάθετο: ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΟΤΑΡΑ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ

635

Λειτουργία

4/6/2026 12:30:00 μμ

4/6/2026 5:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΝΕΦΕΛΗΣ απο κάθετο: ΙΔΟΜΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΟΥ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΙΔΟΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΛΟΠΗΣ έως κάθετο: ΝΕΦΕΛΗΣ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΝΕΦΕΛΗΣ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ

639

Λειτουργία

4/6/2026 1:00:00 μμ

4/6/2026 3:30:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΗΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΙΓΕΩΣ έως κάθετο: ΗΡΑΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΥΟΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΝΗΡΕΩΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΝΗΡΕΩΣ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ

665

Κατασκευές

4/6/2026 1:00:00 μμ

4/6/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΜΦΙΤΡΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΝΕΦΕΛΗΣ έως κάθετο: ΑΘΑΜΑΝΤΟΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΥΑΛΛΕΩΝ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΩΝΟΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΘΑΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΩΝΟΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

641

Λειτουργία

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Φυλακές Αγίου Στεφάνου: Έβδομος θάνατος κρατουμένου μέσα σε λίγες εβδομάδες

08:49WHAT THE FACT

Ένα χταπόδι με τεράστια μάτια βρέθηκε στα βάθη - Μία υπενθύμιση ποσά μέρη του ωκεανού είναι ανώνυμα

06:54LIFESTYLE

Πότε τελειώνουν οι επιτυχημένες σειρές της TV – Από τον «Άγιο Έρωτα» στη «Γη της ελιάς»

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