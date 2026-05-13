Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά της Ηπείρου μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και πιθανώς θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση Κολυδά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των θερμοκρασιών στην Ευρώπη τις επόμενες ημέρες.

Στα βορειοδυτικά τμήματα της ηπείρου διακρίνονται χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, μια περίοδο που παραδοσιακά συνδέεται με όψιμες ψυχρές εισβολές στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά.

Η πρόσκαιρη άνοδος της θερμοκρασίας φαίνεται ότι σταδιακά υποχωρεί. Οι θερμές αέριες μάζες απομακρύνονται, ενώ η κυκλοφορία ευνοεί επάνοδο του υδραργύρου σε πιο φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, κατά τόπους ακόμη και λίγο χαμηλότερα από τις κανονικές τιμές. Δεν πρόκειται για κάτι ακραίο, αλλά για μια επιστροφή σε πιο ήπια και σχετικά δροσερή ανοιξιάτικη εικόνα.

Ενδεικτική είναι και η τάση της θερμοκρασίας στην Αθήνα, όπου το ensemble δείχνει μια πτώση το αμέσως επόμενο διάστημα και στη συνέχεια διατήρηση των τιμών κοντά ή λίγο κάτω από τα κανονικά επίπεδα.

Προς το τέλος της περιόδου διαφαίνεται μια ήπια ανάκαμψη, χωρίς όμως να διακρίνεται κάποια αξιόλογη θερμή έξαρση.

Με άλλα λόγια, οδηγούμαστε σε μια περισσότερο ήπια και σχετικά δροσερή ανοιξιάτικη εικόνα, χωρίς ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές, καταλήγει ο γνωστός μετεωρολόγος.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 13 Μαΐου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Από το βράδυ στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα εκδηλωθούν στα βόρεια κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κατά τόπους θα πυκνώσουν και στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 και στην Κρήτη έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές από τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί και στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 με 26 και τοπικά στα νότια έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-05-2026

Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ενώ βαθμιαία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στιις περισσότερες περιοχές.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-05-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-05-2026

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, με βελτίωση στις περισσότερες περιοχές το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-05-2026

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές το μεσημέρι απόγευμα κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ασθενείς και βαθμιαία βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια.