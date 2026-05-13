Κρήτη: Ένταση και καταγγελίες για απειλές στη δίκη του μικρού Άγγελου

Snapshot Η δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου στο Ηράκλειο συνεχίστηκε με μαρτυρίες που περιέγραψαν τη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο και τη διαδικασία διακομιδής από το ΕΚΑΒ.

Μάρτυρες κατήγγειλαν απειλές από συγγενείς και φίλους του 45χρονου κατηγορούμενου, με έναν μάρτυρα να δηλώνει φόβο και απροθυμία να επαναλάβει την κατάθεσή του.

Γείτονες κατέθεσαν ότι δεν είχαν στενές σχέσεις με την οικογένεια και δεν γνώριζαν προσωπικά τους κατηγορουμένους, ενώ δεν είχαν αντιληφθεί προβλήματα ή καβγάδες στη γειτονιά πριν το περιστατικό.

Μάρτυρας περιέγραψε ότι το παιδί βρέθηκε τυλιγμένο σε σεντόνι και ότι η μητέρα δεν μπήκε στο πίσω μέρος του ασθενοφόρου, ενώ ο 45χρονος κατηγορούμενος έφυγε μόνος του από το σημείο.

Η δίκη διεκόπη προσωρινά λόγω της έντασης και των απειλών, ενώ συνεχίστηκε με καταθέσεις που αποκάλυψαν λεπτομέρειες για το περιστατικό και την αντίδραση της γειτονιάς. Snapshot powered by AI

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε σήμερα η πολύκροτη δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου στα Δικαστήρια Ηρακλείου.

Η διαδικασία συνεχίστηκε σήμερα με καταθέσεις μαρτύρων που έριξαν φως σ τις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ιδιαίτερο βάρος απέκτησε η μαρτυρία γιατρού του ΕΚΑΒ που περιέγραψε όσα αντίκρισε κατά την παραλαβή του μικρού παιδιού και τη διαδικασία της διακομιδής του στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η ακροαματική διαδικασία διεκόπη λίγο πριν τις 17:30 το απόγευμα όταν μάρτυρες κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν απειλές από συγγενείς και φίλους του 45χρονου κατηγορούμενου.

«Όποιος πει κάτι κακό για τον Χρήστο, θα δει τι θα πάθει»

Ένας ηλικιωμένος μάρτυρας και γείτονας του 45χρονου κατηγορούμενου που κλήθηκε να καταθέσει δεν μπόρεσε να απαντήσει στις ερωτήσεις της υπεράσπισης της 27χρονης. «Φοβάμαι» απάντησε εμφανώς ταραγμένος. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο ίδιος στο δικαστήριο, έξω από τη δικαστική αίθουσα υπήρχαν άτομα από το περιβάλλον του 45χρονου κατηγορούμενου οι οποίοι φέρεται να απείλησαν μάρτυρες που επρόκειτο να καταθέσουν. «Όποιος πει κάτι κακό για τον Χρήστο, θα δει τι θα πάθει», φέρεται να είπαν. Ο ηλικιωμένος άνδρας δήλωσε φοβισμένος και απρόθυμος να επαναλάβει όσα είχε καταθέσει κατά την προανακριτική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 15:00, η διαδικασία διακόπηκε προσωρινά, προκειμένου να ξεκουραστούν οι παράγοντες της δίκης, καθώς η ακροαματική διαδικασία εξελίσσεται σε μαραθώνια.

Τι κατέθεσαν οι γείτονες

Μετά τη σύντομη διακοπή, η δίκη συνεχίστηκε με την κατάθεση γειτόνισσας του ζευγαριού. Η μάρτυρας ανέφερε ότι δεν έμενε ακριβώς δίπλα τους, αλλά σε σχετικά κοντινή απόσταση.

Όπως κατέθεσε, δεν γνώριζε καν την ύπαρξη της μητέρας με το παιδί, ενώ δεν είχε προσωπική γνωριμία ούτε με τον δεύτερο κατηγορούμενο. Τον αναγνώριζε μόνο ως φυσιογνωμία, χωρίς να έχει κάποια επαφή μαζί του.

Η ίδια ανέφερε ότι πληροφορήθηκε τι είχε συμβεί μετά το περιστατικό, όταν πλέον η υπόθεση είχε γίνει γνωστή. Επίσης πρόσθεσε, πως άκουσε να λένε γείτονες πως όταν χώρισε με την γυναίκα του κράτησε εκείνος το παιδί τους και ήταν άψογος πατέρας.

Στη συνέχεια κατέθεσε ακόμη μία γειτόνισσα, η οποία μένει απέναντι από το σπίτι, με τον δρόμο να χωρίζει τις δύο κατοικίες. Όπως ανέφερε, δεν είχε σχέσεις με την οικογένεια του δεύτερου κατηγορουμένου, ενώ η 27χρονη κατηγορούμενη, σύμφωνα με την ίδια, δεν έβγαινε από το σπίτι.

Η μάρτυρας είπε ότι είδε την κατηγορούμενη μόνο την ημέρα του περιστατικού, ενώ δεν είχε δει το παιδί. Ανέφερε ότι άκουσε τις σειρήνες του ασθενοφόρου και στη συνέχεια είδε την κατηγορούμενη να μιλά στους διασώστες.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, άκουσε την κατηγορούμενη να λέει στους διασώστες ότι το παιδί σηκώθηκε για να πάει στην τουαλέτα, έπεσε και χτύπησε. Η μάρτυρας περιέγραψε ότι το παιδί ήταν τυλιγμένο σε σεντόνι, ενώ οι διασώστες ζήτησαν κουβέρτα.

Όπως πρόσθεσε, οι διασώστες ζήτησαν από τη μητέρα να μπει στο ασθενοφόρο. Εκείνη, σύμφωνα με τη μάρτυρα, δεν μπήκε στο πίσω μέρος, αλλά κάθισε μπροστά, στη θέση του συνοδηγού. Ανέφερε επίσης ότι ο κατηγορούμενος έφυγε μόνος του από το σημείο.

Η ίδια κατέθεσε ακόμη ότι δεν είχε δημιουργηθεί ποτέ κάποιο πρόβλημα στη γειτονιά, ούτε είχε ακούσει καβγάδες από το σπίτι. Όπως είπε, πληροφορήθηκε για την κακοποίηση λίγες ώρες μετά το περιστατικό, ενώ τότε είδε στην περιοχή και αστυνομικούς με πολιτικά ρούχα.

Διαβάστε επίσης