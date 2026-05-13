Διασώστης στη δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου: «Έκανε έναν αναστεναγμό κι έκλεισε τα μάτια»

Snapshot Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σπίτι βρήκε το 3χρονο Άγγελο σε παγωμένη κατάσταση, με έναν αναστεναγμό πριν να κλείσει τα μάτια του οριστικά.

Η μητέρα και ο σύντροφός της παρουσίασαν ατάραχη και αδιάφορη συμπεριφορά, χωρίς να αντιλαμβάνονται πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης του παιδιού.

Το παιδί έφερε πολλαπλά τραύματα διαφορετικής χρονικής προέλευσης, που υποδηλώνουν πιθανή κακοποίηση.

Η μητέρα αρνήθηκε να πάρει αγκαλιά το παιδί για να το ζεστάνει ή να το τοποθετήσει στο ασθενοφόρο παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των διασωστών.

Ο 45χρονος σύντροφος φαινόταν να ήθελε να υιοθετήσει τον Άγγελο, αλλά φοβόταν να καταγγείλει πιθανή κακοποίηση λόγω οικογενειακού ιστορικού βίας. Snapshot powered by AI

Ακόμα και οι πιο έμπειροι δικαστές, εισαγγελείς και δικηγόροι λυγίζουν από τις περιγραφές γιατρών και διασωστών στην Κρήτη, που ανέλαβαν τον 3χρονο Άγγελο όταν το παιδάκι ξεψυχούσε.

Η δίκη για τον θάνατό του, για τον οποίο κατηγορείται η μητέρα του κι ο σύντροφός της, συνεχίστηκε για μία ακόμα μέρα. Ενώπιον του ΜΟΔ κατέθεσε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έπεσε πάνω από το 3χρονο παιδί.

«Άγγελε, άνοιξε τα μάτια...»

«Φτάσαμε σε 3 λεπτά από τη στιγμή που πήραμε την κλήση. Μπήκαμε μέσα στο σπίτι. Σε έναν καναπέ ήταν ξαπλωμένο ένα παιδάκι. Ρώτησα το όνομα του παιδιού. Ήταν παγωμένο. "Άγγελε, άνοιξε τα μάτια..." Έκανε έναν αναστεναγμό και έκλεισε τα μάτια. Ήταν παγωμένο. Ζήτησα ένα κουβερτάκι για να μπορέσω να το ζεστάνω. Δεν μου το έδωσαν. Δεν έκαναν τίποτα, το ζήτησα επανειλημμένα. Ζήτησα από τη μητέρα να το πάρει αγκαλιά και να το βάλει στο ασθενοφόρο. Αρνήθηκε.

Το μυαλό μου πήγε είτε σε σηψαιμία είτε σε κακοποίηση. Ζήτησα να ενημερωθεί άμεσα το νοσοκομείο και οι γιατροί της Μονάδας Παίδων να βρίσκονται στην ανάνηψη. Παρέμεινα μέχρι να διασωληνωθεί το παιδί. Μετά άφησα τους γιατρούς του ΤΕΠ να κάνουν τη δουλειά τους», είπε η μάρτυρας γιατρός.

Όπως κατέθεσε η ίδια, ο κατηγορούμενος τους ανέφερε ότι το παιδί είχε πέσει. Η ίδια πρόσθεσε ότι η παραμονή τους στο σπίτι διήρκεσε περίπου ένα τέταρτο, πριν αποχωρήσουν. «Η κοκκινίλα που είδα στο πρόσωπο του Άγγελου ήταν κάτι πρόσφατο, "φρέσκο"», συμπλήρωσε.

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι, μετά τη στιγμή που το παιδί έκλεισε τα μάτια του και έκανε έναν αναστεναγμό, δεν υπήρξε ξανά καμία επικοινωνία μαζί του. Όπως είπε χαρακτηριστικά «μετά που έκλεισε τα μάτια αφού έκανε τον αναστεναγμό, το παιδί δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί μας». Ανέφερε επίσης ότι η μητέρα ήταν ατάραχη, περιγράφοντάς την ως να μην αντιλαμβανόταν πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης, όπως χαρακτηριστικά είπε, «σαν να μη καταλάβαινε τι γινόταν».

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι το παιδί έφερε διάφορα τραύματα, τα οποία φαίνονταν να είναι διαφορετικής χρονικής προέλευσης. «Το παιδί είχε διάφορα τραύματα, διαφορετικών χρονολογιών... κάποια μάλιστα τα μπέρδεψα. Νόμιζα ότι το παιδί ήταν λερωμένο, αλλά ήταν παλιά τραύματα» επεσήμανε.

«Ήταν και οι δύο ατάραχοι»

Ο οδηγός του ταχείας επέμβασης οχήματος του ΕΚΑΒ που βρέθηκε στο σημείο το μοιραίο πρωινό, μαζί με γιατρό, κατέθεσε στο δικαστήριο περιγράφοντας χαρακτηριστικά:

«Θυμάμαι ότι ο 45χρονος μας είπε ότι το παιδί έπεσε από τη σκάλα και χτύπησε σε ένα τραπεζάκι. Δεν ήταν σε πανικό οι δύο κατηγορούμενοι. Δεν είχαν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης». Ο ίδιος κατέθεσε επίσης ότι η μητέρα παρέμεινε ατάραχη ακόμη και όταν το παιδί τοποθετήθηκε στο ασθενοφόρο για τη διακομιδή του. «Η μητέρα συνέχισε να είναι ατάραχη ακόμα και όταν βάλαμε το παιδί στο ασθενοφόρο» σημείωσε.

Η εισαγγελέας ρώτησε τον μάρτυρα ποια ήταν η θέση του μικρού τραπεζιού σε σχέση με τη ξύλινη σκάλα, από την οποία κατά τον κατηγορούμενο έπεσε το παιδί και χτύπησε στο τραπεζάκι. Ο ίδιος απάντησε ότι ήταν αριστερά, ωστόσο το παιδί έφερε χτύπημα στα δεξιά. Περιέγραψε ότι το χτύπημα ήταν δεξιά στο μάγουλο, που ήταν κόκκινο, αλλά και δεξιά στο μέτωπο.

Διασώστης ΕΚΑΒ: «Η έννοια της ήταν πώς θα την βρει ο σύντροφος της γιατί δεν είχε κινητό»

Τρίτος μάρτυρας, διασώστης του ΕΚΑΒ και οδηγός ασθενοφόρου που είχε τη μητέρα του Άγγελου μπροστά ενώ πήγαιναν στο νοσοκομείο, κατέθεσε ότι το πλήρωμα έφτασε στο σημείο περίπου σε 5–6 λεπτά από την κλήση. Όπως ανέφερε, στο περιστατικό κινητοποιήθηκαν δύο οχήματα του ΕΚΑΒ: Όχημα ταχείας επέμβασης και ασθενοφόρο, με δύο διασώστες συνολικά, μεταξύ των οποίων και ο ίδιος.

«Το παιδί ανέπνεε ξαπλωμένο στο καναπεδάκι. Κάποια στιγμή άνοιξε τα μάτια και έκανε έναν αναστεναγμό. Τη μία μας έλεγαν ότι έπεσε από τη σκάλα και χτύπησε στο τραπεζάκι και την άλλη ότι λιποθύμησε ενώ περπατούσε» ανέφερε και συμπλήρωσε «Το παιδί ήταν παγωμένο και όταν ελέγξαμε τα άκρα του, είδαμε ένα παλιό χτύπημα που μας είπε η μαμά ότι είχε πέσει πιο παλιά από τη σκάλα. Είχε χτύπημα στο πρόσωπο και άλλα σημάδια».

Ο οδηγός του ΕΚΑΒ κατέθεσε ότι η γιατρός ζήτησε μια κουβέρτα προκειμένου το παιδί να μπορέσει να το κρατήσει αγκαλιά η μητέρα του. Όπως ανέφερε, οι διασώστες βγήκαν από το ασθενοφόρο για να ετοιμάσουν τον χώρο, περιμένοντας ότι η μητέρα θα πλησίαζε. «Η γιατρός μας ζήτησε μια κουβέρτα για να το πάρει αγκαλιά η μαμά του… Εμείς βγήκαμε στο ασθενοφόρο να το ετοιμάσουμε… περιμέναμε να δούμε τη μαμά, τελικά είδαμε να το κρατά η γιατρός μας».

Ο διασώστης κατέθεσε ότι, κατά την εκτίμησή του, δεν είχαν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης. Όπως ανέφερε, η συμπεριφορά τους έδειχνε αδιαφορία, παρότι -όπως είπε-από τη στάση και τα λεγόμενα του πληρώματος είχε καταστεί σαφές ότι επρόκειτο για κρίσιμη περίπτωση.

«Θεωρώ ότι δεν είχαν καταλάβει τη σοβαρότητα. Σαν αδιάφοροι ήταν. Από τη στάση μας και τα λεγόμενά μας είχε καταστεί σαφές ότι ήταν κρίσιμη η κατάσταση του παιδιού, αλλά και πάλι δεν έδειξαν να καταλαβαίνουν. Δεν είδα το αναμενόμενο ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση».

Ο διασώστης κατέθεσε ότι κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς το νοσοκομείο ζήτησε πληροφορίες για το ιατρικό ιστορικό του παιδιού. Όπως ανέφερε, η μητέρα απάντησε μόνο ότι το παιδί είχε κάποιο θέμα με τα γεννητικά όργανα και ότι επρόκειτο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, με την άφιξη στο νοσοκομείο, περίπου 5–6 λεπτά αργότερα, η μητέρα το μόνο που τον ρώτησε ήταν πώς θα τη βρει ο σύντροφός της, καθώς δεν είχε μαζί της το κινητό τηλέφωνο. «Μου είπε μόνο ότι είχε θέμα με τα γεννητικά όργανα και θα έκανε επέμβαση. Όταν φθάσαμε στο νοσοκομείο, μετά από 5–6 λεπτά, το μόνο που με ρώτησε είναι πώς θα τη βρει ο σύντροφός της γιατί δεν είχε το κινητό μαζί της» ανέφερε.

Διασώστρια ΕΚΑΒ: «Tο παιδί βρισκόταν σε λιποθυμική κατάσταση όταν φτάσαμε στο σημείο»

Τέταρτη μάρτυρας, διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία ήταν επίσης παρούσα στο σπίτι, κατέθεσε ότι το παιδί βρισκόταν σε λιποθυμική κατάσταση όταν έφτασαν στο σημείο. Όπως ανέφερε, ρώτησε τη μητέρα τι είχε συμβεί και εκείνη απάντησε ότι το παιδί είχε πέσει από τη σκάλα και είχε χτυπήσει σε ένα τραπεζάκι. Ακόμη τους ανέφεραν ότι ήταν κρυωμένο τις προηγούμενες ημέρες. Ο σύντροφος ήταν ο πιο ανήσυχος και τη ρωτούσε αν συνήλθε.

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι το παιδί είχε κοκκινίλα στο αριστερό μάγουλο. «Εγώ ήμουν πίσω στο ασθενοφόρο με τη γιατρό» είπε.

Γυναίκα μάρτυρας: «Ο 45χρονος πετούσε από τη χαρά του για τον Άγγελο. Ήθελε να τον υιοθετήσει»

Μία γυναίκα, η οποία βρίσκεται στη διαδικασία υιοθεσίας των ανιψιών του 45χρονου κατηγορουμένου -παιδιών που είχαν απομακρυνθεί με εισαγγελική εντολή λόγω κακοποίησης- κατέθεσε επίσης στο δικαστήριο. Σύμφωνα με τη μάρτυρα, ο 45χρονος τα υπεραγαπούσε τα ανίψια του, τα πρόσεχε και του είχε απόλυτη εμπιστοσύνη να τα προσέχει.

«Κάποια στιγμή είδαμε τον κατηγορούμενο πολύ χαρούμενο για τον Άγγελο. "Είναι Άγγελος όνομα και πράγμα". Ήθελε να τον υιοθετήσει γιατί ήξερε ότι ο μπαμπάς του Άγγελου είχε πεθάνει και ήταν ενθουσιασμένος που θα τον υιοθετούσε. Τον ρώτησα μήπως βιάζεται… Απάντησε: "ο μπαμπάς του έχει σκοτωθεί σε τροχαίο… θα τον υιοθετήσω"».

Η μάρτυρας εξέφρασε την εκτίμηση στο δικαστήριο ότι ο 45χρονος φοβόταν να καλέσει την Αστυνομία για την κακοποίηση του Άγγελου, επειδή υπήρχε ιστορικό κακοποίησης στην οικογένειά του από την πλευρά της αδερφής του. Ανησυχούσε ότι μια τέτοια καταγγελία θα μπορούσε να γυρίσει εναντίον του, καθώς είχε μια ανήλικη κόρη.

Η δίκη συνεχίζεται.

