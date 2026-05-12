Δίκη για θάνατο 3χρονου Άγγελου: «Το μυαλό της κόρης μου είναι 10χρονου» είπε η μητέρα της 27χρονης

Η μητέρα υποστήριξε ότι η 27χρονη φρόντιζε τον Άγγελο και δεν τον κακοποιούσε, ενώ κατηγόρησε τον 45χρονο σύντροφο για τη βία στο παιδί.

Το παιδί είχε εμφανή τραύματα και προβλήματα ούρησης, ενώ υπήρχαν σχέδια για ιατρική επέμβαση το 2025.

Η επικοινωνία της μητέρας με την κόρη της σταμάτησε ξαφνικά τα Χριστούγεννα, λίγο πριν ο Άγγελος μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Η αδερφή της 27χρονης κατέθεσε ότι η κατηγορούμενη δεν είχε τη δυνατότητα να προστατεύσει το παιδί σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Μουδιασμένη παρακολουθεί η κοινή γνώμη στην Κρήτη την εκδίκαση της υπόθεσης του βασανιστικού θανάτου του 3χρονου Άγγελου με την 27χρονη μητέρα της και τον 45χρονο σύντροφό της να δικάζονται στο ΜΟΔ Ηρακλείου.

Η διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου ξεκίνησε με την κατάθεση της μητέρας της 27χρονης, σχετικά με όσα γνωρίζει για την υπόθεση και τη σχέση της κόρης της με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, σε ένα κλίμα ιδιαίτερα φορτισμένο μέσα στην αίθουσα.

Από τα έξι της χρόνια, όπως κατέθεσε η μητέρα της 27χρονης, είχε γίνει αντιληπτό ότι υπήρχαν δυσκολίες στη συμπεριφορά και στη μαθησιακή της εξέλιξη. «Ούτε να διαβάσει μπορούσε, ούτε αντιγραφή να κάνει. "Πάγωνε" για ώρες όταν της έλεγα "κάνε το να τελειώνουμε"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα της κατηγορούμενης πρόσθεσε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας ήταν σε ενταξιακά τμήματα, ενώ η ίδια από την πλευρά της «την είχα πάει παντού», όμως δεν παρουσίαζε καμία βελτίωση.

Μετά το σχολείο άρχισαν τα μπλεξίματα, κι έμεινε έγκυος είπε η μητέρα της. «Το καταλάβαμε μετά. Ήταν 21 ετών τότε και έκανε έκτρωση. Στη συνέχεια, την περίοδο του Covid, γνώρισε τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου. Έμειναν αμέσως μαζί. Όταν την "αγρίευα", δεν μου σήκωνε τηλέφωνα. Οι σχέσεις μας τότε δεν ήταν πολύ καλές, γιατί δεν ήθελε να την πιέζω. Από τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης υπήρχαν καυγάδες με τον φίλο της. Σκεφτόταν να κάνει ξανά έκτρωση, αλλά το μετάνιωσε. Ήταν ασταθής στη συμπεριφορά της», πρόσθεσε και συμπλήρωσε: «Μετά που γέννησε, είχαμε κάποια επαφή, όχι όμως τακτική. Το παιδί ήταν πολύ φροντισμένο, καλοντυμένο. Παρά το νεαρό της ηλικίας της και την ανωριμότητά της, φρόντιζε τον Άγγελο».

«Δεν ήταν ποτέ χτυπημένο το παιδί»

Η μητέρα της κατηγορούμενης ήταν κάθετη σχετικά με τις κατηγορίες κακοποίησης του παιδιού: «Δεν το είδα πότε χτυπημένο το παιδί. Μόνο το 2023, δύο μέρες πριν από τη γιορτή μου, μου έκανε νόημα σε βιντεοκλήση ότι "τέλος"», ανέφερε η μητέρα στην κατάθεσή της. Όπως περιέγραψε, με αφορμή τη γιορτή της, τους είχε καλέσει σε τραπέζι και εκείνοι εμφανίστηκαν κρατώντας τον μικρό Άγγελο στην αγκαλιά.

Σύμφωνα με την ίδια, το παιδί έφερε εμφανή σημάδια. «Το μωρό ήταν χτυπημένο στο πρόσωπο και στην πλάτη και κουρεμένο γουλί». Τη ρώτησα, "τι είναι αυτά; Τι έπαθε το παιδί;", κατέθεσε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Μου απάντησε ότι το είχε χτυπήσει ο βιολογικός πατέρας. Ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι θα μπορούσε να το έχει χτυπήσει η κόρη μου, γιατί ήξερα ότι το πρόσεχε», είπε.

Η ζωή στην Κρήτη

Για τη ζωή που είχαν στην Κρήτη, η μητέρα κατέθεσε ότι το έμαθε αφού είχαν ήδη αναχωρήσει με τον Άγγελο. «Μαμά, έχω γνωρίσει έναν κύριο 35 ετών. Θα κάνω μια νέα αρχή», της είχε πει, όπως ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, της έλεγε ότι περνάει καλά και ότι ο σύντροφός της ήταν ευγενικός με όλους. Η επικοινωνία τους ήταν συχνή και, μέσω βιντεοκλήσεων. «Έβλεπα το παιδί να γελά και να παίζει με σκυλάκια».

Όπως κατέθεσε, η επικοινωνία σταμάτησε ξαφνικά την ημέρα των Χριστουγέννων. «Τότε μου είπαν ότι ο Άγγελος είχε χτυπήσει στο πόδι και ότι "είχε βγει όλη η πέτσα". Μου είπαν πως γλίστρησε επειδή είχε σφουγγαριστεί. Τους είπα να το πάνε το παιδί στον γιατρό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η βιντεοκλήση και η πρόταση γάμου του 45χρονου

Η μητέρα κατέθεσε ότι το βράδυ της 26ης Δεκεμβρίου είδε, μέσω βιντεοκλήσης που της έκανε η κόρη της, τον 45χρονο να γονατίζει έχοντας τον Άγγελο στην πλάτη του και να της κάνει πρόταση γάμου.

«Από τις 26 Δεκεμβρίου άλλαξαν τα πάντα. Το ίδιο βράδυ η κόρη μου έστειλε μήνυμα: "Μαμά θα σου κάνω βιντεοκλήση αλλά δεν θα μιλήσεις". Είδα τον 45χρονο να κρατά τον Άγγελο αγκαλιά με πλάτη και μου είπε ότι της είχε κάνει πρόταση γάμου. Το έκλεισε χωρίς να με αφήσει να μιλήσω.

Ένα μήνα μετά με πήρε 9.40 το πρωί. "Μαμά, ο Άγγελος ενώ έκανε τσίσα, λιποθύμησε και τον πάμε νοσοκομείο"», πρόσθεσε η μητέρα της 27χρονης.

Η ίδια κατέθεσε ότι εκείνη την περίοδο προσπαθούσε συνεχώς να επικοινωνήσει με τον 45χρονο, ο οποίος της ανέφερε πως το παιδί δεν μπορούσε να ουρήσει. Παράλληλα, όπως είπε, της μετέφερε ότι «κάποιες μελανιές που έχει, τις έκανε η Ελευθερία».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα ανέφερε, μίλησε ξανά με την κόρη της, η οποία της είπε: «Μαμά, πάω μέσα γιατί βλέπω αστυνομία». Αμέσως μετά, η μητέρα αποφάσισε να ταξιδέψει στην Κρήτη το ίδιο βράδυ.

«Αυτός το χτύπησε μαμά, γύρισα και είδα το παιδί λιπόθυμο»

Όπως περιέγραψε, σε επόμενη επικοινωνία της αποκάλυψε ότι «αυτός το χτύπησε, μαμά... Εγώ δεν ήμουν εκεί. Ξυπνήσαμε, τον έπλυνα, τον έντυσα, επέμενε να του πάρω καφέ. Ένα λεπτό έλειψα. Γύρισα και βρήκα το παιδί λιπόθυμο».

"Όσο διάστημα είναι στις φυλακές Κορυδαλλού, ανοίχθηκε και μου είπε ότι επειδή ο Άγγελος ήθελε να είναι συνέχεια με τη μαμά του, τον χτυπούσε με ένα ξύλο για να γίνει δήθεν καλύτερο παιδί».

Η μητέρα κατέθεσε ότι η Ελευθερία ποτέ δεν σκέφτηκε να φύγει με τον Άγγελο ή να πάει στην Αστυνομία, επειδή, όπως είπε, «βραχυκύκλωνε». «Η κόρη μου σε καμία περίπτωση δεν έκανε κακό στο παιδί» επανέλαβε.

«Το μυαλό της κόρης μου έχει παραμείνει στην ηλικία των 10 ετών»

«Στο ΠΑΓΝΗ που νοσηλευόταν ο Άγγελος, μου είπαν για πρώτη φορά για τον όρο δικαστική συμπαράσταση. Τώρα έμαθα ότι το μυαλό της κόρης μου έχει παραμείνει στην ηλικία των 10 ετών» συμπλήρωσε.

Σε σχέση με το πρόβλημα που είχε ο Άγγελος με την ούρηση του -είναι γνωστό ότι βρέθηκαν καψίματα στο γεννητικό του όργανο όσο ήταν στην Κρήτη- η γιαγιά ανέφερε ότι είχαν πάει σε γιατρό στην Αθήνα και είχαν συζητήσει για επέμβαση το 2025. Δυστυχώς όμως δεν πρόλαβε.

Η ίδια κατέθεσε ακόμη ότι δεν είχε ενημερωθεί για την απόφαση της κόρης της να πάει να ζήσει στην Κρήτη και ανησυχούσε για το παιδί της και τον εγγονό της. Ωστόσο, είχε μάθει ότι ο 45χρονος ήταν πατέρας ενός 14χρονου κοριτσιού και είχε την επιμέλειά του «και αυτό για μένα ήταν θετικό» είπε.

Ανέφερε ακόμη ότι η κόρη της, ενώ όταν ήταν μόνη με τον Άγγελο τον προστάτευε πλήρως και έμπαινε μπροστά, όταν ήταν άλλοι παρόντες και προκαλούσαν εντάσεις, εκείνη «πάγωνε».

Η μητέρα κατ’ επανάληψη υποστήριξε ότι η κόρη της ουδέποτε εκδήλωσε κάποια βίαιη συμπεριφορά, απεναντίας σε οποιαδήποτε κακοποιητική συμπεριφορά γινόταν μάρτυρας, πάθαινε σοκ και δεν μπορούσε αντιδράσει.

Αδερφή 27χρονης: Δεν μπορούσε να υπερασπιστεί το παιδί σε κατάσταση κίνδυνου

Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε και η αδερφή της 27χρονης, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σε κάποια επικίνδυνη κατάσταση θεωρούσα ότι η αδερφή μου δεν θα μπορούσε να υπερασπιστεί το παιδί», περιγράφοντας τη δική της εκτίμηση για την ικανότητα της κατηγορούμενης να διαχειριστεί δύσκολες στρεσογόνες καταστάσεις.

