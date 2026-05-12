Ηράκλειο: Υπό δρακόντεια μέτρα συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου

Η υπεράσπιση ζήτησε την προβολή υλικού από USB που δείχνει ότι το παιδί δεν είχε σημάδια κακοποίησης πριν την άφιξή του στην Κρήτη.

Κάτω υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας συνεχίζεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η πολύκροτη δίκη για το θάνατο του μικρού Άγγελου.

Η πρόσβαση στην δικαστική αίθουσα γίνεται μόνο μετά από σχολαστικό έλεγχο αστυνομικών και υπαλλήλων της δικαστικής αστυνομίας, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της διαδικασίας. Ακόμη και οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, του πρώην ζευγαριού, αλλά και του βιολογικού πατέρα του παιδιού, υποβάλλονται στους προβλεπόμενους ελέγχους.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το κλίμα παραμένει ιδιαίτερα βαρύ, με τα πρόσωπα της υπόθεσης να αποφεύγουν κάθε επαφή μεταξύ τους, γεγονός που αντανακλά την ένταση της δίκης και το φορτισμένο συναισθηματικό της υπόβαθρο.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η 27χρονη μητέρα αποφεύγει συστηματικά να κοιτάξει τον κατηγορούμενο πρώην σύντροφο της, δείχνοντας εμφανώς την αμηχανία και την ψυχολογική της φόρτιση. Παρότι υπήρξε πρόθεση να μετακινηθεί ώστε να καθίσει πιο κοντά, η ίδια ζήτησε να μην τοποθετηθεί προς την πλευρά του, αποφεύγοντας οποιαδήποτε οπτική επαφή μαζί του.

Από την άλλη ο 45χρονος κατηγορούμενος παραμένει καθισμένος χωριστά, σε διαφορετικό σημείο της αίθουσας, υπό αυστηρή επιτήρηση.

Το φιλί της γιαγιάς, τα δάκρυα της 27χρονης μητέρας

Σε μία έντονα φορτισμένη σκηνή, η μητέρα και η αδελφή της 27χρονης ξέσπασαν σε δάκρυα μόλις την αντίκρισαν. Οι δύο γυναίκες προσπάθησαν να την πλησιάσουν και να την αγκαλιάσουν, ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, δεν τους επετράπη να την προσεγγίσουν. Έτσι, περιορίστηκαν να της στείλουν ένα φιλί και να της δείξουν τη στήριξή τους από απόσταση. Παράλληλα στο δικαστήριο βρίσκεται και μια γειτόνισσα που την είχε μεγαλώσει και τη στήριζε από μικρή ηλικία, μαζί με άλλους μάρτυρες υπεράσπισης της μητέρας.

Αίτημα για προβολή υλικού από USB

H δικηγόρος της 27χρονης υπέβαλε αίτημα στο δικαστήριο για την προβολή υλικού από στικάκι USB, το οποίο, σύμφωνα με την υπεράσπιση, καταγράφει όλη την πορεία του μικρού Άγγελου μέχρι την άφιξή του στην Κρήτη. Μέσω του συγκεκριμένου υλικού υποστηρίζεται ότι το παιδί δεν έφερε μέχρι τότε ίχνη κακοποίησης, όπως καψίματα, χτυπήματα ή μελανιές.

