Κρήτη: Συνεχίζονται οι καταθέσεις στη δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου

Snapshot Η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου συνεχίζεται με την εξέταση μαρτύρων, συμπεριλαμβανομένων της μητέρας και της αδερφής της κατηγορούμενης.

Οι γιατροί του ΠΑΓΝΗ κατέθεσαν ότι η κατάσταση του παιδιού όταν διακομίστηκε ήταν σοβαρή και πρωτόγνωρη, γεγονός που τους οδήγησε να ενημερώσουν αμέσως την Αστυνομία.

Η μητέρα της κατηγορούμενης κατέθεσε ότι η κόρη της είχε διαγνωσθεί με μαθησιακές και συμπεριφορικές δυσκολίες από την ηλικία των έξι ετών και είχε λάβει ειδική υποστήριξη.

Η αδερφή της 27χρονης ανέφερε ότι η κατηγορούμενη είχε σοβαρές δυσκολίες στην κοινωνική και οικονομική διαχείριση, γεγονός που την έκανε αδύναμη να προστατεύσει τον Άγγελο σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Η οικογένεια δεν προέβη σε ενέργειες για αφαίρεση της επιμέλειας του παιδιού επειδή δεν είχε κατάλληλη καθοδήγηση, σύμφωνα με την κατάθεση της αδερφής της κατηγορούμενης. Snapshot powered by AI

Ύστερα από τη χθεσινή συγκλονιστική συνεδρίαση, κατά την οποία ειπώθηκαν πολλά για τη σύντομη ζωή και τον εφιάλτη που βίωνε ο 3χρονος Άγγελος, συνεχίζεται σήμερα (13/5) η δίκη για τον θάνατο του παιδιού με βασικούς κατηγορούμενους τη μητέρα του και τον σύντροφό της.

Οι καταθέσεις της μητέρας και της αδερφής της 27χρονης Ελευθερίας, μητέρας του 3χρονου Άγγελου, αλλά και παιδιάτρων του ΠΑΓΝΗ που παρέλαβαν τη μοιραία ημέρα το παιδί, κυριάρχησαν κατά τη χθεσινή ακροαματική διαδικασία της πολύκροτης δίκης.

Οι γιατροί κατέθεσαν ότι η εικόνα του παιδιού, όταν πλέον διακομίστηκε στο ΤΕΠ, ήταν παντελώς αποκαρδιωτική. Όπως ανέφεραν δεν είχαν ξαναδεί παιδί σε τέτοια κατάσταση και αυτός ήταν και ο λόγος που αμέσως ενημέρωσαν την Αστυνομία.

«Είχαμε διαπιστώσει πρόβλημα από τα 6 της χρόνια»

Από τα έξι της χρόνια, όπως κατέθεσε η μητέρα της 27χρονης, είχε γίνει αντιληπτό ότι υπήρχαν δυσκολίες στη συμπεριφορά και στη μαθησιακή της εξέλιξη. «Ούτε να διαβάσει μπορούσε, ούτε αντιγραφή να κάνει. "Πάγωνε" για ώρες όταν της έλεγα "κάν’ το να τελειώνουμε"» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Δεν έβλεπα καμία βελτίωση, αν και την πήγα παντού. Και στο γυμνάσιο συνεχίσαμε με τμήμα ένταξης και με συμβουλευτική βοήθεια. Έκανε συνεδρίες στο Κέντρο Συμβουλευτικής Αγωγής».

Όπως είπε, «στο ΠΑΓΝΗ που νοσηλευόταν ο Άγγελος, μου είπαν για πρώτη φορά για τον όρο δικαστική συμπαράσταση. Το μυαλό της κόρης μου έχει παραμείνει στην ηλικία των 10 ετών», πρόσθεσε.

Στην κατάθεση της η αδερφή της 27χρονης περιέγραψε ένα κορίτσι που δυσκολευόταν από την παιδική ηλικία να κάνει παρέες με παιδιά της ηλικίας της, δυσκολευόταν να κάνει συναλλαγές, δεν μπορούσε να διαχειριστεί χρήματα, να εργαστεί χωρίς επίβλεψη, αλλά και να υπερασπιστεί τον Άγγελο εάν βρισκόταν σε κατάσταση κινδύνου, παρά το γεγονός ότι ήταν μια καλή μητέρα και τον φρόντιζε.Η αδερφή της 27χρονης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σε κάποια επικίνδυνη κατάσταση θεωρούσα ότι η αδερφή μου δεν θα μπορούσε να υπερασπιστεί το παιδί», περιγράφοντας τη δική της εκτίμηση για την ικανότητα της κατηγορούμενης να διαχειριστεί δύσκολες συνθήκες. «Γιατί τότε δεν κάνατε ενέργειες από μέρους της οικογένειας να ζητήσετε την αφαίρεση της επιμέλειας του Άγγελου;» ρώτησε η πρόεδρος της έδρας του ΜΟΔ Ηρακλείου για να λάβει την απάντηση ότι «δεν είχαμε κάποιον να μας καθοδηγήσει σωστά».

Η ακροαματική διαδικασία συνεχίζεται και σήμερα με την εξέταση μαρτύρων.

Διαβάστε επίσης