Τους έπιασαν σε ερωτικές περιπτύξεις εν πτήσει και συνελήφθησαν όταν προσγειώθηκε το αεροπλάνο

Δύο επιβάτες της business class απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος της Copa Airlines από τις αρχές της Αργεντινής μετά την άφιξή του στην πόλη Ροσάριο, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες έκαναν… σεξ εν πτήσει.

Ο 54χρονος άνδρας και η 59χρονη γυναίκα τέθηκαν υπό κράτηση για ανάκριση όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης, προερχόμενο από τον Παναμά, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 10 Μαΐου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης, τα δύο άτομα δεν έχουν ερωτική σχέση και διαμένουν σε διαφορετικές διευθύνσεις στο Ροσάριο. Κατηγορούνται ότι ενέχονταν σε ερωτικές πράξεις στις θέσεις τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, μια αεροσυνοδός ειδοποίησε τον κυβερνήτη της πτήσης της Copa Airlines, αφού ένας επιβάτης που ταξίδευε με την ανιψιά του ανέφερε το περιστατικό στο πλήρωμα καμπίνας.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη εκδώσει επίσημη δήλωση σχετικά με το περιστατικό, αν και ένας Αργεντινός ραδιοφωνικός παρουσιαστής που βρισκόταν στην πτήση δημοσίευσε μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία φαίνονται τρεις αξιωματικοί του αεροδρομίου μέσα στην καμπίνα.

Οι συνεπιβάτες εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι δεν τους επιτράπηκε να αποβιβαστούν και ότι παρέμειναν στο αεροσκάφος για πάνω από μία ώρα μετά την προσγείωση, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ επιλύονταν το πρόβλημα.

Η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για το συγκεκριμένο περιστατικό φαίνεται να έχει χαρακτηριστεί ως «δημόσια αισχρολογία». Η παναμέζικη αεροπορική εταιρεία Copa Airlines δεν έχει ακόμη εκδώσει σχετική δήλωση, ενώ το παράνομο ζευγάρι αφέθηκε ελεύθερο.