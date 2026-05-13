Αφιέρωμα της El Independiente στον «Κένταυρο» και την «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Η ισπανική El Independiente παρουσιάζει εκτενές αφιέρωμα στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής άμυνας και του αμυντικού δόγματος με έμφαση στην ανάπτυξη αντι-drone συστημάτων και στη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου πλέγματος αεράμυνας απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Αθήνα κάνει ένα βήμα μπροστά στον στρατιωτικό της εκσυγχρονισμό με εγχώρια τεχνολογία και στρατηγικές συμμαχίες για να ασφαλίσει τον εναέριο χώρο της έναντι της αυξανόμενης συσσώρευσης όπλων από την Τουρκία, επισημαίνεται σε δημοσίευμά της.

Επικαλούμενη δηλώσεις του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, τονίζει ότι η Ελλάδα επιδιώκει πλέον μεγαλύτερη αυτάρκεια στον αμυντικό τομέα, μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγωγές.

Το σύστημα «Κένταυρος» ως αιχμή της νέας στρατηγικής

Η απάντηση της Αθήνας αποτυπώνεται στο νέο αντι-drone σύστημα με την ονομασία «Κένταυρος», το οποίο αναπτύχθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας και την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, επισημαίνεται. Το σύστημα έχει ήδη δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες μάχης, σε φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού, όπως η «Ψαρά», κατά τη διάρκεια αποστολών στην Ερυθρά Θάλασσα.

Όπως σημειώνεται επιπρόσθετα, ο «Κέντραυρος» βασίζεται σε προηγμένες ηλεκτρονικές παρεμβολές (soft-kill), οι οποίες διαταράσσουν τα συστήματα πλοήγησης και επικοινωνίας των εχθρικών drones, ουσιαστικά «τυφλώνοντάς» τα. Σύμφωνα με αναφορές, έχει δυνατότητα δράσης σε αποστάσεις που ξεπερνούν τα 150 χιλιόμετρα.

Το «ελληνικό Iron Dome» και η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Το σύστημα «Κένταυρος» αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής αναδιοργάνωσης της ελληνικής αεράμυνας. Η κυβέρνηση επιταχύνει την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αμυντικού πλέγματος, γνωστού ως «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Το νέο αυτό δόγμα, όπως αναφέρει ο ισπανικός ενημερωτικός ιστότοπος, εμπνευσμένο από το ισραηλινό σύστημα «Iron Dome», στοχεύει στην προστασία τόσο της ηπειρωτικής χώρας όσο και του εκτεταμένου νησιωτικού χώρου του Αιγαίου. Σύμφωνα με το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, το σύστημα θα μπορεί να αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα απειλών, από μικρά drones και πυραύλους μικρού βεληνεκούς έως πιο σύνθετα εναέρια μέσα όπως βαλλιστικούς πυραύλους και μαχητικά αεροσκάφη.