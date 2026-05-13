Ισόβια στον 42χρονο που τεμάχισε και έβαλε σε μπλέντερ τη σύζυγό του, φιναλίστ Μις Ελβετία

Snapshot Ο 42χρονος Μαρκ Ρίμπεν καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της 38χρονης συζύγου του Κριστίνα Γιοκσίμοβιτς στις 13 Φεβρουαρίου 2024.

Ο Ρίμπεν σκότωσε, τεμάχισε και έβαλε σε μπλέντερ κομμάτια της σορού της γυναίκας του σε ένα απομονωμένο υπόγειο πλυσταριό.

Η δολοφονία χαρακτηρίστηκε «τελετουργική» και περιελάμβανε την αφαίρεση της μήτρας της Κριστίνα και τη διάλυση τμημάτων του σώματος με χημικά.

Ο δράστης ισχυρίστηκε αυτοάμυνα, αλλά ειδικοί τον περιέγραψαν ως ψυχρόαιμο με σαδιστικά και κοινωνιοπαθητικά χαρακτηριστικά που ενεργούσε από ανάγκη ελέγχου και εκδίκησης.

Η υπόθεση συγκλόνισε την Ελβετία και ανέδειξε τη διάσταση ανάμεσα στην επιφανειακή εικόνα της οικογένειας και την τραγική πραγματικότητα.

Μετά από μία ακροαματική διαδικασία ημερών, ο 42χρονος Μαρκ Ρίμπεν κρίθηκε ένοχος για την άγρια ​​δολοφονία της 38χρονης συζύγου του, Κριστίνα Γιοκσίμοβιτς, πρώην φιναλίστ Μις Ελβετία και μητέρα δύο παιδιών, κατά τη διάρκεια ενός καβγά για το διαζύγιο στις 13 Φεβρουαρίου 2024.

Ο Ρίμπεν καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για την «τελετουργική» δολοφονία της Κριστίνα Γιοκσίμοβιτς , την οποία αφού σκότωσε, στη συνέχεια τεμάχισε και έβαλε σε μπλέντερ κομμάτια της σορού της.

«Υπάρχουν υποθέσεις που κάνουν τη μυθοπλασία πραγματικότητα. Αυτή η υπόθεση άλλαξε την πραγματικότητά μας. Καμία δικαστική απόφαση δεν μπορεί να γεμίσει το κενό που άφησε η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου. Εμείς ως δικαστήριο δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ και θα σας κουβαλάμε στις καρδιές μας», είπε κατά την ανακοίνωση της ποινής ο δικαστής Ντάνιελ Σμιτ σύμφωνα με τη Mirror.

Η εικόνα ενός ευτυχισμένου ζευγαριού με τις γυαλιστερές φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα και τον πολυτελή τρόπο ζωής, κατέρρευσαν με τον πιο μακάβριο τρόπο.

Σύμφωνα με τις αρχές ο Ρίμπεν κόλλησε την Κριστίνα στον τοίχο πριν την στραγγαλίσει με ένα «αντικείμενο που έμοιαζε με κορδέλα». Στο υπόγειο πλυσταριό της οικογένειας, το οποίο οι ερευνητές περιγράφουν ως «απομονωμένο καταφύγιο με χοντρούς τσιμεντένιους τοίχους», ο Ρίμπεν κατηγορείται στη συνέχεια ότι διαμέλισε τη μητέρα των παιδιών του χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι και ένα ψαλίδι κήπου.

Η νεκροψία αποκάλυψε μια «τελετουργική υποβάθμιση» του σώματός της. Ο Ρίμπεν φέρεται να «αφαίρεσε προσεκτικά» τη μήτρα της, το μόνο όργανο που αφαιρέθηκε από τον κορμό της, προτού χρησιμοποιήσει ένα βιομηχανικό μπλέντερ για να «πολτοποιήσει» μέρη των λειψάνων της.

Άλλα τμήματα διαλύθηκαν σε χημικά. Οι ερευνητές λένε ότι είχε παίξει βίντεο από το YouTube στο τηλέφωνό του ενώ εργαζόταν για την εξάλειψη του πτώματος.

Ο εφιάλτης αποκαλύφθηκε από τον συντετριμμένο πατέρα της Κριστίνα, ο οποίος έσπευσε στο σπίτι αφού εκείνη δεν κατάφερε να πάρει τα παιδιά της από το νηπιαγωγείο. Λέγεται ότι για ώρες, ο Ρίμπεν έπαιζε τον ρόλο του μπερδεμένου συζύγου, μαγειρεύοντας μάλιστα δείπνο και κουβεντιάζοντας με τον πεθερό του ενώ έβαζε τα παιδιά για ύπνο.

Ο Ρίμπεν τελικά παραδέχτηκε τη δολοφονία, αλλά ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα, λέγοντας ότι η Κριστίνα «του επιτέθηκε ξαφνικά με μαχαίρι». Ωστόσο, ένας ιατροδικαστής ψυχολόγος αρνήθηκε αυτόν τον ισχυρισμό, διαγιγνώσκοντας τον Ρίμπεν με «ναρκισσιστικά και ιδεοψυχαναγκαστικά χαρακτηριστικά».

Οι ειδικοί τον περιέγραψαν ως ένα «ψυχρόαιμο» άτομο με «σαδιστικά-κοινωνιοπαθητικά χαρακτηριστικά» που ενεργούσε με «ανάγκη για έλεγχο, εκδίκηση και έντονη οργή».

