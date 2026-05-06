«Λέει ψέματα» ούρλιαξε για τον πατέρα της η 4χρονη κόρη της δολοφονημένης φιναλίστ Μις Ελβετία

Η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών λόγω των φρικιαστικών λεπτομερειών και η ετυμηγορία αναμένεται στις 13 Μαΐου.

Σε εξέλιξη είναι η δίκη για τη βάναυση δολοφονία της φιναλίστ μις Ελβετία, Κριστίνα Τζοκσίμοβιτς το 2024, από τον σύζυγό της Μαρκ Ρίμπεν, μέσα στο σπίτι τους στην Ελβετία, σε ένα έγκλημα που συγκλόνισε όταν ήρθαν στο φως λεπτομέρειές του.

Ο 43χρονος σήμερα κατηγορούμενος, σκότωσε, τεμάχισε και πέρασε από επαγγελματικό μπλέντερ μέλη της συζύγου και μητέρας των δύο μικρών κοριτσιών τους. Τη διαμελισμένη σορό βρήκε σε σακούλες σκουπιδιών στο υπόγειο ο πατέρας της.

Κατά τη διάρκεια της δίκης το πρωί της Τρίτης, ένας δικηγόρος που εκπροσωπεί τις δύο μικρές κόρες του ζευγαριού είπε στο δικαστήριο για το πώς τα δύο παιδιά, που ήταν δύο και τεσσάρων ετών τη στιγμή της δολοφονίας της μητέρας τους, ανακάλυψαν ότι είχε πεθάνει.

«Έμαθαν λίγες μέρες μετά το περιστατικό ότι η μητέρα τους ήταν στον παράδεισο και ο πατέρας τους ήταν στη φυλακή και δεν θα επέστρεφαν σύντομα», είπε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας: «Τα παιδιά έμαθαν ότι η μητέρα τους πέθανε κατά τη διάρκεια ενός καυγά με τον πατέρα τους. Και επίσης ότι η αστυνομία υποθέτει ότι ο πατέρας τους είναι υπεύθυνος για το θάνατο. Και ότι λέει ότι δεν το έκανε επίτηδες».

Σε αυτό, η μεγαλύτερη κόρη απάντησε: «Λέει ψέματα, λέει ψέματα, λέει ψέματα». Όταν ρωτήθηκε περαιτέρω, η εξάχρονη πλέον εξήγησε: «Μου είπε ψέματα όταν μας πήρε. Είπε ότι δεν ήξερε πού ήταν η μαμά».

Ο δικηγόρος των δύο κοριτσιών ζήτησε επίσης 100.000 ελβετικά φράγκα (σχεδόν 110 χιλ ευρώ) για την κάθε μία ως αποζημίωση - αποκαλύπτοντας πώς μετά τη δολοφονία τις είχε πάει σε ένα εστιατόριο σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

«Τους λείπει η μητέρα τους και είναι θυμωμένα με τον πατέρα τους, τα φροντίζουν οι γονείς της μητέρας τους και θα χρειαστούν θεραπεία για πολλά χρόνια».

Καθώς μιλούσε ο δικηγόρος, ο Ρίμπεν άκουγε χωρίς να δείχνει κανένα συναίσθημα, περιστρέφοντας περιστασιακά ένα μολύβι στα χέρια του.

Νωρίτερα, ο εισαγγελέας είπε ότι μετά τον θάνατο της Κριστίνα, ο σύζυγός της πέρασε ώρες διαμελίζοντας το σώμα της στο μπάνιο και διαλύοντας μέρη του σώματος σε περίπου 10 λίτρα χλωρίνης.

«Η συμπεριφορά του άνδρα μετά το έγκλημα ήταν σχεδόν πέρα από κάθε πεποίθηση για τη σκληρότητα και τον παραλογισμό του», είπε ο εισαγγελέας.

«Ο άνθρωπος ενήργησε συστηματικά και με σχέδιο. Η συμπεριφορά του έδειχνε την πλήρη έκταση του μίσους του για τη γυναίκα του».

Ο εισαγγελέας είπε επίσης στο δικαστήριο ότι η δολοφονία ήταν «εκ προθέσεως» και ότι ο Ρίμπεν είχε μελετήσει πώς να διαμελίσει το σώμα της συζύγου του.

Το δικαστήριο άκουσε ότι ήταν αυτοδίδακτος χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα εκμάθησης που ονομάζεται Άτλας της Ανθρώπινης Ανατομίας, το οποίο εξηγούσε γιατί ο Ρίμπεν ήξερε πώς να αφαιρεί τα χέρια και τα πόδια στους αγκώνες και τα γόνατα.

Λόγω των φρικιαστικών λεπτομερειών, το κατηγορητήριο δεν έγινε διαθέσιμο ως συνήθως στο ευρύ κοινό και μόνο τα διαπιστευμένα μέσα ενημέρωσης έχουν τη δυνατότητα να το συμβουλευτούν, χωρίς να επιτρέπεται η φωτογράφιση αντιγράφων.

Τα μέσα ενημέρωσης παρακολουθούν τη δίκη μέσω βιντεοσύνδεσης, με μόνο δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους υπεράσπισης, κατηγορούμενους και μέλη των οικογενειών να επιτρέπονται στην ίδια την αίθουσα του δικαστηρίου.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει όλη την εβδομάδα και η ετυμηγορία αναμένεται στις 13 Μαΐου. Ο κατηγορούμενος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

