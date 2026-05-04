«Μετάνιωσα που την έβαλα στο μπλέντερ»: Η απολογία του 43χρονου που σκότωσε την Μις Ελβετία

Ο Marc Rieben, 43 ετών, που βρίσκεται σε δίκη στην Ελβετία με την ετυμηγορία της δολοφονίας της πρώην συζύγου του, πρώην βασίλισσας ομορφιάς, δήλωσε στο δικαστήριο ότι την «αγαπούσε» και εξέφρασε τη λύπη του για το έγκλημα. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο και βεβήλωση νεκρού και αν καταδικαστεί, κινδυνεύει με ισόβια κάθειρξη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Rieben χρησιμοποίησε εργαλεία όπως αλυσοπρίονο, μαχαίρι και κλαδευτήρι κήπου πάνω στο σώμα της Kristina Joksimovic, για να στη συνέχεια τεμαχίσει τα λείψανα της σε μπλέντερ. Η Kristina, 38 ετών, ήταν μητέρα δύο παιδιών ηλικίας πέντε και έξι ετών. Η δίκη διεξάγεται στην πόλη Muttenz, κοντά στη Βασιλεία, και έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και αποκλεισμό του κοινού από την αίθουσα.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο Rieben, ντυμένος με σκούρο κοστούμι και λευκό πουκάμισο, εμφανίστηκε συνοδευόμενος από δύο μέλη της νομικής του ομάδας. Αφού ο πρόεδρος του δικαστηρίου απέρριψε την κλήση περαιτέρω μαρτύρων υπεράσπισης, ο κατηγορούμενος έκανε δήλωση, εμφανίζοντας συναισθηματική συγκίνηση, και υποστήριξε ότι ο θάνατος της συζύγου του ήταν «ατύχημα», παραδεχόμενος ωστόσο ότι την έπιασε από τον λαιμό.

«Έχω προκαλέσει ανείπωτο πόνο στην οικογένειά μου», είπε, «την αγαπούσα με όλη μου την καρδιά και πίστευα σε ένα κοινό μέλλον. Αυτό που έκανα είναι αδιανόητο και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη μου». Επιπλέον, αποκάλυψε πως έχει καταβάλει ποσό 94.218 λιρών στα παιδιά του και στους γονείς της Kristina ως ένδειξη μεταμέλειας, ζητώντας να χρησιμοποιηθεί για να φέρει «φως στη ζωή τους».

Σε ερώτηση γιατί η οικονομική αυτή προσφορά γίνεται τώρα, μετά από δύο χρόνια δικαστικής διαδικασίας, ο Rieben απάντησε πως είναι η πρώτη φορά που του δίνεται η ευκαιρία να απευθυνθεί στους οικείους του θύματος και τόνισε πως η χειρονομία αυτή δεν εξαρτάται από την απόφαση του δικαστηρίου. «Οι ανθρώπινες ζωές δεν μπορούν να αντικατασταθούν, μπορώ μόνο να εκφράσω τη συμπάθειά μου», πρόσθεσε.

Ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε επίσης στη σχέση τους πριν το έγκλημα, σημειώνοντας ότι αν και υπήρχαν συχνές διαφωνίες, υπήρχε και πάθος. Είπε πως θαύμαζε τη σύζυγό του για την επιχειρηματική της επιτυχία και τις φιλοδοξίες της, ενώ αποκάλυψε ότι παρακολουθούσαν συνεδρίες ζευγαριών από το 2018, καθώς ήταν αποφασισμένοι να δουλέψουν πάνω στη σχέση τους.

Ο Rieben βρίσκεται σε απομόνωση και του επιτρέπεται να γράφει στα παιδιά του και να βλέπει τους γονείς του. «Μια μέρα θέλω να παίξω ξανά με τα παιδιά μου», είπε συγκινημένος. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει όλη την εβδομάδα, με την έκδοση της απόφασης να έχει προγραμματιστεί για τις 13 Μαΐου.

Η υπόθεση, που έχει συγκλονίσει, αφορά το φρικτό έγκλημα που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 στο Binnigen, ένα εύπορο χωριό κοντά στη Βασιλεία. Το θύμα βρέθηκε από τον πατέρα της, ο οποίος ανησύχησε όταν η κόρη του δεν πήγε να πάρει τα παιδιά. Λόγω των αυστηρών ελβετικών νόμων περί ιδιωτικότητας, τα μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιούν ψευδώνυμα για τους εμπλεκόμενους.

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι το κίνητρο του εγκλήματος ήταν η άρνηση του Rieben να χωρίσει, ενώ περιγράφονται με λεπτομέρεια οι βίαιες πράξεις του. Κατηγορείται ότι έπνιξε τη σύζυγό του με ένα κορδόνι, την χτύπησε και τελικά αποσυναρμολόγησε το σώμα της στο πλυσταριό του σπιτιού τους, αφαιρώντας ακόμη και τη μήτρα της. Η επιπλέον κατηγορία της βεβήλωσης νεκρού αποδίδεται στον τρόπο που διαχειρίστηκε τα λείψανα.

Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο Rieben ενήργησε με πλήρη επίγνωση και από εγωιστικά κίνητρα, χαρακτηριζόμενος από ανάγκη ελέγχου, εκδίκησης και οργής. Μάρτυρες που θα καταθέσουν περιλαμβάνουν φίλους της Kristina, οι οποίοι θα αποκαλύψουν τις δυσκολίες στη σχέση του ζευγαριού πριν το τραγικό τέλος.