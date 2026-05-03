Ήταν το «τέλειο» ζευγάρι μέχρι που ο σύζυγος διαμέλισε και πέρασε από μπλέντερ τη φιναλίστ Μις Ελβετία

Snapshot Ο Μαρκ Ρίμπεν κατηγορείται για τη δολοφονία και διαμελισμό της συζύγου του Κριστίνα Γιοκσίμοβτς, πρώηνναλίστ Μις Ελβετία, τον Φεβρουάριο του 2024.

Η δολοφονία συνέβη μετά από έντονη διαφωνία για τον χωρισμό και την επιμέλεια των παιδιών, με τον Ρίμπεν να αρνείται το διαζύγιο και οικονομική υποστήριξη.

Ο Ρίμπεν στραγγάλισε τη σύζυγό του, αποκεφάλισε και διαμέλισε το σώμα της, χρησιμοποιώντας μπλέντερ και χημικά για να εξαφανίσει τα ίχνη.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε αυτοάμυνα, ενώ ψυχιατρική εξέταση αμφισβητεί τον ισχυρισμό και χαρακτηρίζει τη δολοφονία ως προμελετημένη και ψυχικά ελεγχόμενη πράξη.

Η δίκη ξεκινά τη Δευτέρα στην Ελβετία και η ετυμηγορία αναμένεται στις 13 Μαΐου 2026. Snapshot powered by AI

Έμοιαζαν το ιδανικό ζευγάρι, παντρεμένο από το 2017 και για τους φίλους και τους έξω ήταν η τέλεια οικογένειας με τα δύο μικρά παιδιά τους, ζώντας μία άνετη έως και πολυτελή ζωή κοντά στη Βασιλεία της Ελβετίας.

Όμως η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο σκοτεινή, όταν αποκαλύφθηκε η άγρια δολοφονία της πρώην φιναλίστα Μις Ελβετία.

Ακόμα πιο τραγικό, τα λείψανά της βρήκε μέσα σε σακούλες στο υπόγειο του σπιτιού της, ο ίδιος ο πατέρας της που την αναζητούσε, ενώ ο σύζυγος έπαιζε θέατρο ανησυχώντας για την εξαφάνισή της.

THIS IS SHOCKING



Husband who snapped and pureed Miss Switzerland finalist wife



Marc Rieben, 42, strangled his wife Kristina Joksimovic, a former Miss Switzerland finalist and catwalk coach, during a furious argument over their separation in February 2024,



he then dismembered… pic.twitter.com/GtzOm0F8bm — Grifty (@TheGriftReport) May 3, 2026

Τη Δευτέρα, ξεκινάει στην Ελβετία η δίκη του Μαρκ Ρίμπεν για τη δολοφονία της 38χρονης, Κριστίνα Γιοκσίμοβιτς και σύμφωνα με δημοσσιογραφικές αναναφορές ελεβετικών μέσως ενημερωσης, αποκαλύπτεται το κίνητρο, σε μία σειρά ανατριχιαστικών περιγραφών για τα γεγονότα εκείνων των ημερών.

Ο Μαρκ ήταν γιος ενός επιτυχημένου δικηγόρου, με καλή δουλειά, ένα μεγάλο σπίτι και τη φήμη ενός αφοσιωμένου πατέρα.

Όλα αυτά εξαφανίστηκαν τον Φεβρουάριο του 2024. Ο Ρίμπεν σκότωσε τη σύζυγό του σε μια βίαιη κρίση οργής, πριν διαμελίσει το σώμα της και βάλει τα κομμάτια της σε ένα μπλέντερ – «πολτοποιώντας» τα, όπως το περιέγραψε η αυτοψία.

Εν αναμονή της δίκης, οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι το κίνητρο πίσω από τη δολοφονία έχει τεθεί για πρώτη φορά στο προσκήνιο, σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα Tages-Anzeiger.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο η βία ξέσπασε κατά τη διάρκεια μιας διαφωνίας σχετικά με τον χωρισμό του ζευγαριού.

Στις 13 Φεβρουαρίου, το ζευγάρι φέρεται να συζήτησε τους όρους ενός επικείμενου χωρισμού κατά τη διάρκεια του γεύματος.

Ο Ρίμπεν φέρεται να αρνήθηκε να δεχτεί το διαζύγιο, να ζήτησε την πλήρη επιμέλεια των παιδιών και να αρνήθηκε οικονομική υποστήριξη στη σύζυγό του, ανέφερε η εφημερίδα.

Βλέποντας βίντεο από youtube τεμάχιζε τη σύζυγό του

Ακολούθησε η μοιραία κλιμάκωση.

Κατά τη διάρκεια της διαμάχης, οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι ο Ρίμπεν άρπαξε τη σύζυγό του από το λαιμό και την πίεσε στον τοίχο.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες, τύλιξε ένα «αντικείμενο που έμοιαζε με κορδέλα» γύρω από το λαιμό της και την στραγγάλισε, πριν ακρωτηριάσει και πολτοποιήσει το σώμα της.

⚠️ WARNING: This post describes a horrific murder & mutilation



The husband of former Miss Switzerland finalist Kristina Joksimovic, 38, has been charged with her murder following a horrific killing in Binningen, Switzerland, last year. The husband, named only as Thomas, admitted… pic.twitter.com/2YDcgoTKCy — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 11, 2025

Η αυτοψία έδειξε ότι το σώμα της Κριστίνα παρουσίαζε σημάδια τραύματος από αμβλύ αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένων κοψιμάτων στο πρόσωπό της και μώλωπες στο πόδι, το πέλμα, τις ωμοπλάτες και το πίσω μέρος του κεφαλιού της. Μέρος των μαλλιών της είχε ξεριζωθεί.

Μετά το θάνατό της, ο Ρίμπεν διαμέλισε το σώμα της χρησιμοποιώντας ένα πριόνι, ένα μαχαίρι και ψαλίδι κήπου.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι «αφαίρεσε προσεκτικά» τη μήτρα της, το μόνο όργανο που αφαιρέθηκε από τον κορμό της, σε μια πράξη που οι ειδικοί χαρακτήρισαν ως «σκόπιμο ακρωτηριασμό ή τελετουργικό εξευτελισμό του σώματος», κάτι που μπορεί να υποδηλώνει ψυχική διαταραχή.

Ορισμένα μέρη του σώματος τοποθετήθηκαν σε ένα βιομηχανικό μπλέντερ, ενώ άλλα διαλύθηκαν σε χημικό διάλυμα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι έβλεπε βίντεο στο YouTube στο κινητό του ενώ πραγματοποιούσε τον διαμελισμό.

Ο Ρίμπεν παραδέχτηκε αργότερα ότι διαμέλισε τη σύζυγό του, επικαλούμενος «αυτοάμυνα» και ισχυριζόμενος ότι την διαμέλισε «σε κατάσταση πανικού».

Περιγράφοντας τι συνέβη πριν από τη δολοφονία, ο Ρίμπεν είπε ότι το ζευγάρι είχε μια «θετική» συζήτηση πριν η Κριστίνα «του επιτεθεί ξαφνικά με ένα μαχαίρι».

Αν και η οικογένεια της Κριστίνα δεν έχει κάνει δημόσια δήλωση, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι και οι δύο γονείς της έλαβαν εντατική ψυχιατρική υποστήριξη μετά την ανακάλυψη του πτώματος της κόρης τους.

Σκοτεινή προσωπικότητα με ναρκισσιστικά και ιδεοψυχαναγκαστικά χαρακτηριστικά

Στον απόηχο του συμβάντος, προέκυψαν μαρτυρίες από φίλους, που περιγράφουν μια εντελώς διαφορετική ιδιωτική πραγματικότητα, σημαδεμένη από βία και κακοποίηση πριν από τη δολοφονία της.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι ο Ρίμπεν είχε ιστορικό βίας και ότι στο παρελθόν είχε προσπαθήσει να πνίξει τη σύζυγό του, ενώ είχε επιτεθεί και σε πρώην σύντροφό του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Ρίμπεν διέπραξε τη δολοφονία με σκόπιμο και εκ προμελέτης τρόπο, με πλήρη επίγνωση, και εξαιτίας «μιας εγωιστικής στάσης και νοοτροπίας που χαρακτηρίζεται από ανάγκη ελέγχου, πληγωμένα συναισθήματα, εκδίκηση και έντονη οργή».

Ο 42χρονος διαγνώστηκε με ναρκισσιστικά και ιδεοψυχαναγκαστικά χαρακτηριστικά από έναν εγκληματολογικό ψυχολόγο, ο οποίος τον περιέγραψε ως «εξαιρετικά ορθολογικό στοχαστή με έντονη γνωστική-τεχνική προοπτική».

Ο ψυχίατρος αμφισβήτησε τον ισχυρισμό περί αυτοάμυνας, υποστηρίζοντας ότι τα θύματα αιφνίδιων, απειλητικών για τη ζωή επιθέσεων συνήθως επικοινωνούν αμέσως με την αστυνομία για να αναφέρουν το τραύμα χωρίς δισταγμό ή «φιλτράρισμα» των λεπτομερειών.

Επιπλέον, ο εμπειρογνώμονας ανέφερε ότι η συμπεριφορά του μετά το περιστατικό συνίστατο σε μια σειρά «άμεσων, σκόπιμων και μεθοδικά εκτελεσμένων ενεργειών», κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του περί «πανικού».

Οι ενέργειές του έχουν ψυχολογική λογική μόνο αν το ενδιαφέρον του ήταν να «εξαλείψει όσο το δυνατόν περισσότερα ίχνη, συμπεριλαμβανομένου του πτώματος, προκειμένου να αποκρύψει αυτό που πραγματικά συνέβη», πρόσθεσε ο εμπειρογνώμονας σε σχόλια που δημοσίευσε η εφημερίδα Tages-Anzeiger.

Η ετυμηγορία αναμένεται στις 13 Μαΐου.

Διαβάστε επίσης