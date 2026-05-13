Πούτιν: Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε πυραυλικά συστήματα που ξεπερνούν όλα τα συστήματα αεράμυνας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέφθηκε σήμερα το Ινστιτούτο Θερμικής Μηχανικής της Μόσχας και βράβευσε μέλη του προσωπικού.

Στο περιθώριο της επίσκεψης ο αρχηγός του ρωσικού κράτους δήλωσε ότι η ρωσική αμυντική βιομηχανία πρέπει να «ξεπεράσει τα αγκάθια της» και να προχωρήσει, επιτυγχάνοντας τα αποτελέσματα που χρειάζεται η χώρα. «Χρειαζόμαστε τα αποτελέσματα που έχουμε ανάγκη για χάρη της Ρωσίας», τόνισε ο Πούτιν στην τελετή.

Σημείωσε επίσης ότι η χώρα θα συνεχίσει να αναπτύσσει πυραυλικά συστήματα που μπορούν να ξεπεράσουν όλα τα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι κινητά επίγεια συστήματα με μη πυρηνικούς βαλλιστικούς πυραύλους χρησιμοποιήθηκαν αποτελεσματικά στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Θα ήθελα να επισημάνω ότι τα κινητά συστήματα βαλλιστικών πυραύλων που δημιουργήσατε, εξοπλισμένα με μη πυρηνικούς πυραύλους, βρίσκονται επίσης σε υπηρεσία και χρησιμοποιήθηκαν αποτελεσματικά σε συνθήκες μάχης κατά τη διάρκεια ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Ινστιτούτο Θερμικής Μηχανικής της Μόσχας.

