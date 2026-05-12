Πυρηνικό θρίλερ στη Μεσόγειο: Τι κρύβει η μυστηριώδης βύθιση του ρωσικού πλοίου «Ursa Major»

Η Μεγάλη Άρκτος σε φωτογραφία που τραβήχτηκε από την Πορτογαλική Πολεμική Αεροπορία καθώς το ρωσικό πλοίο διέπλευε τα πορτογαλικά ύδατα τον Δεκέμβριο του 2024

Snapshot Το ρωσικό πλοίο Ursa Major βυθίστηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2024 ανοιχτά της Ισπανίας μετά από τρεις εκρήξεις, με πιθανό φορτίο δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες υποβρυχίων προοριζόμενους για τη Βόρεια Κορέα.

Η ισπανική έρευνα υποστηρίζει ότι η βύθιση πιθανώς προκλήθηκε από τορπίλη Barracuda και ότι μετά τη βύθιση σημειώθηκαν επιπλέον εκρήξεις κοντά στα συντρίμμια, ενώ αμερικανικά αεροσκάφη ανίχνευσαν ραδιενεργά σωματίδια στην περιοχή.

Η ρωσική κυβέρνηση περιέγραψε το γεγονός ως «στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση», ενώ το πλήρωμα ανέφερε ότι οι αντιδραστήρες δεν ήταν φορτωμένοι με πυρηνικό καύσιμο.

Το περιστατικό εγείρει ανησυχίες για πιθανή μεταφορά πυρηνικής τεχνολογίας από τη Ρωσία στη Βόρεια Κορέα, ειδικά μετά την παρουσία βορειοκορεατών στρατιωτών στην Ουκρανία και την ανάπτυξη πυρηνικού υποβρυχίου από την Πιονγιάνγκ.

Η ανάκτηση στοιχείων από το βυθισμένο πλοίο θεωρείται τεχνικά δύσκολη και επικίνδυνη, ενώ η ισπανική κυβέρνηση έχει περιορίσει τις δημόσιες πληροφορίες σχετικά με το συμβάν.

Ρωσικό φορτηγό πλοίο που πιθανότατα μετέφερε δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες για υποβρύχια, με πιθανό προορισμό τη Βόρεια Κορέα, υπέστη μια σειρά εκρήξεων και βυθίστηκε υπό ανεξήγητες συνθήκες, περίπου 60 μίλια ανοιχτά των ακτών της Ισπανίας, σύμφωνα με έρευνα του CNN.

Η τύχη του Ursa Major (Μεγάλη Άρκτος) καλύπτεται από μυστικότητα από τότε που βυθίστηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 2024. Ωστόσο, μπορεί να αποτελεί μια σπάνια και υψηλού διακυβεύματος παρέμβαση δυτικού στρατού για να αποτρέψει τη Ρωσία να στείλει αναβάθμιση της πυρηνικής τεχνολογίας σε έναν βασικό σύμμαχο, τη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με το CNN. Το πλοίο απέπλευσε μόλις δύο μήνες αφότου ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε στείλει στρατεύματα για να βοηθήσουν στην εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Μια πρόσφατη στρατιωτική δραστηριότητα γύρω από το ναυάγιο έχει εντείνει το μυστήριο γύρω από το φορτίο και τον προορισμό του. Αμερικανικά αεροσκάφη «nuke sniffer» που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό ραδιενεργών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα έχουν πετάξει πάνω από το βυθισμένο πλοίο δύο φορές τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με στοιχεία δημόσιων πτήσεων. Και τα συντρίμμια του επισκέφθηκε επίσης μια εβδομάδα μετά τη βύθισή του ένα ύποπτο ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο, το οποίο προκάλεσε τέσσερις ακόμη εκρήξεις, σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει την ισπανική έρευνα για το περιστατικό.

Η ισπανική κυβέρνηση έχει κάνει ελάχιστες αναφορές, δημοσιεύοντας μια δήλωση μόνο στις 23 Φεβρουαρίου μετά από πιέσεις βουλευτών της αντιπολίτευσης. Επιβεβαίωσε ότι ο Ρώσος καπετάνιος του πλοίου είχε πει στους Ισπανούς ερευνητές ότι η Μεγάλη Άρκτος μετέφερε «εξαρτήματα για δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες παρόμοιους με αυτούς που χρησιμοποιούνται στα υποβρύχια» και ότι δεν ήταν σίγουρος αν ήταν φορτωμένοι με πυρηνικό καύσιμο.

Η σειρά των γεγονότων που είχαν ως αποτέλεσμα να βυθιστεί το πλοίο στον πυθμένα της Μεσογείου παραμένει ασαφής. Μπορεί να περιελάμβανε τη χρήση ενός σπάνιου τύπου τορπίλης για την παραβίαση του κύτους του πλοίου, σύμφωνα με την ισπανική έρευνα, όπως περιγράφεται από πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενό της. Το περιστατικό συνέβη τις τελευταίες εβδομάδες της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, όταν ο πόλεμος στην Ουκρανία κορυφωνόταν υπέρ της Μόσχας και υπήρχε έντονη επιθυμία των ΗΠΑ να μην κλιμακωθεί άμεσα η ένταση με τη Μόσχα.

Το Ursa Major, επίσης γνωστό ως Sparta 3 και «βετεράνος» της στρατιωτικής εκστρατείας της Ρωσίας στη Συρία - όπου χρησιμοποιήθηκε για την εκκένωση ρωσικού εξοπλισμού - έδεσε στο λιμάνι καυσίμων του Ust-Luga στον Κόλπο της Φινλανδίας στις 2 Δεκεμβρίου, πριν μετακινηθεί σε εγκατάσταση εμπορευματοκιβωτίων στις αποβάθρες της Αγίας Πετρούπολης. Τα δημόσια έγγραφα του πλοίου ανέφεραν ότι είχε προορισμό το Βλαδιβοστόκ, στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, όταν αναχώρησε στις 11 Δεκεμβρίου, μεταφέροντας δύο μεγάλα «καλύμματα φρεατίων», 129 άδεια εμπορευματοκιβώτια και δύο μεγάλους γερανούς Liebherr.

Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, η ιδιοκτήτρια εταιρεία, η κρατική εταιρεία Oboronlogistics, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι τα πλοία τους είχαν λάβει άδεια μεταφοράς πυρηνικού υλικού. Το πλοίο κινήθηκε κατά μήκος των γαλλικών ακτών, προτού αεροσκάφη και σκάφη του πορτογαλικού ναυτικού το εντοπίσουν στα χωρικά τους ύδατα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού. Δύο ρωσικά στρατιωτικά πλοία, το Ivan Gren και το Aleksandr Otrakovsky, συνόδευσαν το πλοίο και το πρωί της 22ας Δεκεμβρίου, το πορτογαλικό ναυτικό έχασε την επαφή, πρόσθεσε η δήλωση.

Περίπου τέσσερις ώρες αργότερα, σε ισπανικά ύδατα, το πλοίο επιβράδυνε δραματικά, με αποτέλεσμα οι Ισπανοί διασώστες να επικοινωνήσουν μέσω ασυρμάτου και να ελέγξουν αν βρισκόταν σε κίνδυνο, σύμφωνα με έρευνα της ισπανικής κυβέρνησης, η οποία διεξήχθη από τις τοπικές ναυτιλιακές αρχές στο νότιο λιμάνι της Καρθαγένης. Το πλήρωμα του πλοίου απάντησε ότι ήταν καλά.

Ωστόσο, περίπου 24 ώρες αργότερα, το πλοίο παρέκκλινε από την πορεία του και, στις 11:53 π.μ. στις 23 Δεκεμβρίου, εξέδωσε επείγουσα κλήση για βοήθεια, σύμφωνα με την έρευνα. Είχε υποστεί τρεις εκρήξεις στη δεξιά πλευρά του, πιθανώς κοντά στο μηχανοστάσιο, που σκότωσαν δύο μέλη του πληρώματος και έκαναν το πλοίο να γείρει και να ακινητοποιηθεί όπως δείχνει βίντεο του σκάφους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα 14 επιζώντα μέλη του πληρώματος εκκενώθηκαν με μια σωσίβια λέμβο και αργότερα περισυνελέγησαν από το ισπανικό σκάφος διάσωσης Salvamar Draco. Στις 7:27 μ.μ., ένα ισπανικό στρατιωτικό πλοίο έφτασε για να βοηθήσει. Αλλά μισή ώρα αργότερα, ένα από τα ρωσικά στρατιωτικά πλοία που είχαν συνοδεύσει τη Μεγάλη Άρκτο, το Ivan Gren, διέταξε τα κοντινά πλοία να μείνουν δύο ναυτικά μίλια μακριά και αργότερα ζήτησε να επιστρέψουν αμέσως το διασωθέν πλήρωμα.

Οι ισπανικές αρχές θαλάσσιας διάσωσης επέμειναν ότι πρέπει να διεξάγουν επιχείρηση διάσωσης και έστειλαν ένα ελικόπτερο στο πλοίο για να ελέγξει για επιζώντες. Πλάνα που ήλεγξε το CNN δείχνουν έναν διασώστη να προσπαθεί να εισέλθει στο μηχανοστάσιο του πλοίου, αλλά να το βρίσκει σφραγισμένο. Ο Ισπανός διασώστης ελέγχει τους χώρους διαβίωσης για επιζώντες και κοιτάζει μέσα στα κοντέινερ των πλοίων για να δει δύο γεμάτα με σκουπίδια, δίχτυα ψαρέματος και άλλο εξοπλισμό, σύμφωνα με το βίντεο.

Η Μεγάλη Άρκτος φαινόταν σταθερή και απίθανο να βυθιστεί σύντομα, σύμφωνα με την πηγή που γνωρίζει την έρευνα. Ωστόσο, στις 9:50 μ.μ. το Ivan Gren εκτόξευσε μια σειρά από κόκκινες φωτοβολίδες πάνω από το σημείο και ακολούθησαν τέσσερις εκρήξεις. Τέσσερα παρόμοια σεισμικά ίχνη καταγράφηκαν εκείνη ακριβώς τη στιγμή, σε αυτήν την περιοχή, το μοτίβο των οποίων έμοιαζε με υποβρύχια ορυχεία ή εκρήξεις σε υπέργεια λατομεία, δήλωσε στο CNN το Ισπανικό Εθνικό Σεισμικό Δίκτυο. Μέχρι τις 11:10 μ.μ., το Ursa Major βυθίστηκε

Οι 14 Ρώσοι επιζώντες μεταφέρθηκαν στην ακτή της Καρθαγένης, όπου ενημερώθηκαν από την ισπανική αστυνομία και τους ερευνητές. Ο Ρώσος καπετάνιος δίστασε να μιλήσει για το φερόμενο περιεχόμενο του πλοίου, φοβούμενος για την ασφάλειά του, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ισπανικής κυβέρνησης προς τους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Ο καπετάνιος δέχθηκε πιέσεις και τελικά ομολόγησε ότι μετέφερε «εξαρτήματα δύο πυρηνικών αντιδραστήρων παρόμοιων με αυτούς που χρησιμοποιούνται από τα υποβρύχια. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, και χωρίς να είναι σε θέση να την επιβεβαιώσει, δεν περιείχαν πυρηνικό καύσιμο».

Ο Ρώσος καπετάνιος, ονόματι Ιγκόρ Ανισίμοφ, πίστευε ότι θα εκτρεπόταν στο βορειοκορεατικό λιμάνι Ρασόν για να παραδώσει τους δύο αντιδραστήρες. Το πλήρωμα του πλοίου επέστρεψε στη Ρωσία λίγες μέρες αργότερα. Το CNN επικοινώνησε με έναν άνδρα που φέρει το όνομα και την εικόνα του Ρώσου καπετάνιου. Αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή με το Ursa Major και δήλωσε ότι ήταν συνταξιούχος. Τέσσερις ημέρες μετά τη βύθιση, η ιδιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου, Oboronlogistics, το περιέγραψε ως «στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση» και δήλωσε ότι υπήρξαν τρεις εκρήξεις.

Μία εβδομάδα αργότερα, ο ρωσικός στρατός επέστρεψε στο σημείο. Το Yantar -επίσημα ρωσικό ερευνητικό πλοίο, το οποίο όμως κατηγορείται για κατασκοπεία στα ύδατα του ΝΑΤΟ- παρέμεινε πάνω από τα συντρίμμια του Ursa Major για πέντε ημέρες, ανέφερε η πηγή, προτού εντοπιστούν τέσσερις ακόμη εκρήξεις, οι οποίες πιθανώς στόχευαν τα ερείπια του πλοίου στον βυθό της θάλασσας.

Βασικά στοιχεία στον πυθμένα της Μεσογείου

Λεπτομέρειες της ισπανικής έρευνας για το περιστατικό αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από την τοπική εφημερίδα La Verdad της Καρθαγένης τον Δεκέμβριο, πυροδοτώντας μια σειρά ερωτημάτων από τους Ισπανούς βουλευτές της αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής Juan Antonio Rojas Manrique δήλωσε στο CNN: «Όταν κάποιος δεν παρέχει με σαφήνεια και πληρότητα τις πληροφορίες που ζητάς, τουλάχιστον υποψιάζεσαι ότι κρύβει κάτι... φυσικά».

Σε ανακοίνωσή της προς τους νομοθέτες, η ισπανική κυβέρνηση δήλωσε ότι τα υπολείμματα της Μεγάλης Άρκτου βρίσκονται σε βάθος περίπου 2.500 μέτρων και ότι η ανάκτηση του καταγραφέα δεδομένων από αυτό το βάθος «δεν είναι δυνατή χωρίς σημαντικούς τεχνικούς πόρους και κινδύνους». Οι ειδικοί έχουν αμφισβητήσει γιατί η κυβέρνηση το θεωρεί πολύ επικίνδυνο, εάν δεν εμπλέκεται ραδιενεργό υλικό.

Ο Rojas, πρώην καπετάνιος εμπορικού ναυτικού, εξέφρασε επίσης σκεπτικισμό, λέγοντας στο CNN: «Στις μέρες μας, τα μαύρα κουτιά συνήθως επιπλέουν στην επιφάνεια με έναν εντοπιστή, ώστε να μπορούν να βρεθούν σε οποιοδήποτε ατύχημα. Νομίζω ότι κάποιος έχει το μαύρο κουτί. Αλλά δεν ξέρουμε αν είναι η Ισπανία ή αν το έχουν εντοπίσει οι ίδιοι οι Ρώσοι».

Επιζώντες από το ναυάγιο του ρωσικού φορτηγού πλοίου Ursa Major στο κατάστρωμα ενός ισπανικού πλοίου διάσωσης κατά την άφιξή τους στο λιμάνι της Καρθαγένης στην Ισπανία

Ο αμερικανικός στρατός έχει επίσης δείξει ενδιαφέρον για την περιοχή, στέλνοντας δύο φορές ένα σπάνιο και εξελιγμένο αεροσκάφος «πυρηνικών ανιχνευτών», γνωστό ως WC135-R, με έδρα τη Νεμπράσκα, πάνω από τον τόπο του συμβάντος από τότε που βυθίστηκε το Ursa Major - μία φορά στις 28 Αυγούστου πέρυσι και ξανά στις 6 Φεβρουαρίου φέτος, σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα δεδομένα πτήσης.

Δεν είναι σαφές εάν αυτές οι δύο σπάνιες και δαπανηρές πτήσεις – με αεροσκάφη που συνήθως εκτελούνται μυστικά και χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση πυρηνικής δραστηριότητας στη ρωσική Αρκτική ή γύρω από το Ιράν – εντόπισαν ίχνη μόλυνσης από τα συντρίμμια της Μεγάλης Άρκτου. Η ισπανική κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι φοβάται για ραδιενέργεια κατά μήκος των νότιων ακτών της, ενός δημοφιλούς τουριστικού προορισμού, και δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να το αποδεικνύουν.

Πιθανή κοινοποίηση πυρηνικών μυστικών

Ο ισχυρισμός ότι η Βόρεια Κορέα ήταν ο πιθανός παραλήπτης των δύο αντιδραστήρων είδε το φως μετά την κυκλοφορία εικόνων του πρώτου πυρηνικού υποβρυχίου από την Πιονγιάνγκ τον Δεκέμβριο του 2025. Οι φωτογραφίες, στις οποίες απεικονίζεται ο ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν να χαμογελάει, δείχνουν μόνο το σφραγισμένο κύτος του σκάφους και καμία απόδειξη ότι υπάρχει λειτουργικός πυρηνικός αντιδραστήρας στο εσωτερικό του.

Ο Μάικ Πλάνκετ, ανώτερος αναλυτής ναυτικών πλατφορμών για την Janes, μια εταιρεία αμυντικών πληροφοριών, δήλωσε ότι είναι απίθανο οι αντιδραστήρες, αν ήταν καινούργιοι, να είχαν μεταφερθεί με καύσιμο. «Εάν αυτοί οι αντιδραστήρες προέρχονται από παροπλισμένα υποβρύχια, τότε θα είναι ραδιενεργοί, αν και προφανώς όχι τόσο πολύ όσο αν ήταν πλήρως φορτωμένοι με καύσιμο», είπε.

Οποιαδήποτε απόφαση της Ρωσίας να μεταφέρει αυτήν την τεχνολογία στη Βόρεια Κορέα δεν «λαμβάνεται επιπόλαια και είναι κάτι που έχει γίνει ποτέ μεταξύ πολύ στενών συμμάχων», πρόσθεσε, οπότε αν είναι αλήθεια «είναι μια σημαντική κίνηση από τη Μόσχα». Χαρακτήρισε οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη «πολύ ανησυχητική, ενδεχομένως, ειδικά αν είσαι Νότια Κορέα».

Η ισπανική έρευνα, όπως περιγράφεται στο CNN, επισημαίνει την κατάσταση της Βόρειας Κορέας ως στρατηγικού συμμάχου της Ρωσίας και τον τρόπο με τον οποίο η Πιονγκγιάνγκ έχει προτρέψει ανοιχτά τη Μόσχα να μοιραστεί την πυρηνική της τεχνική εμπειρογνωμοσύνη. Είναι πιθανό τέτοιες απαιτήσεις να έχουν αυξηθεί μετά την άφιξη τουλάχιστον 10.000 βορειοκορεατών στρατιωτών στη Ρωσία τον Οκτώβριο του 2024 για να πολεμήσουν την εισβολή της Ουκρανίας στην περιοχή Κουρσκ.

Μετά τη βύθιση, η ρωσική εφημερίδα Kommersant ανέφερε ότι το Ursa Major μετέφερε γερανούς και καταπακτές σχεδιασμένες να καλύπτουν τους πυρηνικούς αντιδραστήρες ενός νέου παγοθραυστικού που κατασκευάζεται στο Βλαδιβοστόκ.

Η ισπανική έρευνα ασχολείται επίσης με την αρχική πρόσκρουση που προκάλεσε την παρέκκλιση της πορείας και την κλίση του πλοίου. Ο Ρώσος καπετάνιος είπε στους ερευνητές ότι δεν άκουσε καμία πρόσκρουση ή έκρηξη στις 22 Δεκεμβρίου, όταν το πλοίο του επιβράδυνε ξαφνικά. Μόλις 24 ώρες αργότερα ακολούθησαν τρεις εκρήξεις κοντά στο μηχανοστάσιο, σκοτώνοντας δύο μέλη του πληρώματος.

Η έρευνα υποδεικνύει ότι η τρύπα στο κύτος της Μεγάλης Άρκτου πιθανότατα θα είχε δημιουργηθεί από μια τορπίλη Barracuda. ​​Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, μερικοί σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, η Ρωσία και το Ιράν πιστεύεται ότι διαθέτουν αυτό το είδος τορπίλης υψηλής ταχύτητας. Πηγή που γνωρίζει την έρευνα δήλωσε ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πβς η χρήση μιας τέτοιας συσκευής θα ταίριαζε στο μέγεθος της τρύπας στο κύτος της Μεγάλης Άρκτου και ότι θα μπορούσε να είχε προκαλέσει αθόρυβη πρόσκρουση, με αποτέλεσμα την ξαφνική επιβράδυνση του σκάφους στις 22 Δεκεμβρίου.

Πολλοί δυτικοί αξιωματούχοι ασφαλείας και πληροφοριών με τους οποίους επικοινώνησε το CNN περιέγραψαν το περιστατικό ως παράξενο ή υπέδειξαν ότι ορισμένα από τα συμπεράσματα της ισπανικής έρευνας ήταν τραβηγμένα, αλλά δεν παρείχαν μια εναλλακτική εξήγηση για τις αρχικές εκρήξεις που έπληξαν το σκάφος ή την οξεία ρωσική αντίδραση στην κατάστασή του. Τα μυστικά του φορτίου του, και το πώς βυθίστηκε, βρίσκονται στον πυθμένα της θάλασσας.