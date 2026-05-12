Φόβος και τρόμος από τη δοκιμή του ρωσικού διηπειρωτικού βαλλιστικού Sarmat-Πούτιν: Βεληνεκές 35.000

«Το βεληνεκές του πυραύλου Sarmat θα μπορούσε να είναι πάνω από 35.000 χιλιόμετρα και θα μπορούσε να είναι εξοπλισμένο με πυρηνική κεφαλή», σημείωσε ο Πούτιν

Μάνος Χατζηγιάννης

  • Ο ρωσικός διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος Sarmat δοκιμάστηκε επιτυχώς και έχει βεληνεκές άνω των 35.000 χιλιομέτρων με δυνατότητα πυρηνικής κεφαλής.
  • Ο πρόεδρος Πούτιν ανακοίνωσε ότι το Sarmat θα τεθεί σε μάχιμη υπηρεσία έως το τέλος του 2026.
  • Το Sarmat υπερτερεί σημαντικά του προκάτοχου Voevoda σε εμβέλεια, βάρος βολής και δυνατότητες διέλευσης συστημάτων πυραυλικής άμυνας.
  • Το όπλο σχεδιάστηκε να παρακάμπτει όλα τα υπάρχοντα και μελλοντικά συστήματα πυραυλικής άμυνας μέσω μη παραδοσιακών βαλλιστικών τροχιών.
  • Η Δύση εκφράζει ανησυχία λόγω της υπεροχής του Sarmat ως στρατηγικού πυρηνικού όπλου με αυξημένη ισχύ και αδυναμία αναχαίτισης.
Έκδηλη είναι η ανησυχία στις δυτικές πρωτεύουσες καθώς σήμερα η Ρωσία δημοσίευσε εικόνες και βίντεο από την εκτόξευση του στρατηγικού πυρηνικού όπλου της «Sarmat».

Ο διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύθηκε με επιτυχία στο πλαίσιο δοκιμής. Ο δε Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενημερώθηκε για την επιτυχή δοκιμή του στρατηγικού πυραυλικού συστήματος Sarmat.

Το Sarmat αναπτύσσεται για να αντικαταστήσει το σύστημα Voevoda και ξεπερνά τον προκάτοχό του όσον αφορά την εμβέλεια πτήσης, το βάρος βολής και άλλες παραμέτρους.

Ο συνταγματάρχης Σεργκέι Καρακάγιεφ, Διοικητής των Strategic Missile Forces (SMF), ανέφερε την επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης. Ο αρχηγός του ρωσικού κράτους συνεχάρη το προσωπικό για το επίτευγμά τους και ανακοίνωσε ότι το Sarmat θα αναπτυχθεί σε μάχιμη υπηρεσία μέχρι το τέλος του έτους.

Τι ανέφερε ο Βλαντίμιρ Πούτιν

«Το βεληνεκές του πυραύλου Sarmat θα μπορούσε να είναι πάνω από 35.000 χιλιόμετρα και θα μπορούσε να είναι εξοπλισμένο με πυρηνική κεφαλή», σημείωσε ο Πούτιν.

Στην ομιλία του, ο Πούτιν τόνισε ότι η συστηματική εργασία για την ανάπτυξη και βελτίωση των στρατηγικών δυνάμεων αποτροπής της Ρωσίας συνεχίζεται από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, σήμερα η Ρωσία διαθέτει προηγμένα πυραυλικά συστήματα που είναι απαράμιλλα στον κόσμο και εξασφαλίζουν αξιόπιστη άμυνα της χώρας για τις επόμενες δεκαετίες.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην κατάσταση άλλων στρατηγικών έργων. Ο Πούτιν δήλωσε ότι η ανάπτυξη των συστημάτων Poseidon και Burevestnik έχει ήδη εισέλθει στο τελικό στάδιο. Επιπλέον, ο πρόεδρος επανέλαβε την υψηλή μαχητική αποτελεσματικότητα του συστήματος Oreshnik, σημειώνοντας την τεχνική του δυνατότητα εξοπλισμού με πυρηνικές κεφαλές, γεγονός που ενισχύει σημαντικά το οπλοστάσιο των πυρηνικών αποτρεπτικών δυνάμεων της Ρωσίας.

Γιατί η Δύση ανησυχεί λόγω του SARMAT;

- Η ισχύς του υπερβαίνει κατά περισσότερο από 4 φορές οποιοδήποτε αντίστοιχο δυτικό όπλο.

- Διαθέτει τη μεγαλύτερη εμβέλεια πυραύλου στον κόσμο, που ξεπερνά τα 35.000 χλμ.

- Έχει σχεδιαστεί για να παρακάμπτει και να διαπερνά όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά συστήματα πυραυλικής άμυνας.

- Δεν ακολουθεί τις παραδοσιακές βαλλιστικές τροχιές, καθιστώντας την αναχαίτιση τεχνικά αδύνατη.

- Θα αντικαταστήσει τον σοβιετικό πύραυλο «Voevoda», ενισχύοντας τις στρατηγικές δυνατότητες αποτροπής της Ρωσίας όπως ποτέ άλλοτε.

