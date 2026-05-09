Μήνυμα Πούτιν προς ΝΑΤΟ: «Η Ρωσία πάντα ήταν και θα είναι νικήτρια»

Οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου για την Ημέρα της Νίκης στην Κόκκινη Πλατεία

Δημήτρης Δρίζος

  • Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε στην παρέλαση της Ημέρας της Νίκης ότι η Ρωσία θα είναι πάντα νικήτρια, επικαλούμενος τις θυσίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου για να στηρίξει τους στρατιώτες στον πόλεμο της Ουκρανίας.
  • Η παρέλαση πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ήταν πιο λιτή από προηγούμενες χρονιές, χωρίς επίδειξη βαρέος οπλισμού, λόγω κινδύνων από ουκρανικές επιθέσεις.
  • Η Ουκρανία συμφώνησε σε τριήμερη εκεχειρία και ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία, επιτρέποντας την πραγματοποίηση της παρέλασης χωρίς επιθέσεις.
  • Η ρωσική οικονομία δείχνει σημάδια πίεσης με αυξανόμενο πληθωρισμό και υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα, ενώ η εικόνα στο πεδίο της μάχης παραμένει στάσιμη και αιματηρή.
  • Η Ρωσία δεν προτίθεται να ξεκινήσει νέο γύρο συνομιλιών με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ χωρίς την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονέτσκ, όρο που το Κίεβο απορρίπτει.
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα είναι πάντα νικήτρια, στην καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στην Κόκκινη Πλατεία, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, εν μέσω αυξανόμενων φόβων για ουκρανικές επιθέσεις και εντεινόμενης κόπωσης της ρωσικής κοινής γνώμης από τον πόλεμο.

Μιλώντας στο πλήθος, ο Ρώσος ηγέτης επικαλέστηκε τις θυσίες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου για να ενισχύσει τη στήριξη προς τους στρατιώτες που πολεμούν στην Ουκρανία.

«Το μεγάλο κατόρθωμα της γενιάς των νικητών εμπνέει τους πολεμιστές που εκτελούν σήμερα τα καθήκοντα της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», είπε, χρησιμοποιώντας τον όρο του Κρεμλίνου για την εισβολή στην Ουκρανία.

«Στέκονται απέναντι σε μια επιθετική δύναμη οπλισμένη και υποστηριζόμενη από ολόκληρο το μπλοκ του ΝΑΤΟ. Και παρ’ όλα αυτά, οι ήρωές μας προχωρούν μπροστά. Η νίκη ήταν πάντα και θα είναι πάντα δική μας».

Παρά τη βεβαιότητα της ρητορικής, η φετινή παρέλαση ανέδειξε μια περίοδο έντονης αδυναμίας για τον Ρώσο πρόεδρο.

Η Μόσχα το Σάββατο βρισκόταν υπό αυστηρή επιτήρηση, με τις διαδικτυακές υπηρεσίες να έχουν διακοπεί σε όλη την πόλη, καθώς η Ουκρανία συνεχίζει να πλήττει το Κρεμλίνο με επιθέσεις μακράς εμβέλειας με drones και πυραύλους, αναγκάζοντας τους διοργανωτές να απογυμνώσουν την εκδήλωση από τη συνηθισμένη της μεγαλοπρέπεια.

Μόλις τις τελευταίες ώρες κατέστη σαφές ότι η Ουκρανία δεν θα διαταράξει τις εκδηλώσεις. Την παραμονή της παρέλασης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι Ρωσία και Ουκρανία είχαν συμφωνήσει σε τριήμερη εκεχειρία και ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Η καθιερωμένη επίδειξη πυραύλων και τεθωρακισμένων, που αποτελεί σταθερό στοιχείο της παρέλασης από το 2017, όταν ο Πούτιν ενέταξε τον βαρύ οπλισμό στο τελετουργικό, απουσίαζε εντελώς.

Αντί αυτών, οι προσκεκλημένοι παρακολούθησαν ένα βίντεο που παρουσίαζε τις δυνατότητες της Ρωσίας σε drones και το πυρηνικό της οπλοστάσιο.

Το κοινό, στο οποίο περιλαμβάνονταν μικρές αντιπροσωπείες από τη Λευκορωσία, το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν, είδε επίσης μια μονάδα Βορειοκορεατών στρατιωτών να παρελαύνει στην πλατεία. Η Βόρεια Κορέα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους στενότερους συμμάχους της Ρωσίας τα τελευταία χρόνια, με στρατεύματά της να πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Η παρέλαση διήρκεσε περίπου 45 λεπτά, σχεδόν τη μισή διάρκεια σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

«Ήταν μια λιτή παρέλαση», έγραψε ο φιλοκρεμλινικός σχολιαστής Σεργκέι Μάρκοφ στο Telegram, προσθέτοντας: «Υπάρχουν ακόμη τεράστιες προκλήσεις μπροστά μας».

Οι ρωσικές αρχές παραδέχθηκαν ανοιχτά ότι τα μέτρα ασφαλείας είχαν σχεδιαστεί ειδικά για την προστασία του Πούτιν, μια παραδοχή που υπογράμμισε πόσο έχει αλλάξει το σκηνικό ενός πολέμου που η Ρωσία κάποτε πίστευε ότι θα κέρδιζε σε λίγες εβδομάδες.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Πούτιν πίεσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για εκεχειρία που θα συνέπιπτε με την παρέλαση. Η Ουκρανία αρχικά απέρριψε την πρόταση ως κυνική προσπάθεια να προστατευθούν οι εορτασμοί από επιθέσεις με drones.

Η απάντηση του Ζελένσκι ήρθε το βράδυ της Παρασκευής με ένα διάταγμα γεμάτο ειρωνεία: η Ουκρανία, ανακοίνωσε, θα «επιτρέψει» στη Ρωσία να πραγματοποιήσει την εκδήλωση, επιλέγοντας να μην την επιτεθεί, από σεβασμό σε αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ. Η εκεχειρία αναμένεται να διαρκέσει έως τις 11 Μαΐου.

Η φετινή παρέλαση της Ημέρας της Νίκης ήταν η πρώτη από τότε που ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει ξεπεράσει σε διάρκεια ολόκληρη την εκστρατεία της Σοβιετικής Ένωσης κατά της ναζιστικής Γερμανίας.

Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα επιχειρήσει να συνδέσει τους δύο πολέμους, παρουσιάζοντας ψευδώς την εισβολή του ως συνέχεια της μάχης κατά του ναζισμού.

Σημαντικό είναι ότι το Σάββατο δεν καθόταν δίπλα σε βετεράνους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου όπως τα προηγούμενα χρόνια, αλλά πλαισιωνόταν από στρατιώτες που είχαν πολεμήσει στην Ουκρανία.

Με τη νίκη να μην διαφαίνεται και χωρίς χρονικό ορίζοντα για το τέλος του πολέμου, το κλίμα στη Ρωσία βαραίνει.

Οι μαζικές διακοπές πρόσβασης στο διαδίκτυο τις εβδομάδες πριν από την παρέλαση, που επιβλήθηκαν από τις υπηρεσίες ασφαλείας ως αναγκαίο μέτρο, έχουν προκαλέσει δημόσια δυσαρέσκεια και έχουν επηρεάσει αρνητικά τη δημοτικότητα του Πούτιν.

Μετά από χρόνια ανάπτυξης λόγω πολεμικών δαπανών, η ρωσική οικονομία δείχνει πλέον σημάδια πίεσης. Η ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, ο πληθωρισμός αυξάνεται, πιέζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα φτάνει σε ιστορικά υψηλά.

Στο πεδίο της μάχης η εικόνα είναι εξίσου στάσιμη, χωρίς καμία από τις δύο πλευρές να φαίνεται κοντά σε αποφασιστική πρόοδο.

Οι προελάσεις έχουν επιβραδυνθεί τους τελευταίους μήνες, με τους στρατούς να δείχνουν σημάδια εξάντλησης και να υφίστανται βαριές απώλειες, ενώ συνεχίζουν να πλήττουν τις ενεργειακές υποδομές του αντιπάλου.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι όλα αυτά οδηγούν τον Πούτιν σε συμβιβασμό.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε σε ρωσικά μέσα την Πέμπτη ότι η Μόσχα δεν βλέπει βάση για νέο γύρο τριμερών συνομιλιών με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ, μέχρι να αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις από την περιοχή του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία — όρος που το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά. Η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει αρκετές κρίσιμες πόλεις και οχυρωμένες θέσεις στο Ντονέτσκ, οι οποίες υπερασπίζονται με κόστος δεκάδων χιλιάδων ζωών.

