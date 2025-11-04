Πούτιν: Η Ρωσία ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή του υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik

Ο πύραυλος «Oreshnik» ανήκει στη νέα γενιά πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς, με εμβέλεια 2.500 έως 3.000 χιλιομέτρων

Πούτιν: Η Ρωσία ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή του υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik
Η Ρωσία ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή του υπερηχητικού πυραυλικού συστήματος Oreshnik, ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Δημιουργήσαμε, θέσαμε σε λειτουργία και ξεκινήσαμε τη μαζική παραγωγή του πυραυλικού συστήματος μεσαίου βεληνεκούς Oreshnik», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια τελετής απονομής βραβείων στους κατασκευαστές των Poseidon και Burevestnik.

Αναφερθείς στον πύραυλο αυτό παλαιότερα, ο Πούτιν είχε κάνει λόγο για ιστορικό γεγονός στη βιομηχανία πυραύλων και διαστήματος.

«Τίποτα παρόμοιο δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στο παρελθόν. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο με αυτό το είδος όπλου» είχε επισημάνει.

Τι γνωρίζουμε για τον νέο ρωσικό πύραυλο «Oreshnik»

Μια ρωσική αεροπορική επίθεση στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο, στα τέλη Νοεμβρίου 2024, προκάλεσε εκρήξεις που διήρκεσαν σχεδόν τρεις ώρες και χαρακτηρίστηκε από μάρτυρες ως «ασυνήθιστη». Η Ουκρανία υποστήριξε ότι ο πύραυλος που χρησιμοποιήθηκε είχε χαρακτηριστικά διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM) — κάτι που Δυτικοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια επίθεση θα είχε προκαλέσει αυτόματα πυρηνικό συναγερμό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ότι η Ρωσία εκτόξευσε έναν «νέο συμβατικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς» με την κωδική ονομασία «Oreshnik» (φουντουκιά στα ρωσικά).

Σύμφωνα με τον ίδιο, το όπλο ταξιδεύει με ταχύτητα Mach 10 —δηλαδή 10 φορές την ταχύτητα του ήχου, ή 2,5-3 χλμ. ανά δευτερόλεπτο— και «δεν υπάρχει τρόπος να αναχαιτιστεί».

Αν οι ισχυρισμοί του Πούτιν ευσταθούν, ο «Oreshnik» αγγίζει τα όρια της υπερηχητικής τεχνολογίας. Όσο πιο γρήγορα κινείται ένας πύραυλος, τόσο λιγότερος χρόνος υπάρχει για να τον αναχαιτίσουν τα αμυντικά συστήματα. Η αυξημένη κινητική ενέργεια επιτρέπει στο όπλο να εκτελεί ελιγμούς κατά την τελική φάση της πτήσης του, καθιστώντας δυσκολότερη την αναχαίτισή του από συστήματα όπως οι αμερικανικοί Patriot.

Σύμφωνα με δυτικές εκτιμήσεις, περίπου το 80% των ρωσικών πυραύλων που εκτοξεύονται εναντίον της Ουκρανίας αναχαιτίζονται, ποσοστό που η Μόσχα φαίνεται να προσπαθεί να μειώσει με νέα, ταχύτερα οπλικά συστήματα.

Ο Ρώσος στρατιωτικός αναλυτής Ίλια Κράμνικ δήλωσε στην Izvestiya ότι ο «Oreshnik» ανήκει πιθανότατα στη νέα γενιά πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς, με εμβέλεια 2.500 έως 3.000 χιλιομέτρων —ίσως και έως 5.000 χλμ.— χωρίς όμως να κατατάσσεται στους διηπειρωτικούς. Η εμβέλειά του θα του επέτρεπε να πλήξει στόχους σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη.

Κατά τον Κράμνικ, ο πύραυλος διαθέτει πολλαπλές ανεξάρτητα κατευθυνόμενες κεφαλές και ίσως αποτελεί «μειωμένη εκδοχή» του διαβόητου Yars-M ICBM, για το οποίο η Ρωσία φέρεται να ξεκίνησε νέα παραγωγή το 2023.

Άλλος ειδικός, ο Ντμίτρι Κόρνεφ, εκτιμά ότι ο «Oreshnik» μπορεί να βασίζεται στο ήδη γνωστό σύστημα Iskander, αλλά με κινητήρα νέας γενιάς. Δοκιμές ενός τέτοιου ενισχυμένου Iskander είχαν πραγματοποιηθεί την περασμένη άνοιξη στο πεδίο βολής Καπούστιν Γιαρ — από όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτοξεύτηκε και ο πύραυλος που έπληξε το Ντνίπρο.

