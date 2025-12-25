Φούσκωμα μετά το χριστουγεννιάτικο φαγοπότι: 6 λύσεις που θα σας ανακουφίσουν

Πώς να αποφύγετε το δυσάρεστο αίσθημα της δυσπεψίας έπειτα από κάθε εορταστικό γεύμα

Φούσκωμα μετά το χριστουγεννιάτικο φαγοπότι: 6 λύσεις που θα σας ανακουφίσουν
Αν έχετε ξαπλώσει στον καναπέ με χαλαρωμένο παντελόνι και στομάχι πρησμένο, έπειτα από το χριστουγεννιάτικο φαγοπότι, δεν είστε οι μόνοι.

Περισσότερο από το ένα τρίτο των ανθρώπων εμφανίζει πεπτικά προβλήματα την εορταστική περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία από το νοσοκομείο King Edward VII στο δυτικό Λονδίνο – με τους περισσότερους να κατηγορούν την υπερφαγία και το άγχος. Η σελίδα του NHS για την καούρα δέχεται πάνω από 13.000 επισκέψεις μόνο την ημέρα των Χριστουγέννων – περίπου μία κάθε 6,6 δευτερόλεπτα.

«Τα Χριστούγεννα δημιουργούν την τέλεια αφορμή για υπερφόρτωση του πεπτικού», λέει ο καθηγητής Anthony Hobson, κλινικός διευθυντής της Functional Gut Clinic. «Τρώμε μεγαλύτερα και πιο βαριά γεύματα – και μάλιστα γρήγορα, συχνά αποσπασμένοι από την οικογένεια, την τηλεόραση ή το ποτό. Προσθέστε και την έλλειψη κίνησης. Το έντερο πιέζεται πριν καν φτάσετε στο τυρί».

Ο μέσος Βρετανός καταναλώνει περίπου 6.000 θερμίδες την ημέρα των Χριστουγέννων – σχεδόν τριπλάσιες από τη συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα. Όμως δεν φταίει μόνο η ποσότητα.

«Τα γιορτινά φαγητά είναι συχνά πλούσια σε λιπαρά, ζάχαρη και ζυμώσιμους υδατάνθρακες – όπως η γέμιση, τα λαχανάκια Βρυξελλών και η χριστουγεννιάτικη πουτίγκα», λέει ο καθηγητής Hobson. «Αυτά καθυστερούν την πέψη και τρέφουν βακτήρια που παράγουν αέρια». Το αλκοόλ και τα ανθρακούχα ποτά επιδεινώνουν την κατάσταση, καθώς χαλαρώνουν τη βαλβίδα στην κορυφή του στομάχου, αυξάνοντας την πιθανότητα παλινδρόμησης.

Ευτυχώς, δεν χρειάζεται να στερηθείτε τις πατάτες φούρνου ή τα mince pies. «Μικρές, φιλικές προς το έντερο αλλαγές μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά», λέει η Katie Sanders, ειδική διαιτολόγος γαστρεντερολογίας. «Το θέμα είναι απλώς να υποστηρίξουμε την πέψη όταν βρίσκεται υπό πίεση».

Πώς να φάτε, να πιείτε και να διασκεδάσετε χωρίς φούσκωμα

Μπορεί το χριστουγεννιάτικο τραπέζι να έλαβε τέλος, η εορταστική περίοδος, ωστόσο, δεν έληξε και είναι πολλές οι επισκέψεις που μας περιμένουν σε φιλικά και οικογενειακά τραπέζια, με βασικό το πρωτοχρωνιάτικο ρεβεγιόν. Αν θέλετε να πάρετε τα μέτρα σας για να αποφύγετε το δυσάρεστο αίσθημα του φουσκώματος, έπειτα από κάθε τραπέζι, η απάντηση δίνεται στις ακόλουθες λύσεις:

  • Κάντε έναν 10λεπτο περίπατο

Πριν ξαπλώσετε στον καναπέ, κάντε έναν σύντομο περίπατο στο τετράγωνο. «Η πολύωρη καθιστική στάση κάνει το έντερο νωθρό», λέει η Sanders. «Ένας δεκάλεπτος περίπατος μπορεί να κάνει θαύματα: ενεργοποιεί την πέψη, μειώνει τα αέρια και ανακουφίζει από το αίσθημα βάρους».

Μελέτη στο Gastroenterology and Hepatology from Bed to Bench έδειξε ότι 10–15 λεπτά περπατήματος μετά το φαγητό μπορούν να μειώσουν το φούσκωμα πιο αποτελεσματικά από ορισμένα φάρμακα.

Ο καθαρός αέρας μειώνει επίσης το άγχος, βοηθώντας το σώμα να περάσει σε λειτουργία «ξεκούρασης και πέψης».

  • Περιορίστε τη σαμπάνια και τα ανθρακούχα

Αν είστε ήδη φουσκωμένοι, αποφύγετε τις φυσαλίδες. Τα ανθρακούχα ποτά γεμίζουν το στομάχι με αέρια, επιδεινώνοντας το πρόβλημα.

«Αν αγαπάτε τη σαμπάνια, απολαύστε τη με μέτρο», λέει η Sanders. «Πιείτε αργά για να μειώσετε τον αέρα που καταπίνετε». Το αλκοόλ μπορεί επίσης να ερεθίσει το στομάχι. Προτιμήστε να πίνετε μαζί με φαγητό και εναλλάξ με νερό ή αφεψήματα.

  • Πιείτε τσάι μέντας

Αισθάνεστε φουσκωμένοι πριν καν έρθει το επιδόρπιο; Αντικαταστήστε τον καφέ με κάτι πιο ήπιο. «Ο καφές μπορεί να επιδεινώσει την παλινδρόμηση μετά από βαρύ γεύμα», λέει η Sanders.

Το τσάι μέντας χαλαρώνει το πεπτικό και βοηθά στην αποβολή αερίων – αλλά αποφύγετέ το αν έχετε συχνά καούρες, γιατί μπορεί να τις επιδεινώσει.

Το χαμομήλι ηρεμεί το έντερο και το νευρικό σύστημα, ενώ το τζίντζερ βοηθά την κένωση του στομάχου και μειώνει το αίσθημα βάρους.

  • Αποφύγετε τον απογευματινό ύπνο

Όσο δελεαστικό κι αν είναι, το να ξαπλώσετε αμέσως μετά το φαγητό μπορεί να χειροτερεύσει την καούρα.

«Η κατάκλιση διευκολύνει την παλινδρόμηση», λέει ο καθηγητής Hobson. Αν χρειαστεί, στηριχθείτε με μαξιλάρια ή μείνετε όρθιοι για τουλάχιστον μία ώρα. Το βράδυ, το να κοιμάστε με ελαφρώς ανυψωμένο το κεφάλι ή στο αριστερό πλευρό μπορεί να βοηθήσει.

  • Κάντε μασάζ στην κοιλιά

Αν νιώθετε υπερβολικά φουσκωμένοι, ένα απαλό μασάζ μπορεί να βοηθήσει. Ξαπλώστε και κάντε αργές κυκλικές κινήσεις δεξιόστροφα γύρω από τον αφαλό για 2–5 λεπτά.

Η ζεστή κομπρέσα ή η θερμοφόρα βοηθούν επίσης στη χαλάρωση των μυών και στην ανακούφιση από τα αέρια.

  • Δώστε στο έντερό σας χρόνο να “καθαρίσει”

Αν έχετε φάει συνεχώς, ένα διάλειμμα μερικών ωρών μπορεί να βοηθήσει.
«Μεταξύ των γευμάτων, το έντερο ενεργοποιεί έναν φυσικό μηχανισμό καθαρισμού», λέει η Sanders. «Το συνεχές τσιμπολόγημα τον διακόπτει». Η αποχή 3–4 ωρών ανάμεσα στα γεύματα βοηθά στη μείωση του φουσκώματος.

Αν τα συμπτώματα επιμένουν για εβδομάδες ή εμφανιστούν ανησυχητικά σημάδια – όπως δυσκολία στην κατάποση ή επίμονες αλλαγές στις κενώσεις – απευθυνθείτε στον γιατρό σας.

