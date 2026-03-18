Διακοπές νερού την Τετάρτη (18/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 18 Μαρτίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΧΑΡΝΕΣ
Αναπαύσεως και Αγ.Διονυσίου
- ΖΩΓΡΑΦΟΣ (ΓΟΥΔΙ)
Ζώγκου και Γκανογιάννη
- ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Αμασείας και Καλαβρύτων
- ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
Απολλοδώρου και Ερατούς
