Πλήρες γάλα ή 2%: Ποιο είναι καλύτερο για τα κόκαλά μας

Το γάλα αποτελεί βασική πηγή θρεπτικών συστατικών που υποστηρίζουν την υγεία των οστών, όπως το ασβέστιο, η πρωτεΐνη και η βιταμίνη D. Το πλήρες γάλα και το γάλα 2% παρέχουν πολλά από τα ίδια απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, αλλά διαφέρουν στην περιεκτικότητα σε λιπαρά και στις θερμίδες.

Η κατανόηση του αν αυτές οι διαφορές επηρεάζουν τα οστά και τη γενικότερη υγεία μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε την επιλογή που ταιριάζει καλύτερα στις διατροφικές σας ανάγκες και στους μακροπρόθεσμους στόχους υγείας.

Πώς συγκρίνονται διατροφικά το πλήρες γάλα και το γάλα 2%

Τόσο το πλήρες γάλα όσο και το γάλα 2% προέρχονται από την ίδια πηγή και περιέχουν πολλά από τα ίδια βασικά θρεπτικά συστατικά.

Η μεγαλύτερη διαφορά είναι η περιεκτικότητα σε λιπαρά. Το πλήρες γάλα περιέχει περισσότερα συνολικά και κορεσμένα λιπαρά και έχει περισσότερες θερμίδες. Τα λιπαρά βοηθούν στην απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών, όπως η βιταμίνη D, ωστόσο η υψηλότερη πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών μπορεί να αποτελεί ανησυχία για ορισμένα άτομα.

Και τα δύο είναι εξίσου καλά για την υγεία των οστών

Από την άποψη της υγείας των οστών, το πλήρες γάλα και το γάλα 2% είναι ουσιαστικά ισοδύναμα. Οι σημαντικότεροι διατροφικοί παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία των οστών περιλαμβάνουν:

Ασβέστιο

Βιταμίνη D

Πρωτεΐνη

Το συνολικό διατροφικό πρότυπο και όχι ένα μόνο τρόφιμο

Εφόσον και τα δύο είδη γάλακτος παρέχουν παρόμοιες ποσότητες ασβεστίου, πρωτεΐνης και βιταμίνης D, κανένα δεν έχει σαφές πλεονέκτημα όσον αφορά τη δημιουργία ή τη διατήρηση της οστικής πυκνότητας.

Έρευνες δείχνουν ότι η επαρκής πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D, σε συνδυασμό με ασκήσεις που επιβαρύνουν τα οστά (όπως περπάτημα ή βάρη), αποτελούν σημαντικούς παράγοντες τρόπου ζωής για την υγεία των οστών.

Πότε το πλήρες γάλα μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή

Το πλήρες γάλα έχει πιο κρεμώδη υφή και πιο πλούσια γεύση λόγω της υψηλότερης περιεκτικότητας σε λιπαρά. Πολλοί το βρίσκουν πιο ευχάριστο να το πίνουν σκέτο ή να το χρησιμοποιούν στον καφέ, στη μαγειρική και στη ζαχαροπλαστική, γεγονός που μπορεί να διευκολύνει την τακτική κατανάλωσή του — ιδιαίτερα για παιδιά, εφήβους ή ενήλικες που προτιμούν πιο πλούσια γεύση.

Τα λιπαρά του πλήρους γάλακτος μπορούν να βοηθήσουν στην απορρόφηση των λιποδιαλυτών βιταμινών, όπως η βιταμίνη D. Δεδομένου ότι η βιταμίνη D βοηθά τον οργανισμό να απορροφήσει το ασβέστιο, αυτό μπορεί έμμεσα να υποστηρίξει την υγεία των οστών, αν και το εμπλουτισμένο γάλα 2% περιέχει επίσης βιταμίνη D και μικρότερη ποσότητα λιπαρών.

Για άτομα που δυσκολεύονται να καλύψουν τις θερμιδικές τους ανάγκες ή να διατηρήσουν το βάρος τους, το πλήρες γάλα μπορεί να είναι ένας αποδοτικός τρόπος πρόσληψης θερμίδων και θρεπτικών συστατικών χωρίς αύξηση του όγκου των τροφίμων.

Μειονεκτήματα του πλήρους γάλακτος

Το πλήρες γάλα περιέχει περισσότερα κορεσμένα λιπαρά από το γάλα 2%. Αν και τα κορεσμένα λιπαρά δεν είναι από μόνα τους επιβλαβή, η υψηλή πρόσληψή τους μπορεί να προκαλεί ανησυχία για τη συνολική καρδιαγγειακή υγεία.

Επίσης, λόγω των περισσότερων θερμίδων ανά μερίδα, το πλήρες γάλα μπορεί να μην ταιριάζει με τους στόχους ατόμων που προσπαθούν να μειώσουν τη συνολική θερμιδική πρόσληψη.

Γιατί προτείνεται το γάλα 2% για τους περισσότερους ανθρώπους

Από την πλευρά της υγείας των οστών, τόσο το πλήρες γάλα όσο και το γάλα 2% παρέχουν το ασβέστιο, την πρωτεΐνη και τη βιταμίνη D που απαιτούνται για γερά οστά.

Ωστόσο, οι περισσότεροι διαιτολόγοι και οι Διατροφικές Οδηγίες για τους Αμερικανούς (USDA) συνιστούν γαλακτοκομικά χαμηλών λιπαρών ή χωρίς λιπαρά για τους ενήλικες, κυρίως επειδή προσφέρουν τα ίδια θρεπτικά συστατικά με λιγότερα κορεσμένα λιπαρά.

Παρόλα αυτά, το πλήρες γάλα μπορεί να ενταχθεί σε ένα υγιεινό διατροφικό πρότυπο για ορισμένα άτομα, όπως εκείνους με αυξημένες θερμιδικές ανάγκες, όσους δυσκολεύονται να διατηρήσουν το βάρος τους ή όσους βρίσκουν τα γαλακτοκομικά με περισσότερα λιπαρά πιο χορταστικά.

