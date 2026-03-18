Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε κατάστημα με είδη αλιείας - Φωτογραφίες

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης 18 Μαρτίου σε κατάστημα με είδη αλιείας στον Σταυρό Θεσσαλονίκης.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε για το συμβάν στις 4:40 τα ξημερώματα και άμεσα στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά χωρίς να επεκταθεί.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε κατάστημα με είδη αλιείας σε περιοχή του δήμου Βόλβης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 18, 2026

