Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε κατάστημα με είδη αλιείας - Φωτογραφίες
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης 18 Μαρτίου σε κατάστημα με είδη αλιείας στον Σταυρό Θεσσαλονίκης.
Η Πυροσβεστική κλήθηκε για το συμβάν στις 4:40 τα ξημερώματα και άμεσα στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά χωρίς να επεκταθεί.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο: Τροχαίο με εγκλωβισμό - Στο νοσοκομείο ο οδηγός
08:02 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η ρύθμιση του Gmail που θα σε γλιτώσει από λάθη
07:38 ∙ WHAT THE FACT
Πώς οι παπαγάλοι μπορούν να μιλούν σαν τους ανθρώπους: Eπιστήμονες εξηγούν
05:36 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 18 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
06:52 ∙ LIFESTYLE
Πρόσω ολοταχώς για ψυχαγωγία! Τα κανάλια αλλάζουν ρότα
10:15 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ