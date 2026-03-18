USS Tripoli: Στα ανοιχτά της Σιγκαπούρης το πλοίο με τους Αμερικανούς πεζοναύτες για τη Μέση Ανατολή

Το πολεμικό πλοίο USS Tripoli των ΗΠΑ, το οποίο φέρεται να μεταφέρει πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή, πλησιάζει στα Στενά της Μαλάκκα, ανοιχτά της Σιγκαπούρης, καθώς κατευθύνεται προς την Μέση Ανατολή.

Το πλοίο πλησίαζε τη Σιγκαπούρη, στο νοτιοδυτικό άκρο της Θάλασσας της Νότιας Κίνας, το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων AIS που επικαλείται το δίκτυο CNN.

Τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ συχνά κινούνται με τους πομποδέκτες AIS απενεργοποιημένους. Η αποκάλυψη της θέσης τους κατά τη διέλευση από θαλάσσιες περιοχές με μεγάλη κίνηση επιτρέπει τον ασφαλή διάπλου.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι οι Αμερικανοί πεζοναύτες θα μεταφερθούν με το USS Tripoli στη Μέση Ανατολή. Αυτοί οι πεζοναύτες προέρχονται από την 31η Μονάδα Εκστρατείας Πεζοναυτών (MEU) που έχουν βάση την Οκινάουα. Πρόκειται για μια δύναμη ταχείας αντίδρασης 2.200 ατόμων που έλαβε διαταγή του Πενταγώνου για την αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι η μονάδα αποστέλλεται στη Μέση Ανατολή, χωρίς να αποκαλύψουν πού ακριβώς θα αναπτυχθεί ή για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθεί.

Μέχρι στιγμής υπάρχουν σενάρια ότι οι Αμερικανοί πεζοναύτες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να ανοίξουν και πάλι τα Στενά του Ορμούζ, είτε για επιχειρήσεις σε ιρανικό έδαφος. Σε κάθε περίπτωση η παρουσία των Αμερικανών κομάντος θα παρέχει στον Ντόναλντ Τραμπ περισσότερες επιχειρησιακές επιλογές.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ CENTCOM δήλωσε ότι περίπου 50.000 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται ήδη στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν.

