Κίνηση τώρα: «Χάος» στον Κηφισό, προβλήματα σε Κηφισίας, κέντρο κι Αττική Οδό

Για μία ακόμα ημέρα οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή καθώς η κίνηση σε πολλά σημεία είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται κλασικά στον Κηφισό, με ουρές χιλιομέτρων από τη Λυκόβρυση μέχρι το Αιγάλεω στην κάθοδο, ενώ στην άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στην Κηφισίας, η κάθοδος είναι στο «κόκκινο» από τον Παράδεισο Αμαρουσίου μέχρι την Πανόρμου, ενώ στην άνοδο η κίνηση ξεκινά από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος του Σταδίου και φτάνει μέχρι το Ψυχικό.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως και τα διυλιστήρια, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας.

Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στη λεωφόρο Καρέα από την Ηλιούπολη έως την λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη, όπως και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.