Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (18/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 18 Μαρτίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

18/3/2026 7:00:00 πμ

18/3/2026 5:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - Λ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ - ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΛΕΩΦ.ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ - ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ - Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ - ΧΑΡΑΣ - ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1597

Λειτουργία

18/3/2026 7:30:00 πμ

18/3/2026 11:30:00 πμ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΛΙΑΣΚΟΥ, ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ, ΡΩΜΑΝΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΩΤΗ, ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ

57

Λειτουργία

18/3/2026 8:00:00 πμ

18/3/2026 11:00:00 πμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΤΡΟΙΑΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

160

Κατασκευές

18/3/2026 8:00:00 πμ

18/3/2026 11:00:00 πμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΤΗΣ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΣΤΟΡΓΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

261

Κατασκευές

18/3/2026 8:00:00 πμ

18/3/2026 11:00:00 πμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΝΟΣ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ, ΗΝΙΟΧΟΥ, ΕΥΡΙΔΙΚΗΣ, ΝΥΜΦΩΝ.

219

Κατασκευές

18/3/2026 8:00:00 πμ

18/3/2026 12:00:00 μμ

Π.ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ, ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ, ΕΜΜ.ΤΣΑΚΩΝΑ, ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ, ΒΥΡΩΝΟΣ, ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ.

221

Κατασκευές

18/3/2026 8:00:00 πμ

18/3/2026 1:00:00 μμ

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ.

222

Κατασκευές

18/3/2026 8:00:00 πμ

18/3/2026 3:00:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ - ΤΡΟΙΑΣ - ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ

161

Κατασκευές

18/3/2026 8:00:00 πμ

18/3/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΥΔΡΑΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Λ ΣΟΥΝΙΟΥ - ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - ΚΡΟΝΟΥ - ΖΑΙΜΗ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ - ΜΟΡΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ - ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΠΑΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.

395

Λειτουργία

18/3/2026 8:00:00 πμ

18/3/2026 4:00:00 μμ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Δ.ΓΟΥΝΑΡΗ - Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ - ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ - ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΣΑΡΑΝΑΤΑΠΟΡΟΥ - ΓΡΑΒΙΑΣ - ΨΑΡΡΩΝ - ΓΡΑΜΜΟΥ

162

Κατασκευές

18/3/2026 8:00:00 πμ

18/3/2026 4:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ απο κάθετο: ΜΑΜΑΗ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ απο κάθετο: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ έως κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΜΑΜΑΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

263

Κατασκευές

18/3/2026 8:30:00 πμ

18/3/2026 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ απο κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ έως κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ ΝΟ 56 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

260

Κατασκευές

18/3/2026 8:30:00 πμ

18/3/2026 3:30:00 μμ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΜΟΥ απο κάθετο: ΓΡΑΜΜΟΥ έως κάθετο: ΙΛΙΣΣΟΣ από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΙΛΙΣΣΟΥ 227 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 03:30 μμ

Κατασκευές

18/3/2026 9:00:00 πμ

18/3/2026 4:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά οδός:ΣΥΡΑΓΓΙΟΥ ΝΟ 1 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΝΙΓΓΟΣ απο κάθετο: ΝΟ 2 έως κάθετο: ΝΟ 4 από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΌΥ απο κάθετο: ΣΗΡΑΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΝΙΓΓΟΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΛΟΝΑΚΗ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΚΤΗ Κ

Κατασκευές

18/3/2026 10:00:00 πμ

18/3/2026 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

262

Κατασκευές

18/3/2026 10:00:00 πμ

18/3/2026 12:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΣΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΡΟΥΜΠΕΣΗ ΚΑΙ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

223

Λειτουργία

18/3/2026 10:00:00 πμ

18/3/2026 2:00:00 μμ

Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΛΩΜΟΥ, ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ, ΔΑΒΑΚΗ, ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ΔΕΝΙΖΛΗ, ΕΥΤΕΡΠΗΣ, ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ.

220

Κατασκευές

18/3/2026 11:30:00 πμ

18/3/2026 3:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 23 - 25 από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ

296

Λειτουργία

