Λίβανος: Κατάρρευση κτηρίου μετά από ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό

Κατάρρευση πολυώροφου κτηρίου σημειώθηκε την Τετάρτη στη Βηρυτό, έπειτα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στο κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης.

A building collapses in Beirut following an Israeli strike after the Israeli military called on residents of the city's central neighbourhood to evacuate, warning of an imminent attack on the Lebanese capital targeting the Iran-backed militant group Hezbollah pic.twitter.com/vQpWZQs68m

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία, το χτύπημα έπληξε πυκνοκατοικημένη περιοχή, με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική κατάρρευση κτηρίου και σημαντικές ζημιές σε παρακείμενες κατασκευές. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ακόμη ο τελικός απολογισμός.

❗Israel destroyed a very large residential building full of people in Beirut a few minutes ago. pic.twitter.com/ehY4zLHsbU

«Ο εχθρός στοχοποίησε το κτήριο που είχε απειλήσει στην Μπασούρα», στο κέντρο της Βηρυτού, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI. Πλάνα της τηλεοπτικής υπηρεσίας του AFP εικονίζουν πυκνό καπνό να υψώνεται από τον τομέα.

JUST IN ??❌???IDF struck the largest #Hezbollah buildings in Beirut, resulting in dozens of Hezbollah fighters being k!lled.



pic.twitter.com/RAXhtuPqFa

Σύμφωνα με ανταποκρίσεις του BBC και του Al Jazeera, προηγήθηκαν προειδοποιήσεις εκκένωσης για συγκεκριμένα σημεία της λιβανέζικης πρωτεύουσας, ενώ οι εκρήξεις έγιναν αισθητές σε μεγάλη ακτίνα, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.

Νωρίτερα, με ανακοινωθέν του μέσω X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, ο Αβιχάι Αντραΐ, απηύθυνε «επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους της συνοικίας Μπασούρα», τονίζοντας πως θα βομβαρδιζόταν κτήριο που «συνδέεται» με τη Χεζμπολάχ.

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان بيروت وتحديدًا حي الباشورة



⭕️الى كل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشأة تابعة لحزب الله الإرهابي والتي سيعمل ضدها جيش الدفاع.



⭕️حرصًا على سلامتكم وسلامة أفراد عائلاتكم عليكم اخلاء… pic.twitter.com/zv2OkqVbJV

Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές ερευνούν την έκταση των καταστροφών και τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

