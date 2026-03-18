Λίβανος: Κατάρρευση κτηρίου μετά από ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό
Συγκλονιστικές εικόνες από το Λίβανο
Κατάρρευση πολυώροφου κτηρίου σημειώθηκε την Τετάρτη στη Βηρυτό, έπειτα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στο κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία, το χτύπημα έπληξε πυκνοκατοικημένη περιοχή, με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική κατάρρευση κτηρίου και σημαντικές ζημιές σε παρακείμενες κατασκευές. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ακόμη ο τελικός απολογισμός.
«Ο εχθρός στοχοποίησε το κτήριο που είχε απειλήσει στην Μπασούρα», στο κέντρο της Βηρυτού, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI. Πλάνα της τηλεοπτικής υπηρεσίας του AFP εικονίζουν πυκνό καπνό να υψώνεται από τον τομέα.
Σύμφωνα με ανταποκρίσεις του BBC και του Al Jazeera, προηγήθηκαν προειδοποιήσεις εκκένωσης για συγκεκριμένα σημεία της λιβανέζικης πρωτεύουσας, ενώ οι εκρήξεις έγιναν αισθητές σε μεγάλη ακτίνα, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.
Νωρίτερα, με ανακοινωθέν του μέσω X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, ο Αβιχάι Αντραΐ, απηύθυνε «επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους της συνοικίας Μπασούρα», τονίζοντας πως θα βομβαρδιζόταν κτήριο που «συνδέεται» με τη Χεζμπολάχ.
Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές ερευνούν την έκταση των καταστροφών και τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.