Αλέξανδρος Τσουβέλας: Χαρακτήρισε τον Χριστό τον «μεγαλύτερο influencer» - «Είχε μόνο 12 followers»

Ως τον «μεγαλύτερο influencer» που υπήρξε ποτέ χαρακτήρισε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας τον Χριστό.

Ο stand-up comedian ανήμερα των Χριστουγέννων προχώρησε σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Facebook, όπου έγραψε:

«Ο μεγαλύτερος influencer ήταν ο Χριστός που γεννήθηκε σαν σήμερα..Χάραξε τον χρόνο (προ Χριστού και μετά) και είχε μόλις 12 followers.. Δίδαξε μόνο αγάπη. Εύχομαι να τη βρείτε. Καλά Χριστούγεννα σε όλους».

Λίγες ώρες αργότερα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας προχώρησε σε νέα ανάρτηση, αναφερόμενος σε χρήστες του Facebook που έκαναν report στη δημοσίευσή του.

«Σε ποστ που μιλάμε για να αγαπάτε αλλήλους κανατε κάποιοι αναφορά...Ευχαριστώ και να σας χαίρεται η μαμά σας», έγραψε ο κωμικός.

