Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ξεσπά: «Είναι κατάπτυστο και απαράδεκτο»
«Καταλαβαίνω και είναι χαρά μου κάποιος να ανεβάζει κάποια δευτερόλεπτα απ’ το live», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Τσουβέλας
Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας προχώρησε σε ένα δημόσιο ξέσπασμα μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του απέναντι σε όσους ανεβάζουν ολόκληρες παραστάσεις καλλιτεχνών στα social media.
«Καταλαβαίνω και είναι χαρά μου κάποιος να ανεβάζει κάποια δευτερόλεπτα απ’ το live. Ειδικά σε μεγάλα θέατρα. Το να ανεβάζεις όμως όλη την παράσταση στο Tik Tok λάιβ και να τη βλέπουν δωρεάν χιλιάδες άνθρωποι είναι κατάπτυστο και απαράδεκτο. Από αυτό που κάνω ζουν πολλοί άνθρωποι και δεν το σέβεσαι», έγραψε χαρακτηριστικά.
H ανάρτησή του:
