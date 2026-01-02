Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Για ποιο λόγο

Πότε και γιατί καταβάλλονται οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026

Newsbomb

Πληρωμές - Συντάξεις
Δείτε τις ημερομηνίες
SOOC / Αρχείου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών.

Επίσης, την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, θα καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Oι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας που έχει ανακοινώσει ο ΕΦΚΑ, δηλαδή από το απόγευμα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου 2026 και της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου 2026.

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Φεβρουαρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
  • Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι μισθωτοί & μη μισθωτοί από 1/1/2017 και έπειτα) θα καταβληθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
  • Όλες οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026 - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Φεβρουαρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Συγκεκριμένα:

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:40ΕΛΛΑΔΑ

Η 2α Ιανουαρίου είναι αργία; Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμοι 2026: Τα 30 ανοιχτά μέτωπα που μπορεί να οδηγήσουν σε απρόσμενες συνέπειες- 6 απειλές από Αρκτική μέχρι Βαλκάνια

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Πού οφείλονται τα αίτια της τραγωδίας - Πραγματογνώμονας της Πυροσβεστικής εξηγεί

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Αγωνία για τον 16χρονο κυνηγό που αυτοπυροβολήθηκε - έπεσε και εκπυρσοκρότησε το όπλο

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ήλιος για λίγο σήμερα - Ακολουθούν βροχές, καταιγίδες και 8 μποφόρ - Ποιοι θα «χτυπηθούν» πρώτοι

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Le Constellation: Μέσα στο πολυτελές μπαρ του Κραν Μοντανά που έκαψε 47 ανθρώπους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

06:09ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Πάνω από 40 οι νεκροί στην Ελβετία

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

05:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Για ποιο λόγο

05:09ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες του Κραν Μοντανά

04:45ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Συνελήφθη ηγέτης καρτέλ που κατηγορούν οι ΗΠΑ

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Έκαψαν πάνω από 1000 αυτοκίνητα την Πρωτοχρονιά - 500 προσαγωγές από την αστυνομία

03:45ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Έτοιμος για διάλογο με τον Τραμπ για ναρκωτικά, πετρέλαιο και οικονομία ο Μαδούρο

03:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΑΕ - Σαουδική Αραβία: Ανεβαίνουν οι τόνοι της έντασης

02:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργία πρωτοχρονιάς και Θεοφανείων - Πώς αμοίβονται όσοι εργάσθηκαν

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Κροατία:Ρεκόρ Γκίνες για τα 100 χρόνια κρατικής ραδιοφωνίας - 100 παρουσιαστές για 100 ώρες

02:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ:Οι τιμοκατάλογοι για τον Ιανουάριο 2026 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Γκάμπια: Τουλάχιστον επτά νεκροί και άγνωστος αριθμός αγνοουμένων από βύθιση πλοιαρίου

01:15ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Στην φυλακή επιστρέφει μετά από επίπονη εγχείρηση ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για το 2026 - Αναμένεται να είναι από τις θερμότερες χρονιές της Ιστορίας

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Le Constellation: Μέσα στο πολυτελές μπαρ του Κραν Μοντανά που έκαψε 47 ανθρώπους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες: Τι ισχύει για τις 2 Ιανουαρίου – Θα ανοίξουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ, τράπεζες;

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ήλιος για λίγο σήμερα - Ακολουθούν βροχές, καταιγίδες και 8 μποφόρ - Ποιοι θα «χτυπηθούν» πρώτοι

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών-Λαμίας: Πεζός κινείτο επί χιλιόμετρα, μόνος, κάνοντας "ζιγκ-ζαγκ" στην εθνική οδό!

22:50ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τον 16χρονο που τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο κεφάλι - Πώς συνέβη το ατύχημα

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά - Όταν η χαρά μετατράπηκε σε εφιάλτη: Συγκλονιστική περιγραφή Ελληνίδας για την τραγωδία - Στους 47 οι νεκροί, βίντεο-ντοκουμέντο

07:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από την ψύξη στην... απόψυξη - Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό μετά τα χιόνια και το κρύο

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι είναι το flashover που οδήγησε στον όλεθρο του Κραν Μοντανά;

12:19ΚΑΙΡΟΣ

Χιόνια στα νησιά: «Είδαν άσπρη μέρα» Νάξος, Τήνος, Σαμοθράκη, Λήμνος

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Kαρχαρίας κολυμπάει σε ρηχά νερά δίπλα στην παραλία

08:54WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

05:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Για ποιο λόγο

18:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Κατακτήσαμε τα πάντα, δεν τους νικήσαμε στη Euroleague – Μένουν Γιούρτσεβεν και Φαρίντ»

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Έκαψαν πάνω από 1000 αυτοκίνητα την Πρωτοχρονιά - 500 προσαγωγές από την αστυνομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ