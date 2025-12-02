Αλέξανδρος Τσουβέλας για τον ιερέα πατέρα του: «Μας έλεγε μόνο να μην τρώμε κρέας Μ. Παρασκευή»

Για τα παιδικά του χρόνια, τον ιερέα πατέρα του και τη μητέρα του που εργαζόταν αδιάκοπα μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

«Ο πατέρας μου ήταν ιερέας, αλλά όχι αυστηρός. Δεν ήταν από αυτούς που έλεγαν “νηστεύουμε τώρα”. Η βαθιά εκκλησιαστική του οδηγία ήταν μόνο “μην τρώτε κρέας έξω Μεγάλη Παρασκευή και με ξεφτιλίζετε”. Υπήρχε ένας συντηρητισμός, αλλά μέχρι εκεί», εξομολογήθηκε ο γνωστός stand-up κωμικός.

«Η μητέρα μου, αντίθετα, δεν ήταν η κλασική παπαδιά. Ήταν άνθρωποι που ήρθαν από το χωριό στην Αθήνα, δούλεψαν ατέλειωτες ώρες για να προσφέρουν στα παιδιά τους όσα οι ίδιοι δεν είχαν. Τα υλικά αγαθά τότε έπαιζαν πρωτεύοντα ρόλο. Ήταν τρόπος να δείξει μια οικογένεια ότι περνάει καλύτερα. Ήταν αυτοί καλά, εμείς καλύτερα», πρόσθεσε ο Αλέξανδρος Τσουβέλα.

«Ήταν η εποχή της συγκριτικής ευτυχίας, και τώρα ισχύει. Θυμάμαι τις επισκέψεις, που κοιτούσαν τι βίντεο, τι ηχεία είχε ο άλλος. Μπορεί να μη μεγάλωσα στα βαθιά 80s, αλλά έχω ουρά. Είμαι του ’81, αλλά έχω την ουρά αυτή», συνέχισε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

