Ο παπάς που… έκλεψε την παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα στη Στυλίδα

«Δεν ξέρω τι άλλο θα μου συμβεί στις παραστάσεις», έγραψε ο κωμικός στα social media

Newsbomb

Ο παπάς που… έκλεψε την παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα στη Στυλίδα
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με το χιούμορ του έχει κερδίσει εκατοντάδες πολίτες και καταφέρνει να γεμίζει ασφυκτικά κάθε χώρο που τον φιλοξενεί.

Αυτές τις μέρες ο Αλέξανδρος Τσουβέλας διανύει την τελική ευθεία της περιοδείας του και την Παρασκευή (13/09) έκανε στάση στη Στυλίδα. Αν και η παράσταση είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 21:30, η ώρα άλλαξε στις 19:00 λόγω του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ. Το κοινό όμως ήταν εκεί, έτοιμο να τον απολαύσει.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης συνέβη κάτι απρόσμενο: σε ένα υπερυψωμένο σημείο, πίσω από τον κωμικό, εμφανίστηκε ένας ιερέας, προκαλώντας κύμα γέλιου στην αίθουσα. Ο ίδιος ο Τσουβέλας, του οποίου ο πατέρας είναι παπάς, έμεινε για λίγο άφωνος και έκανε τον σταυρό του, λέγοντας με χιούμορ: «Δεν θα ήταν τρομερό να τον έβλεπα μόνο εγώ και να έρθει να με πάρει;».

Ο ιερέας, που μπήκε αμέσως στο κλίμα, αστειεύτηκε μαζί του, ενώ κατά την αποχώρησή του ο κωμικός «έντυσε» τη στιγμή τραγουδώντας το θρυλικό soundtrack της σειράς «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», με τον παπά να γελάει ασταμάτητα. «Πείτε μου, η ζωή μου τι άλλο μου επιφυλάσσει;» σχολίασε γελώντας ο Τσουβέλας.

Το περιστατικό δεν άργησε να γίνει viral, αφού κάποιος από τους θεατές το ανάρτησε στα social media, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω τι άλλο θα μου συμβεί στις παραστάσεις».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:04LIFESTYLE

Ανδρομάχη για τα πρώτα γενέθλια του γιου της: «Σε ευχαριστώ που είμαι η μανούλα σου»

13:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Γαύδου

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δείπνησε με τον πρωθυπουργό του Κατάρ μετά την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Μπαράζ αφίξεων: 213 μετανάστες σε Γαύδο και Σάμο σε 24 ώρες

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Ατίθασες καλόγριες στα 80: Το έσκασαν από το γηροκομείο για να επιστρέψουν στο μοναστήρι στις Άλπεις

12:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο παπάς που… έκλεψε την παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα στη Στυλίδα

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Eurobasket 2025: Ελληνοτουρκικό ζευγάρι παρακολουθεί τον ημιτελικό και το καταγράφει στο TikTok - Βίντεο

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιμάμης κακοποίησε σεξουαλικά κορίτσια στο τζαμί - Τα φιλιά ήταν «ένδειξη σεβασμού»

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην διοικητής των IDF: Πάνω από 200.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στη Γάζα - «Προαιρετικές» οι συμβουλές των στρατιωτικών δικηγόρων

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιδού ο… πολιτισμός: «Ακτιβιστές» έβαλαν παιδιά να πετάξουν ψεύτικα τούβλα σε τράπεζα – Βίντεο

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τεχνολογία για την ασφάλεια των αστικών συγκοινωνιών στην Αττική - «Βαθμολογώντας» οδηγούς ΜΜΜ

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Μελισσοκόμοι στο στόχαστρο: Το ΕΚΠΑ ζητά την απομάκρυνση του πειραματικού μελισσοκομείου - Τι συνέβη

12:02TRAVEL

Καρπενήσι: Τα παραμυθένια χωριά της Ευρυτανίας - Από την Σαρκίνη έως και το Μικρό Χωριό

12:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Tα διηγήματα του Newsbomb.gr: «Με θέα στην Κέα» - Διαβάστε το 2o μέρος «Δεν είδες τίποτα»

11:53WHAT THE FACT

Ερευνητής ισχυρίζεται ότι βρήκε την Χαμένη Ατλαντίδα - «Εκεί βρίσκεται!»

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Προφυλακίστηκε δήμαρχος του CHP στην Κωνσταντινούπολη - Κατηγορείται για διαφθορά

11:46LIFESTYLE

Κάρολος και Νταϊάνα: Η καλύτερη περίοδος του δεκαπενταετούς γάμου τους

11:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες που θα δουν λεφτά οι δικαιούχοι

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κίνα για χαρτί υγείας… βλέπεις πρώτα διαφήμιση! Το νέο viral trend που προκαλεί αντιδράσεις

11:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Ένας στους τέσσερις νεοδιορισμένους ζητά άδεια - Κενά στα νησιά - Έρχεται νέος γύρος προσλήψεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Γαύδου

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή που η σύζυγός του καταρρέει πάνω στο φέρετρο - Βίντεο

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

10:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Οι προσβλητικές αναρτήσεις Σενγκούν για την Ελλάδα με Κεμάλ και «θαλασσινό αέρα»

12:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο παπάς που… έκλεψε την παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα στη Στυλίδα

09:51WHAT THE FACT

Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο των Παρισίων - Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία

11:53WHAT THE FACT

Ερευνητής ισχυρίζεται ότι βρήκε την Χαμένη Ατλαντίδα - «Εκεί βρίσκεται!»

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι πρόστιμα θα πληρώνουν από σήμερα οι παραβάτες οδηγοί - «Χρυσάφι» αλκοτέστ και κινητό

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 28 ετών η κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Ποιος είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Ήσυχος μαθητής, φωτογραφίες με όπλα και βιντεοπαιχνίδια

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Οι ειδικοί αποκαλύπτουν τον σπαρακτικό λόγο για τον οποίο χιλιάδες θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή από το ECMWF - Διαδοχικές κακοκαιρίες «βλέπει» το ευρωπαϊκό μοντέλο

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιδού ο… πολιτισμός: «Ακτιβιστές» έβαλαν παιδιά να πετάξουν ψεύτικα τούβλα σε τράπεζα – Βίντεο

09:02ΕΘΝΙΚΑ

Γιατί η Τουρκία «ανοίγει» θέμα «ομογενών» της στα Δωδεκάνησα;

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Έσπασαν καρδιές στις ΗΠΑ: Η συγκλονιστική ομιλία της συζύγου του Τσάρλι Κέρκ, Έρικα: «Η φωνή του δεν θα σταματήσει να ακούγεται»

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Το παρελθόν του εκτελεστή του Τσάρλι Κερκ - Πώς από αριστούχους έγινε φονιάς

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Θάψαμε τους Έλληνες στο παρκέ» γράφει ο τουρκικός Τύπος - Το μήνυμα Ερντογάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ