Ο παπάς που… έκλεψε την παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα στη Στυλίδα

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με το χιούμορ του έχει κερδίσει εκατοντάδες πολίτες και καταφέρνει να γεμίζει ασφυκτικά κάθε χώρο που τον φιλοξενεί.

Αυτές τις μέρες ο Αλέξανδρος Τσουβέλας διανύει την τελική ευθεία της περιοδείας του και την Παρασκευή (13/09) έκανε στάση στη Στυλίδα. Αν και η παράσταση είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 21:30, η ώρα άλλαξε στις 19:00 λόγω του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ. Το κοινό όμως ήταν εκεί, έτοιμο να τον απολαύσει.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης συνέβη κάτι απρόσμενο: σε ένα υπερυψωμένο σημείο, πίσω από τον κωμικό, εμφανίστηκε ένας ιερέας, προκαλώντας κύμα γέλιου στην αίθουσα. Ο ίδιος ο Τσουβέλας, του οποίου ο πατέρας είναι παπάς, έμεινε για λίγο άφωνος και έκανε τον σταυρό του, λέγοντας με χιούμορ: «Δεν θα ήταν τρομερό να τον έβλεπα μόνο εγώ και να έρθει να με πάρει;».

Ο ιερέας, που μπήκε αμέσως στο κλίμα, αστειεύτηκε μαζί του, ενώ κατά την αποχώρησή του ο κωμικός «έντυσε» τη στιγμή τραγουδώντας το θρυλικό soundtrack της σειράς «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», με τον παπά να γελάει ασταμάτητα. «Πείτε μου, η ζωή μου τι άλλο μου επιφυλάσσει;» σχολίασε γελώντας ο Τσουβέλας.

Το περιστατικό δεν άργησε να γίνει viral, αφού κάποιος από τους θεατές το ανάρτησε στα social media, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω τι άλλο θα μου συμβεί στις παραστάσεις».