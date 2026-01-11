Άρης – ΑΕΚ 1-1: «Πάγωσε» στη Θεσσαλονίκη κι έπεσε από την κορυφή

Η διακοπή τριών εβδομάδων λόγω των εορτών δεν γινόταν να αφήσει ανεπηρέαστη την «Ένωση».

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν είχαν ρυθμό στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και το νικηφόρο σερί τους σταμάτησες στους δέκα αγώνες. Ο Μάρκο Νίκολιτς είδε τους σχεδόν όλους τους παίκτες του να μην είναι σε καλή ημέρα, ενώ δεν βοήθησαν κι αλλαγές που έκανε.

Η ΑΕΚ πέταξε στα «σκουπίδια» το γρήγορο προβάδισμα της, καθώς ο Άρης βρήκε άμεσα την απάντηση. Συγκεκριμένα, ο Κοϊτά έκανε το 1-0 στο 8ο λεπτό κι ο Γένσεν ισοφάρισε στο 11’.

Ο Άρης έδειξε μαχητικό πρόσωπο και σε ένα ματς με λίγες ευκαιρίες βρήκε δεύτερο γκολ με τον Ντουντού στο 58’, το οποίο, όμως, ακυρώθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR για φάουλ του Ρόουζ στον Ζοάο Μάριο στο ξεκίνημα της φάσης.

Οι φιλοξενούμενοι έχασαν δύο μεγάλες ευκαιρίες μετά το 90ο λεπτό για να «κλέψουν» το ματς, ενώ την πρώτη εμφάνιση με τα «κιτρινόμαυρα» έκανε ο Μπάρναμπας Βάργκα.

Η εξέλιξη του Άρης – ΑΕΚ

Ο Άρης μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, αλλά η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε το ολέθριο λάθος του Τεχέρο και άνοιξε το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό. Ο Λιούμπισιτς έφυγε τετ-α-τετ με τον Αθανασιάδη και την κατάλληλη στιγμή έδωσε τον Κοϊτά, ο οποίος προ κενής εστίας άνοιξε το σκορ.

Μετά το γκολ που πέτυχαν, όμως, οι «κιτρινόμαυροι» δεν είχαν σωστοί αντίδραση και δεν εκμεταλλεύτηκαν σε καμία περίπτωση του μομέντουμ. Αντίθετα, ο Άρης ήταν αυτός που ήταν απειλητικός.

Οι γηπεδούχοι προειδοποίησαν σε δύο περιπτώσεις με Καντεβέρε και Μόντσου, μέσα σε ένα λεπτό και στο επόμενο (βλ. 11’) βρήκαν γκολ ισοφάρισης. Ο Γιόνσον βρήκε τον χώρο μέσα στην αντίπαλη περιοχή, έκανε το κοντρόλ και με ωραίο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Μετά την ισοφάριση, η ΑΕΚ κράτησε την μπάλα στα πόδια της και προσπάθησε να βρει κάποιο «ρήγμα» στην αντίπαλη περιοχή, ωστόσο οι ευκαιρίες και στις δύο πλευρές ήταν ελάχιστες. Η καλύτερη ήταν η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, με τον Αθανασιάδη να διώχνει σε κόρνερ στο 22ο λεπτό.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε δίχως αλλαγές και με την ΑΕΚ να έχει την κατοχή, αλλά σταδιακά ο Άρης ισορρόπησε την κατάσταση και βρήκε δεύτερο γκολ με τον Ντουντού στο 58ο λεπτό.

Το τέρμα, όμως, δεν μέτρησε καθώς ο VAR κάλεσε τον Σάγκι, ο οποίος τελικά το ακύρωσε για φάουλ του Ρόουζ στον Ζοάο Μάριο. Ο παίκτης των γηπεδούχων έκανε κίνηση με τον ώμο του και βρήκε τον αντίπαλο του στο πρόσωπο.

Στο 66ο λεπτό, ο Νίκολιτς έβαλε τον Βάργκα (στη θέση του Λιούμπισιστς) για να παίξει στο ντεμπούτο του μαζί με τον Γιόβιτς στην επίθεση της «Ένωσης». Επίσης, ο Ελίασον πήρε τη θέση του Ζοάο Μάριο.

Ο Άρης έδειχνε πιο απειλητικός, χωρίς όμως να δημιουργήσει τη μεγάλη φάση, παρά μόνο κάποια σουτ που εξουδετέρωσε ο Στρακόσα. Στο 78ο λεπτό, πάντως, είχε και δοκάρι με απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Μόντσου!

Στο 80ο λεπτό ο Χιμένεθ έβαλε στον αγωνιστικό χώρο ο Γαλανόπουλος, ο οποίος βρέθηκε έτσι για πρώτη φορά αντιμέτωπος κόντρα στην ΑΕΚ, καθώς στο ματς του πρώτου γύρου ήταν τιμωρημένος.

Το παιχνίδι έδειχνε ότι μια φάση θα μπορούσε να κρίνει τα πάντα. Οι φιλοξενούμενοι είχαν μια διπλή στο 90ο λεπτό κι άλλη μια στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων για να «κλέψει» το ματς.

Ο Αθανασιάδης, όμως, νίκησε τον Ελίασον κι ο Γιόβιτς μετά το λάθος του Αλβάρο έστειλε την μπάλα ψηλά, ενώ ένα λεπτό αργότερα το σουτ του Μάνταλου πέρασε… χιλιοστά δίπλα από το δεξί δοκάρι του γκολκίπερ του Άρη.

Διαιτητής: Ροχίτ Σάγκι (Νορβηγίας)

Κίτρινες: Καντεβέρε, Αθανασιάδης, Μόντσου – Πινέδα, Κοϊτά.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Γένσεν (80’ Γαλανόπουλος), Άλβαρο, Τεχέρο, Καντεβέρε, Ράτσιτς, Πέρεθ, Φαντιγκά, Μόντσου, Ντούντου, Ρόουζ.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Ρέλβας, Οντουμπάτζο, Πήλιος, Λιούμπισιτς (66’ Βάργκα), Πινέδα (61’ Μάνταλος), Μάριν, Ζοάο Μάριο (66’ Ελίασον), Κοϊτά (84’ Κουτέσα), Γιόβιτς.

