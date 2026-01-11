Άρης – ΑΕΚ: Χωρίς Ρότα στο «Κλ. Βικελίδης» η «Ένωση» - Με Οντουμπάτζο η ενδεκάδα του Νίκολιτς

Ο Λάζαρος Ρότα δεν είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, για το «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι, Άρης – ΑΕΚ, της 16ης αγωνιστικής στη Super League.

Newsbomb

Λάζαρος Ρότα ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ ένιωσε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση κι ως εκ τούτου έμεινε εκτός αποστολής για το πρώτο παιχνίδι της ομάδας του για το 2026.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε την έκπληξη, όσον αφορά στον παίκτη που θα καλύψει το κενό του, καθώς αυτός δεν είναι ούτε ο Γκατσίνοβιτς, αλλά ούτε κι ο Γκεοργκίεφ (αμφότεροι βρίσκονται στον πάγκο).

Φανέλα βασικού πήρε ο Μόουζες Οντουμπάτζο, ο οποίος θα βρεθεί για πρώτη φορά στην αρχική ενδεκάδα σε αγώνα πρωταθλήματος. Μάλιστα, θα αγωνιστεί στη Super League για πρώτη φορά, μετά από το ματς της πρεμιέρας με τον Πανσερραϊκό.

Από την άλλη πλευρά, με δεδομένη την απουσία του τιμωρημένου, Λορέν Μορόν, ο Μανόλο Χιμένεθ επέλεξε να ξεκινήσει με τον Τίνο Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης.

ΑΡΗΣ - ΑΕΚ
0102

Η ενδεκάδα του Άρη για τον αγώνα με την ΑΕΚ

Πηγή: ARIS FC
ΑΡΗΣ - ΑΕΚ
0202

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Άρη

Πηγή: AEK FC

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμης, Ελίασον, Βάργκα.

H ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης, Άλβαρο, Τεχέρο, Ρόουζ, Φαντιγκά, Ράτσιτς, Μόντσου, Πέρεθ, Ντούντου, Γένσεν, Καντεβέρε, ενώ στον πάγκο είναι οι: Διούδης, Μάικιτς, Νινγκ, Μορουτσάν, Φρίντεκ, Δώνης, Παναγίδης, Γιαννιώτας, Κάμτσης, Μπουσαΐντ, Φαμπιάνο, Γαλανόπουλος.

Το «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι, Άρης – ΑΕΚ είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Κυριακή (11/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου: Δύο συναντήσεις του πρωθυπουργού με τους αγρότες, την Τρίτη

19:48ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απαντά σε πρόταση για τον ορισμό του Ρούμπιο ως πρόεδρο της Κούβας: «Μου ακούγεται καλό»

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Στιγμές πανικού σε κατάστημα από το χτύπημα ανεμοστρόβιλου - Βίντεο

19:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άρης – ΑΕΚ 1-1: Προβάδισμα με Κοϊτά η Ένωση, άμεση απάντηση με Γένσεν!

19:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σούπερ Λίγκα – ΟΦΗ: Ο Τιάγκο Νους στο κλειστό «κλαμπ» των παικτών που πέτυχαν 4 γκολ σε έναν αγώνα

19:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – Asteras Aktor 4-0: Σόου Τιάγκο Νους με καρέ τερμάτων

19:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «ψυγείο» η χώρα μέχρι την Τρίτη - Ολική μεταβολή του σκηνικού στο τέλος της εβδομάδας

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

19:15ΜΠΑΣΚΕΤ

«Κεραυνοί» Αταμάν: Ακύρωσε το ρεπό της Δευτέρας - «Ήταν νίκη σαν ήττα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό»

19:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – ΑΕΚ: Οπαδοί της «Ένωσης» βρέθηκαν στο ξενοδοχείο πριν το «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι (βίντεο)

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Το πόρισμα για το πίτμπουλ που σκότωσε τον δίχρονο – «Απρόβλεπτο και δυνητικά επικίνδυνο»

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 59χρονου από το Ίλιον

18:46LIFESTYLE

Η συγκίνηση της Έλενας Παπαρίζου για την Μαρινέλλα - «Από τις πιο ωραίες στιγμές που έχω ζήσει»

18:38ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, μιλά για πρώτη φορά μετά τη δολοφονία του - Τι είπε για τον Βανς

18:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Υπάρχει κίνδυνος να πάμε σε κοινωνία δύο ή πολλαπλών ταχυτήτων – Αυτό δεν είναι αποδεκτό

18:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – ΑΕΚ: Χωρίς Ρότα στο «Κλ. Βικελίδης» η «Ένωση» - Με Οντουμπάτζο η ενδεκάδα του Νίκολιτς

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

18:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

FA Cup: Τρομακτικός τραυματισμός του Μαυροπάνου – Αποχώρησε με φορείο ο Έλληνας αμυντικός (βίντεο)

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Μέτρα προστασίας για τους ευάλωτους πολίτες ενόψει χαμηλών θερμοκρασιών

18:07ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Τραμπ θα ενημερωθεί την Τρίτη για τις επιλογές αντίδρασης στις διαδηλώσεις στο Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα

17:28ΕΛΛΑΔΑ

«Κλείδωσαν» οι εκπρόσωποι των αγροτών στη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, ελπίζουμε την Τρίτη να πρυτανεύει η λογική», τονίζει η κυβέρνηση

19:15ΜΠΑΣΚΕΤ

«Κεραυνοί» Αταμάν: Ακύρωσε το ρεπό της Δευτέρας - «Ήταν νίκη σαν ήττα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό»

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

17:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Αγγλίας: Η έκπληξη της δεκαετίας – Η Μάκλσφιλντ απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην επικεφαλής της MI6 λέει ότι είναι «βέβαιος» πως ο Πούτιν χρησιμοποιεί σωσίες

19:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «ψυγείο» η χώρα μέχρι την Τρίτη - Ολική μεταβολή του σκηνικού στο τέλος της εβδομάδας

16:23LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου για την περιπέτεια με την υγεία της: «Πρέπει να προσέχουμε, θέλει παρακολούθηση»

18:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

FA Cup: Τρομακτικός τραυματισμός του Μαυροπάνου – Αποχώρησε με φορείο ο Έλληνας αμυντικός (βίντεο)

16:56ΕΛΛΑΔΑ

«Λευκή» εισβολή σαρώνει τη χώρα: Χιόνια σε Μακεδονία, Ήπειρο, Πελοπόννησο - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Εικόνες

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Το πόρισμα για το πίτμπουλ που σκότωσε τον δίχρονο – «Απρόβλεπτο και δυνητικά επικίνδυνο»

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν προειδοποιεί κατά αμερικανικών πληγμάτων«Θάνατος στην Αμερική!» - Άνω των 500 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τις διαδηλώσεις

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Θα είναι στίγμα για το ΠΑΣΟΚ να μην υπάρξει ψήφισμα κατά της συνεργασίας με τη ΝΔ - Ανοιχτή η πόρτα για διάλογο με Τσίπρα

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Δεν τον χτύπησαν μόνο με τα χέρια» – Η δραματική έκκληση της αδελφής του 17χρονου

19:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άρης – ΑΕΚ 1-1: Προβάδισμα με Κοϊτά η Ένωση, άμεση απάντηση με Γένσεν!

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Φόβος κυριεύει την αρχαιολογική κοινότητα της Κίνας: Κανείς δεν τολμά να ανοίξει σφραγισμένο τάφο 2.200 ετών - Βίντεο

17:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι 94-86: «Καθάρισε» στην τέταρτη περίοδο και συνεχίζει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ