Άρης – ΑΕΚ: Χωρίς Ρότα στο «Κλ. Βικελίδης» η «Ένωση» - Με Οντουμπάτζο η ενδεκάδα του Νίκολιτς

Ο διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ ένιωσε ενοχλήσεις στην τελευταία προπόνηση κι ως εκ τούτου έμεινε εκτός αποστολής για το πρώτο παιχνίδι της ομάδας του για το 2026.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε την έκπληξη, όσον αφορά στον παίκτη που θα καλύψει το κενό του, καθώς αυτός δεν είναι ούτε ο Γκατσίνοβιτς, αλλά ούτε κι ο Γκεοργκίεφ (αμφότεροι βρίσκονται στον πάγκο).

Φανέλα βασικού πήρε ο Μόουζες Οντουμπάτζο, ο οποίος θα βρεθεί για πρώτη φορά στην αρχική ενδεκάδα σε αγώνα πρωταθλήματος. Μάλιστα, θα αγωνιστεί στη Super League για πρώτη φορά, μετά από το ματς της πρεμιέρας με τον Πανσερραϊκό.

Από την άλλη πλευρά, με δεδομένη την απουσία του τιμωρημένου, Λορέν Μορόν, ο Μανόλο Χιμένεθ επέλεξε να ξεκινήσει με τον Τίνο Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης.

01 02 Η ενδεκάδα του Άρη για τον αγώνα με την ΑΕΚ Πηγή: ARIS FC 02 02 Η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Άρη Πηγή: AEK FC

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Γιόβιτς, ενώ στον πάγκο είναι οι: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμης, Ελίασον, Βάργκα.

H ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης, Άλβαρο, Τεχέρο, Ρόουζ, Φαντιγκά, Ράτσιτς, Μόντσου, Πέρεθ, Ντούντου, Γένσεν, Καντεβέρε, ενώ στον πάγκο είναι οι: Διούδης, Μάικιτς, Νινγκ, Μορουτσάν, Φρίντεκ, Δώνης, Παναγίδης, Γιαννιώτας, Κάμτσης, Μπουσαΐντ, Φαμπιάνο, Γαλανόπουλος.

Το «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι, Άρης – ΑΕΚ είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Κυριακή (11/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

