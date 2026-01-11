Super League: «Μάχη» κορυφής για την ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη, τεράστιο «πρέπει» για τον Παναθηναϊκό

Μετά τα «διπλά» Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ η Ένωση θέλει πάση θυσία τη νίκη στην έδρα του Άρη για να γυρίσει στην πρώτη θέση, ενώ οι «πράσινοι» θέλουν ποδαρικό με ξέσπασμα κόντρα στον ουραγό Πανσερραϊκό.

Super League: «Μάχη» κορυφής για την ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη, τεράστιο «πρέπει» για τον Παναθηναϊκό
Η πρώτη μέρα της 16ης αγωνιστικής στην Super League, έφερε ανακατατάξεις στην κορυφή. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ πέρασαν στην πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα. Έτσι η… σκυτάλη πέρασε στην τρίτη πλέον ΑΕΚ. Η οποία έχει δύσκολη έξοδο στο «Κλ. Βικελίδης» απέναντι στον Άρη.

Το σημερινό πρόγραμμα του… ποδαρικού της Super League για το 2026, περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις. Με το ματς στη Θεσσαλονίκη να ξεχωρίζει καθώς με νίκη η ΑΕΚ επιστρέφει στην κορυφή, ενώ οι γηπεδούχοι θέλουν να πάρουν αποτέλεσμα που θα τους κρατήσει «ζωντανούς» στο κυνήγι της τετράδας.

Ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ φιλοξενεί τον Πανσερραϊκό, θέλοντας όχι απλά τη νίκη αλλά και την πιστοποίηση πως δούλεψε καλά στη διακοπή και βρίσκει το δρόμο του. Συν τους τρεις βαθμούς που «καίνε» το «τριφύλλι» για την τετράδα. Όλα αυτά στο ντεμπούτο των Τσάβες, Τετέι, Κοντούρη στην αποστολή και στην επιστροφή των Πελίστρι, Σάντσες, Κυριακόπουλου.

Σημαντικό ματς θα διεξαχθεί και στη Λιβαδειά. Ο τοπικός Λεβαδειακός υποδέχεται τον Βόλο. Οι δύο ομάδες που είναι στην 4η και 5η θέση αυτή τη στιγμή. Οπότε η «μονομαχία» τους έχει ξεχωριστή σημασία.

Τέλος, στην Κρήτη ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον Asteras Aktor ο οποίος δεν κατάφερε να ταξιδέψει χθες για το Ηράκλειο λόγω θυελλωδών ανέμων.

SUPER LEAGUE – 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

  • Κηφισιά – ΑΕΛ 1-1
  • Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3
  • Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

  • 16:00 Λεβαδειακός – Βόλος Novasports Prime
  • 17:30 ΟΦΗ – Asteras Aktor Cosmote Sport 1
  • 19:30 Άρης – ΑΕΚ Novasports Prime
  • 21:00 Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 39 (16 αγ.)

2. Π.Α.Ο.Κ. 38 (16αγ.)

3. Α.Ε.Κ. 37

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 28

5. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 25

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 22 (14αγ.)

7. ΑΡΗΣ 20

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 19 (16αγ.)

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15 (16αγ.)

10. ASTERAS AKTOR 13

11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 13 (16αγ.)

12. Ο.Φ.Η. 12 (14αγ.)

13. ΑΕΛ NOVIBET 10 (16αγ.)

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5

