AEK: «Μπες και δείξε ποιος είσαι» - Ο Ηλιόπουλος καλωσόρισε τον Βάργκα, ο οποίος θέλει πρωτάθλημα!

Ο Βάργκα ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με την ΑΕΚ, καθώς αναμένεται να βρίσκεται στην αποστολή του αγώνα με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Ο Ούγγρος επιθετικός αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της «Ένωσης», με την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ να δημοσιεύει ένα βίντεο με το καλωσόρισμα του Μάριου Ηλιόπουλου.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ επεσήμανε ότι ο Βάργκα είναι ένας άνθρωπος με πάθος και σπίθα, κάτι που τον έκανε να πραγματοποιήσει τα πάντα για να τον φέρει στην ομάδα.

«Μπες στο γήπεδο, δείξε ποιος είσαι και κάνε αυτό που ξέρεις», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Ηλιόπουλος στον 31χρονο επιθετικός, ο οποίος από την πλευρά του δεσμεύθηκε να κάνει τα πάντα, ώστε η «Ένωση» να στεφθεί πρωταθλήτρια.

Το καλωσόρισμα του Μάριου Ηλιόπουλου

«Μπάρναμπας, καλωσόρισες στην ΑΕΚ. Όταν μιλήσαμε κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών, είδα έναν άνθρωπο με πάθος και με σπίθα. Νιώθω ότι καταλαβαίνεις το οικογενειακό κλίμα και το όραμα της ΑΕΚ. Εκείνο το βράδυ που μιλήσαμε, ήμασταν απόλυτα στην ίδια συχνότητα και όλα όσα έπρεπε να γίνουν, τόσο σε τυπικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο -αφού όλα είχαν «κλειδώσει» μεταξύ μας- το μόνο που απέμενε ήταν να οριστικοποιηθεί η συμφωνία.

Όπως γνωρίζεις, έκανα τα πάντα από την πλευρά μου, ώστε να είναι ικανοποιημένη και η Φερεντσβάρος και να ολοκληρωθεί η συμφωνία μας.

Είσαι σημαντικός για εμάς όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής, αλλά και λόγω του πάθους σου και του χαρακτήρα σου. Οπότε, χωρίς πολλά λόγια και χωρίς καθυστέρηση, μπες στο γήπεδο, δείξε ποιος είσαι, κάνοντας αυτό που ξέρεις να κάνεις καλύτερα»

Το μήνυμα του Μπάρναμπας Βάργκα

«Καταρχάς, πιστεύω ότι δύσκολα θα μπορούσα να έχω καλύτερη υποδοχή από αυτή, όλοι ήταν πραγματικά πολύ φιλικοί. Και πράγματι, όπως είπε και ο πρόεδρος, μιλήσαμε στη διάρκεια των διακοπών μου και όπως ανέφερε κι εκείνος, ήταν μια αρκετά παθιασμένη συζήτηση, και νομίζω ότι ήμασταν απόλυτα στο ίδιο μήκος κύματος. Το ένιωσα ότι ήθελε οπωσδήποτε να με φέρει εδώ. Γι’ αυτόν τον λόγο αποφάσισα να έρθω στην ΑΕΚ και φυσικά θέλω να κάνω τα πάντα για την ομάδα, θέλω να γίνουμε πρωταθλητές. Οπότε θα προσπαθήσω να αποδώσω όσο το δυνατόν καλύτερα, να σκοράρουμε περισσότερα γκολ, και τότε όλοι θα είμαστε ικανοποιημένοι».

Διαβάστε επίσης