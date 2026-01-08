Άρης – ΑΕΚ: Έτοιμος για το ντεμπούτο του ο Βάργκα – Στην αποστολή για το «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι

Ο Ούγγρος επιθετικός πραγματοποίησε την Τετάρτη (07/01) την πρώτη του προπόνηση με τα «κιτρινόμαυρα».

Ο Βάργκα ήρθε στην ΑΕΚ με στόχο να βοηθήσει άμεσα, καθώς έχει αγωνιστικό ρυθμό από την παρουσία του στη Φερεντσβάρος. Ο 31χρονος θα βρίσκεται στην αποστολή της «Ένωσης» για το «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι με τον Άρη και μάλιστα αναμένεται να πάρει και χρόνο συμμετοχή, το πιθανότερο μπαίνοντας ως αλλαγή.

Ο Μάρκο Νίκολιτς σε δηλώσεις του στην ουγγρική εφημερίδα «Nemzeti Sport», ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Ο Μπάρναμπας θα ταξιδέψει μαζί μας στην Θεσσαλονίκη. Θα βρίσκεται στην αποστολή. Σίγουρα θα πάρει μερικά λεπτά».

«Η ΑΕΚ αποτελεί ένα βήμα μπροστά»

Ο εκπρόσωπος του Βάργκα, Πέτερ Πάουνοχ, μιλώντας στο ουγγρικό Eurosport, αναφέρθηκε στους λόγους που ο πελάτης του επέλεξε την ΑΕΚ. Όπως ανέφερε: «Η ΑΕΚ αποτελεί ένα βήμα μπροστά για τον Μπαρναμπάς, τόσο οικονομικά όσο και επαγγελματικά, επειδή η ομάδα έχει διεθνείς ποδοσφαιριστές από δεκαπέντε χώρες που παίζουν σε κάθε θέση. Και μπορεί να ειπωθεί με ασφάλεια ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ισχυρότερο από το ουγγρικό».

Το «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι, Άρης – ΑΕΚ είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Κυριακή (11/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

