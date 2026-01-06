ΑΕΚ: Ο Χρυσόπουλος οδεύει προς την Εστορίλ, «κολλάει» του Μήτογλου στη Σαμπντόρια

Η έλευση του Μάρτιν Γκεοργκίεφ έριξε ακόμα πιο κάτω στην ιεραρχία των σέντερ μπακ τον 22χρονο αμυντικό.

Στην ΑΕΚ, λοιπόν, εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να παραχωρήσουν δανεικό τον Χρυσόπουλο, ώστε να πάρει παιχνίδια στο δεύτερο μισό της σεζόν. Η Εστορίλ έχει δείξει ενδιαφέρον για τον νεαρό ποδοσφαιριστή κι οι πιθανότητες να μετακομίσει στην Πορτογαλία είναι αυξημένες.

«Δεύτερες» σκέψεις για Μήτογλου στη Σαμπντόρια

Ο Σίμος Μήτογλου πέρασε από ιατρικές εξετάσεις στην Ιταλία κι απέμενε η επίσημη ανακοίνωση της Σαμπντόρια.

Στον σύλλογο της Γένοβα, όμως, έχουν… δεύτερες σκέψεις, όσον αφορά στην αγωνιστική κατάσταση του 26χρονου σέντερ μπακ και θέλουν περαιτέρω αξιολόγηση για να αποφασίσουν αν θα μπορέσει να βοηθήσει άμεσα, μετά από ένα μεγάλο διάστημα αγωνιστικής απραξίας.

Ο Μήτογλου αναμένεται να υποβληθεί σε νέα τεστ, τα αποτελέσματα των οποίων θα κρίνουν αν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή ή όχι. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, πάντως, τα πάντα είναι στον… αέρα!

