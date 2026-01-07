Super League: Ο Νορβηγός Σάγκι στο Άρης - ΑΕΚ | Οι διαιτητές της αγωνιστικής

Ορίστηκαν οι διαιτητές της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με την ΚΕΔ να επιλέγει ξένο ρέφερι για το ντέρμπι του «Κλεάνθης Βικελίδης» ανάμεσα σε Άρη και ΑΕΚ, αυτή τη φορά όμως όχι από τη Γερμανία, όπως συνέβη στη συντριπτική πλειονότητα των φετινών μεγάλων αγώνων.

Ροχίτ Σάγκι
Ο Νορβηγός Σάγκι ορίστηκε στο "Κλ. Βικελίδης"
Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Νορβηγός Ρόχιτ Σάγκι, ο οποίος ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UEFA. Ο 34χρονος ρέφερι είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό, καθώς αυτή θα είναι η τρίτη φορά που θα σφυρίξει αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος ή Κυπέλλου.

Συγκεκριμένα, πριν από δύο χρόνια είχε διευθύνει το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-1 για τη Super League (28/4/24), ενώ τον περασμένο Απρίλιο ήταν ο διαιτητής του ΑΕΚ-Ολυμπιακός 2-0 για το Κύπελλο Ελλάδας (2/4/25).

Βοηθοί του Σάγκι θα είναι οι συμπατριώτες του Άντερς Όλαφ Ντάλε και Γιέργκεν Ρένινγκ Βαλστάντσβε, τέταρτος διαιτητής ο Ματσούκας, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Κρίστοφερ Χόρνε Χάγκενες και Εμίλιε Ρόνταλ Τόρκελσεν. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που ο AVAR σε αγώνα της Super League δεν θα είναι Έλληνας, αλλά ξένος.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της αγωνιστικής, ο Κατοίκος ορίστηκε στο Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός, ο Τσιμεντερίδης θα διευθύνει το Ατρόμητος-Ολυμπιακός, ενώ ο Φωτιάς θα σφυρίξει το Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ. Τέλος, τη «μάχη» της τετράδας ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Βόλο ανέλαβε ο Παπαπέτρου.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της αγωνιστικής:

Αγωνιστική/ΌμιλοςΗμερομηνίαΏραΓήπεδοΓηπεδούχοςΦιλοξενούμενοςΔιαιτητήςΕΠΣ1ος ΒοηθόςΕΠΣ2ος ΒοηθόςΕΠΣ4ος ΔιαιτητήςΕΠΣVARΕΠΣAVARΕΠΣΠαρατηρητής ΔιαιτησίαςΕΠΣ
16.111/01/202616:00ΔΗΜ. ΣΤΑΔ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΠ.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥΑΘΗΝΩΝΤΡΥΦΩΝΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΤΣΑΣΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΛΕΥΚΑΔΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣΔΡΑΜΑΣΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣΠΙΕΡΙΑΣΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΚΟΤΟΥΕΠΟ
16.111/01/202617:30ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟΠΑΕ ΟΦΗ 1925ASTERAS AKTOR FCΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣΛΑΡΙΣΑΣΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣΚΥΚΛΑΔΩΝΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΖΑΣΛΑΡΙΣΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣΑΧΑΙΑΣΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣΚΥΚΛΑΔΩΝΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣΠΕΛΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣΑΧΑΙΑΣ
16.111/01/202619:30ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣΠΑΕ ΑΡΗΣΠΑΕ ΑΕΚROHIT SAGGIΕΠΟANDERS OLAV DALEΕΠΟJØRGEN RØNNING VALSTADSVEΕΠΟΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣΕΥΒΟΙΑΣKRISTOFFER HORNE HAGENESΕΠΟEMILIE RODAHL TORKELSENΕΠΟΔΑΜΙΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣΕΠΟ
16.111/01/202621:00ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1946ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣΑΘΗΝΩΝΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣΑΘΗΝΩΝΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΙΟΣΠΕΛΛΑΣΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΟΥΛΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣΠΕΛΛΑΣΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥΑΧΑΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΓΚΑΣΛΑΡΙΣΑΣ
16.110/01/202617:00ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥΑΧΑΙΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΑΛΑΣΗΠΕΙΡΟΥΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣΠΙΕΡΙΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣΔΡΑΜΑΣ
16.110/01/202619:30ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ1923ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΡΙΔΗΣΚΟΖΑΝΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣΗΜΑΘΙΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣΚΟΡΙΝΘΟΥΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣΠΕΛΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
16.110/01/202619:30ΓΗΠ. ΓΠΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣΠΑΕ ΠΑΟΚΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣΠΕΛΛΑΣΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΙΝΤΑΝΑΣΑΧΑΙΑΣΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΘΩΜΑΣ ΜΠΟΥΡΟΥΖΙΚΑΣΛΑΡΙΣΑΣΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΑΘΗΝΩΝΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΓΕΤΗΣΑΡΚΑΔΙΑΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣΑΘΗΝΩΝ

