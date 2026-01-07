Super League: Ο Νορβηγός Σάγκι στο Άρης - ΑΕΚ | Οι διαιτητές της αγωνιστικής

Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Νορβηγός Ρόχιτ Σάγκι, ο οποίος ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UEFA. Ο 34χρονος ρέφερι είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό, καθώς αυτή θα είναι η τρίτη φορά που θα σφυρίξει αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος ή Κυπέλλου.

Συγκεκριμένα, πριν από δύο χρόνια είχε διευθύνει το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-1 για τη Super League (28/4/24), ενώ τον περασμένο Απρίλιο ήταν ο διαιτητής του ΑΕΚ-Ολυμπιακός 2-0 για το Κύπελλο Ελλάδας (2/4/25).

Βοηθοί του Σάγκι θα είναι οι συμπατριώτες του Άντερς Όλαφ Ντάλε και Γιέργκεν Ρένινγκ Βαλστάντσβε, τέταρτος διαιτητής ο Ματσούκας, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Κρίστοφερ Χόρνε Χάγκενες και Εμίλιε Ρόνταλ Τόρκελσεν. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που ο AVAR σε αγώνα της Super League δεν θα είναι Έλληνας, αλλά ξένος.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της αγωνιστικής, ο Κατοίκος ορίστηκε στο Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός, ο Τσιμεντερίδης θα διευθύνει το Ατρόμητος-Ολυμπιακός, ενώ ο Φωτιάς θα σφυρίξει το Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ. Τέλος, τη «μάχη» της τετράδας ανάμεσα σε Λεβαδειακό και Βόλο ανέλαβε ο Παπαπέτρου.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της αγωνιστικής:

Αγωνιστική/Όμιλος Ώρα Γήπεδο Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Διαιτητής ΕΠΣ 1ος Βοηθός ΕΠΣ 2ος Βοηθός ΕΠΣ 4ος Διαιτητής ΕΠΣ VAR ΕΠΣ AVAR ΕΠΣ Παρατηρητής Διαιτησίας ΕΠΣ 16.1 16:00 ΔΗΜ. ΣΤΑΔ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΤΣΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ-ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΚΟΤΟΥ ΕΠΟ 16.1 17:30 ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ASTERAS AKTOR FC ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΖΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 16.1 19:30 ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ ΠΑΕ ΑΡΗΣ ΠΑΕ ΑΕΚ ROHIT SAGGI ΕΠΟ ANDERS OLAV DALE ΕΠΟ JØRGEN RØNNING VALSTADSVE ΕΠΟ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ KRISTOFFER HORNE HAGENES ΕΠΟ EMILIE RODAHL TORKELSEN ΕΠΟ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΠΟ 16.1 21:00 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1946 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΙΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΓΚΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 16.1 17:00 ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΑΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 16.1 19:30 ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ1923 ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΕΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 16.1 19:30 ΓΗΠ. ΓΠΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΙΝΤΑΝΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΥΡΟΥΖΙΚΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

