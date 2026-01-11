Τουρκία: Από το κόκκινο χαλί στα κρατητήρια ο σταρ Τζαν Γιαμάν για υπόθεση ναρκωτικών και πορνείας

Έρευνες για ξέπλυμα χρήματος και ναρκωτικά «ξηλώνουν» την ελίτ της Κωνσταντινούπολης

Newsbomb

Τουρκία: Από το κόκκινο χαλί στα κρατητήρια ο σταρ Τζαν Γιαμάν για υπόθεση ναρκωτικών και πορνείας

Ο Τούρκος ηθοποιός Τζαν Γιαμάν

Instagram
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μια επιχείρηση-μαμούθ -που συγκλονίζει την τουρκική κοινή γνώμη- προχώρησαν οι Αρχές της γειτονικής χώρας και πέρασαν χειροπέδες σε επτά άτομα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται ο παγκοσμίου φήμης ηθοποιός Τζαν Γιαμάν. Ο σταρ, που σημειώνει τεράστια επιτυχία στην Ιταλία με τη σειρά «Sandokan», φέρεται να εμπλέκεται σε μια ευρεία υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και παροχής χώρων πορνείας.

Έφοδοι σε πολυτελή ξενοδοχεία και νυχτερινά κέντρα

Οι δυνάμεις της Στρατοχωροφυλακής και της Δίωξης Ναρκωτικών πραγματοποίησαν ταυτόχρονες εφόδους σε επτά επιχειρήσεις στην Κωνσταντινούπολη. Μεταξύ αυτών, το εμβληματικό ξενοδοχείο Bebek Otel στον Βόσπορο και το γνωστό νυχτερινό κέντρο Klein Phönix.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης, κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν:

  • Ποσότητες κοκαΐνης, μαριχουάνας και ναρκωτικών χαπιών.

  • Ύποπτα υγρά σκευάσματα και υπολείμματα ουσιών.

  • Ζυγαριές ακριβείας και πυρομαχικά.

https://www.instagram.com/p/DSAbiWjDvPU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ηχηρές συλλήψεις στον χώρο του θεάματος

Εκτός από τον Τζαν Γιαμάν, οι Αρχές έθεσαν υπό κράτηση την ηθοποιό Σελέν Γκιοργκιουζέλ, την πρώην παρουσιάστρια Νιλουφέρ Μπατούρ Τοκγκιόζ, καθώς και τις Αϊσέ Σαγλάμ και Τσερέν Αλπέρ. Η επιχείρηση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ερευνητικού κύκλου που έχει ήδη οδηγήσει στη φυλάκιση του παραγωγού Μουζαφέρ Γιλντιρίμ, ιδιοκτήτη του Bebek Otel.

Το κατηγορητήριο και οι «φυγάδες»

Η έρευνα, η οποία διεξάγεται από το Γραφείο Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οικονομικού Εγκλήματος, εξετάζει ένα ευρύ φάσμα αδικημάτων, από κατοχή και διευκόλυνση χρήσης ναρκωτικών έως μαστροπεία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Μέχρι στιγμής, 36 άτομα έχουν προφυλακιστεί, ενώ εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης για ακόμη 26 υπόπτους. Οι αρχές αναζητούν επίσης τους Κασίμ Γκαριπόγλου και Μερτ Βιντινλί, οι οποίοι θεωρείται ότι έχουν διαφύγει στο εξωτερικό, ενώ έχουν ήδη δεσμευτεί περιουσιακά στοιχεία επτά εμπλεκομένων.

Στο μικροσκόπιο η επιχειρηματική ελίτ

Η έκταση της έρευνας είναι πρωτοφανής, καθώς στο στόχαστρο έχουν βρεθεί μοντέλα, influencers, δημοσιογράφοι, αλλά και κορυφαία στελέχη, όπως ο πρώην διευθυντής του Habertürk, Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι. Αίσθηση προκάλεσε και η εμπλοκή του προέδρου της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, ο οποίος αφού αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστική επιτήρηση, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή έκτακτων εκλογών για την ανάδειξη νέου προέδρου στον αθλητικό σύλλογο.

*Με πληροφορίες από turkishminute

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:33ΕΘΝΙΚΑ

Οι άγνωστες μάχες ΕΔΕΣ - Γερμανών στην Ήπειρο το 1944 και το έγκλημα των Ναζί που είχε προηγηθεί στην Καννέτα Ιωαννίνων

10:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 35χρονο καταζητούμενο από τις τουρκικές αρχές για ανθρωποκτονία

10:18ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Διπλό» των Σπερς στη Βοστώνη - Τα αποτελέσματα και τα highlights της βραδιάς

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Φόβος κυριεύει την αρχαιολογική κοινότητα της Κίνας: Κανείς δεν τολμά να ανοίξει σφραγισμένο τάφο 2.200 ετών - Βίντεο

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Instagram: Διαρροή δεδομένων 17,5 εκατ. λογαριασμών και απάτες με ψεύτικα email

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο - Ενισχύουμε την οικονομία με μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, χωρίς να παίζουμε με τα δημόσια οικονομικά

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βουτιά» της θερμοκρασίας με χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Η Ματσάδο θέλει να παραχωρήσει το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ, αλλά το Ινστιτούτο των βραβείων δεν το επιτρέπει

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Στις φυλακές Κασσαβέτειας ο 16χρονος από τις Σέρρες για την δολοφονία του 17χρονου

09:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Αέρας» και «Μαγεία» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:44ΑΠΟΨΕΙΣ

Κόμμα Καρυστιανού: Η δικαιοσύνη, η αδικία και η αλητεία

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις στο Ιράν: Σε κατάσταση «συναγερμού» το Ισραήλ για την πιθανότητα επέμβασης Τραμπ στη χώρα

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Από το κόκκινο χαλί στα κρατητήρια ο σταρ Τζαν Γιαμάν για υπόθεση ναρκωτικών και πορνείας

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τροχαίο με σοβαρό τραυματισμό δικυκλιστή στην περιοχή Τραουνού

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Ο «μύθος» των σπάνιων γαιών και γιατί δεν είναι η «εύκολη λύση» για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις ΗΠΑ

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: «Χάσμα» υποδομών με τη σύγχρονη πραγματικότητα προκαλεί πλημμύρες ακόμα και με «συνηθισμένες» βροχές, εξηγεί ειδικός

09:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πρεμιέρα τη Δευτέρα με προσφορές έως 50% - Ανοιχτά καταστήματα δύο Κυριακές

08:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμολόγια ρεύματος: Μαζική στροφή των καταναλωτών προς τα συμβόλαια σταθερής τιμής

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Στη μάχη της φοροδιαφυγής 6 νέα ψηφιακά εργαλεία - Έρχεται «σαφάρι» ελέγχων

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Καταστροφές από τον «τυφώνα» με ανέμους 150 χιλιομέτρων - Η στιγμή που το φαινόμενο κάνει «απόβαση» στην πόλη - Βίντεο, φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σήμερα «σκάει» η «πολική φωτοβολίδα» - Θα το στρώσει και δίπλα στο κύμα η πρόβλεψη Μαρουσάκη

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Καταστροφές από τον «τυφώνα» με ανέμους 150 χιλιομέτρων - Η στιγμή που το φαινόμενο κάνει «απόβαση» στην πόλη - Βίντεο, φωτογραφίες

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν φλέγεται: Ο στρατός ανέλαβε την καταστολή - Φόβοι για εκατόμβη νεκρών

07:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Καρυστιανού σε Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:55LIFESTYLE

Ριζικές αλλαγές στην TV - Εκπομπές «φεύγουν», άλλες έρχονται και παίρνει φωτιά το τοπίο

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε αποθήκες επιχείρησης στο Κορωπί

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έκανε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο εξηγεί τι κατάλαβε στο τέλος

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο - Ενισχύουμε την οικονομία με μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, χωρίς να παίζουμε με τα δημόσια οικονομικά

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Διπλή δολοφονία στο Οχάιο: Ο πρώην σύζυγος εισέβαλε στο σπίτι και πυροβόλησε ζευγάρι μπροστά στα παιδιά

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Ο «μύθος» των σπάνιων γαιών και γιατί δεν είναι η «εύκολη λύση» για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις ΗΠΑ

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Στις φυλακές Κασσαβέτειας ο 16χρονος από τις Σέρρες για την δολοφονία του 17χρονου

17:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Αγγλίας: Η έκπληξη της δεκαετίας – Η Μάκλσφιλντ απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Φόβος κυριεύει την αρχαιολογική κοινότητα της Κίνας: Κανείς δεν τολμά να ανοίξει σφραγισμένο τάφο 2.200 ετών - Βίντεο

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Από το κόκκινο χαλί στα κρατητήρια ο σταρ Τζαν Γιαμάν για υπόθεση ναρκωτικών και πορνείας

09:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πρεμιέρα τη Δευτέρα με προσφορές έως 50% - Ανοιχτά καταστήματα δύο Κυριακές

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πυκνές χιονοπτώσεις στην Ήπειρο - «Ντύθηκαν» στα λευκά Πάπιγκο, Τσεπέλοβο και Μέτσοβο - Εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ