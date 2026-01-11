Τουρκία: Από το κόκκινο χαλί στα κρατητήρια ο σταρ Τζαν Γιαμάν για υπόθεση ναρκωτικών και πορνείας

Σε μια επιχείρηση-μαμούθ -που συγκλονίζει την τουρκική κοινή γνώμη- προχώρησαν οι Αρχές της γειτονικής χώρας και πέρασαν χειροπέδες σε επτά άτομα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται ο παγκοσμίου φήμης ηθοποιός Τζαν Γιαμάν. Ο σταρ, που σημειώνει τεράστια επιτυχία στην Ιταλία με τη σειρά «Sandokan», φέρεται να εμπλέκεται σε μια ευρεία υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και παροχής χώρων πορνείας.

Έφοδοι σε πολυτελή ξενοδοχεία και νυχτερινά κέντρα

Οι δυνάμεις της Στρατοχωροφυλακής και της Δίωξης Ναρκωτικών πραγματοποίησαν ταυτόχρονες εφόδους σε επτά επιχειρήσεις στην Κωνσταντινούπολη. Μεταξύ αυτών, το εμβληματικό ξενοδοχείο Bebek Otel στον Βόσπορο και το γνωστό νυχτερινό κέντρο Klein Phönix.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης, κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν:

Ποσότητες κοκαΐνης, μαριχουάνας και ναρκωτικών χαπιών.

Ύποπτα υγρά σκευάσματα και υπολείμματα ουσιών.

Ζυγαριές ακριβείας και πυρομαχικά.

Ηχηρές συλλήψεις στον χώρο του θεάματος

Εκτός από τον Τζαν Γιαμάν, οι Αρχές έθεσαν υπό κράτηση την ηθοποιό Σελέν Γκιοργκιουζέλ, την πρώην παρουσιάστρια Νιλουφέρ Μπατούρ Τοκγκιόζ, καθώς και τις Αϊσέ Σαγλάμ και Τσερέν Αλπέρ. Η επιχείρηση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ερευνητικού κύκλου που έχει ήδη οδηγήσει στη φυλάκιση του παραγωγού Μουζαφέρ Γιλντιρίμ, ιδιοκτήτη του Bebek Otel.

Το κατηγορητήριο και οι «φυγάδες»

Η έρευνα, η οποία διεξάγεται από το Γραφείο Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οικονομικού Εγκλήματος, εξετάζει ένα ευρύ φάσμα αδικημάτων, από κατοχή και διευκόλυνση χρήσης ναρκωτικών έως μαστροπεία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Μέχρι στιγμής, 36 άτομα έχουν προφυλακιστεί, ενώ εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης για ακόμη 26 υπόπτους. Οι αρχές αναζητούν επίσης τους Κασίμ Γκαριπόγλου και Μερτ Βιντινλί, οι οποίοι θεωρείται ότι έχουν διαφύγει στο εξωτερικό, ενώ έχουν ήδη δεσμευτεί περιουσιακά στοιχεία επτά εμπλεκομένων.

Στο μικροσκόπιο η επιχειρηματική ελίτ

Η έκταση της έρευνας είναι πρωτοφανής, καθώς στο στόχαστρο έχουν βρεθεί μοντέλα, influencers, δημοσιογράφοι, αλλά και κορυφαία στελέχη, όπως ο πρώην διευθυντής του Habertürk, Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι. Αίσθηση προκάλεσε και η εμπλοκή του προέδρου της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, ο οποίος αφού αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστική επιτήρηση, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή έκτακτων εκλογών για την ανάδειξη νέου προέδρου στον αθλητικό σύλλογο.

*Με πληροφορίες από turkishminute

