«Κεραυνοί» Αταμάν: Ακύρωσε το ρεπό της Δευτέρας - «Ήταν νίκη σαν ήττα, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό»

Ο Εργκίν Αταμάν δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών του κόντρα στο Περιστέρι και μάλιστα έφερε ως παράδειγμα τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στον μεγάλο αντίπαλό μας στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον Ολυμπιακό, που κέρδισε με 40 πόντους εκτός έδρας. Αν είσαι μεγάλη ομάδα πρέπει να παίζεις στο πρωτάθλημα σαν αυτούς. Σήμερα πήραμε 2 πόντους αλλά τέτοια νίκη για εμένα είναι σαν ήττα. Τι μπορούμε να κάνουμε; Θα δουλέψουμε περισσότερο για να βελτιώσουμε τον χαρακτήρα μας και την άμυνα.

Έτσι δεν μπορούμε να φτάσουμε κάποιον μεγάλο στόχο. Το αυριανό ρεπό ακυρώθηκε και θα αρχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά στην προπόνηση. Δεν είναι δικαιολογία ότι είχαμε διαβολοβδομάδα. Και ο Ολυμπιακός είχε. Έπαιξε την Παρασκευή και εμείς την Πέμπτη. Πρέπει να βελτιώσουμε τον χαρακτήρα μας και είναι δουλειά μου να το πετύχουμε αυτό».

Για το αν υπάρχουν νέα για την μεταγραφή στο «4»: «Δεν γνωρίζω».