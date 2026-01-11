Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι 94-86: «Καθάρισε» στην τέταρτη περίοδο και συνεχίζει

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να τα βρήκε... δύσκολα απέναντι στο Περιστέρι για σχεδόν τρία δεκάλεπτα, αλλά στο τελευταίο κατάφερε να "καθαρίσει" την αναμέτρηση με... επαγγελματικό τρόπο και να πάρει την νίκη με 94-86.

Οι "πράσινοι" που δεν είχαν στην σύνθεσή τους τους Κέντρικ Ναν και Κένεθ Φαρίντ (για λόγους ξεκούρασης) είχαν σε καλό απόγευμα τους Όσμαν, Σλούκα, Χουάντσο, Χολμς, Ρογκαβόπουλο και Τολιόπουλο και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο πολύ δύσκολο και κρίσιμο παιχνίδι με τη Μπάγερν στο Μόναχο.

Εξαιρετικό το ξεκίνημα του παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό με τον Εργκίν Αταμάν να έχει στην πεντάδα του Τι Τζέι Σορτς και Νίκο Ρογκαβόπουλο. Οι “πράσινοι” είχαν διάθεση για καλή άμυνα και τρέξιμο με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν με ένα εντυπωσιακό 8-0 στο πρώτο δίλεπτο, αναγκάζοντας τον Βασίλη Ξανθόπουλου να καλέσει τάιμ άουτ.

Απάντηση Περιστεριού και μπροστά η ομάδα του Ξανθόπουλου

Αμέσως μετά το τάιμ άουτ το Περιστέρι άρχισε να βρίσκει λύσεις δια χειρός Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς. Ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού “χτυπούσε” από το χαμηλό ποστ είτε εκτελεστικά, είτε δημιουργικά και βοήσθησε την ομάδα του να “μπει” στο ματς. Ο Σορτς είχε ξεκινήσει καλά από όλες τις απόψεις και έδωσε προβάδισμα 8 πόντων, 16-8 στα μισά της περι΄δοου, αλλά η κακή άμυνα του Παναθηναϊκού και οι καλές επιθετικές επιλογές του Περιστεριού άλλαξαν γρήγορα τα δεδομένα. Γιάνκοβιτς και Καρδένας ήταν οι κορυφαίοι για την ομάδα τους με τον τελευταίο μάλιστα να κάνει το 16-15, 3 λεπτά πριν από το τέλος του δεκαλέπτου. Ο Χολμς τελείωνε τις φάσεις στο “ζωγραφιστό”, ο Χάρις με μεγάλο και τυχερό τρίποντο έκανε το 20-20, ενώ ο Κάριους με ένα ακόμα τρίποντο έκανε το 22-23 δίνοντας προβάδισμα στο Περιστέρι με τη λήξη της περιόδου.

Ο Κάριους τα έβαζε από παντού

Εντυπωσιακό το ξεκίνημα του Περιστεριού στη δεύτερη περίοδο αφού ο Κάριους είχε πάρει.. φωτιά. Ο νέος παίκτης του Περιστεριού με δύο συνεχόμενα τρίποντα έφτασε τα τρία στα τρία δίνοντας προβάδισμα στους φιλοξενούμενους με 24-29, με τον Κώστα Σλούκας να δίνει λύσεις στην επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ο Κακλαμανάκης βρέθηκε από.. λάθος τετ τετ με το καλάθι του Παναθηναϊκού και πέτυχε γκολ-φάουλ, με τον Χάρις με δύο βολές να κάνει ο 28-33, με τη συμπλήρωση τριών λεπτών αγώνα στη δεύτερη περίοδο.

Ο Όσμαν προσπαθούσε να “ξυπνήσει” την ομάδα του

Κάπου εκεί άρχισε να παίρνει πρωτοβουλίες ο Όσμαν που είχε περάσει στο παρκέ λίγο νωρίτερα και κρατούσε τον Παναθηναϊκό κοντά στο σκορ, με τον Βασίλη Τολιόπουλο να πατάει το πόδι του στο… γκάζι. Πέντε συνεχόμενοι πόντοι του Έλληνα γκαρντ, μαζί με ένα εξαιρετικό αιφνιδιασμό από τον Τσέντι Όσμαν έκαναν το 37-35, 5:29 πριν το τέλος του πρώτου μέρους, με τον Βασίλη Ξανθόπουλου να μην περιμένει το τηλεοπτικό τάιμ άουτ και να διακόπτει άμεσα την φόρα του Παναθηναϊκού.

Προβληματικός Παναθηναϊκός, μπροστά το Περιστέρι

Οι εντολές του Βασίλη Ξανθόπουλου έπιασαν και πάλι τόπο μιας και οι Περιστεριώτες μπήκαν με άλλη εικόνα στο γήπεδο μετά το τάιμ άουτ. Ο Νίκολς είχε πάρει την μπαγκέτα του παιχνιδιού για τους φιλοξενούμενους και τους έδωσε και πάλι το προβάδισμα, αλλά ο Παναθηναϊκός έβλεπε τον Βασίλη Τολιόπουλο να τα πηγαίνει εξαιρετικά και να κρατάει τους “πράσινους” μπροστά στο σκορ. , 42-40. Οι Περιστεριώτες συνέχιζαν να βάζουν δύσκολα στον Παναθηναϊκό, ο Ρογκαβόπουλος με πολύ καλή άμυνα και κάρφωμα στον αιφνιδιασμό έκανε το 46-43, αλλά ένα τρίποντο του Μουράτου έφερε το ματς στα ίσια και το Περιστέρι πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενο με 46-50.

Προβάδισμα για το Περιστέρι

Κακό το ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο μέρος με το Πειρστέρι να παίρνει αέρα 6 πόντων, 46-53 και τους “πράσινους” να βάζουν δύσκολα στους εαυτούς τους. Ο Σλούκας προσπαθούσε να “φτιάξει” το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Κάριους να είναι πάρα πολύ καλός. Με το σκορ στο 50-54 ακολούθησαν 4 τρίποντα. Τρία άμεσα και ένα έμμεσο και για τις δύο ομάδες και έκαναν το ματς ροντέο. Ο Σλούκας έκανε το 53-54, ο Κάριους το 53-57, ο Όσμαν απάντησε για να φέρει και πάλι την διαφορά στον πόντο και ο Χάρις με 3/3 βολές έκανε το 56-60, με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών αγώνα στην τρίτη περίοδο.

Το πήρε πάνω του ο Σλούκας, από κοντά και ο Χουάντσο

Τα επόμενα πέντε λεπτά του παχνιδιού ανήκαν κατά κύριο λόγο στον Κώστα Σλούκα αλλά και στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Τη στιγμή που το Περιστέρι έκανε ότι μπορούσε για να μείνει στο ματς και να το διεκδικήσει μέχρι το τέλος (και τα κατάφερνε) ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έκανε ένα ακόμα εξαιρετικό παιχνίδι. Σκόραρε συνεχώς, μοίραζε στον Χουάντσο και οι δυο τους ήταν οι μόνοι που σκόραραν μέχρι και λίγο πριν το τέλος της περιόδου, με τον Παναθηναϊκό να είναι μπροστά με 70-67. Ο Αταμάν εκεί απέσυρε τον Σορτς και έριξε και πάλι στο ματς τον πολύ καλό Τολιόπουλο ο οποίος σε πολύ λίγη ώρα πρόλαβε να δώσει δύο ασίστ, να σκοράρει και αν κερδίσει και επιθετικό φάουλ, με το δεκάλεπτο να “κλείνει” με σκορ 74-67 έπειτα από καλάθι του Όσμαν.

"Καθάρισε" στην τελευταία περίοδο

Σε λιγότερο από τρία λεπτά στην τελευταία περίοδο ο Παναθηναϊκός έκανε ότι δεν έκανε στα προηγούμενα 30 λεπτά. Ήταν επιβλητικός. Οι “πράσινοι” με τον Τολιόπουλο να κάνει ότι θέλει και τον Ομέρ Γιούρτσεβεν να τελειώνει τις φάσεις, τη μία μετά την άλλη, προηγήθηκαν με 82-71, δείχνοντας να βρίσκουν τον τρόπο να επιβάλλουν τον ρυθμό τους. Ο Ξανθόπουλου δεν άφησε άλλο χρόνο να χαθεί και κάλεσε αμέσως τάιμ άουτ για να μην αφήσει τους γηπεδούχους να ανοίξουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Ο Ρογκαβόπουλος έδινε και αυτός ενέργεια στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και ήταν ο παίκτης που έδωσε αέρα 15 πόντων στην ομάδα του, 86-71, με τον Ξανθόπουλο να παίρνει ένα ακόμα τάιμ άουτ λίγο πριν να μπούμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης στην επόμενη φάση έκλεψε τη μπάλα και κάρφωσε στον αιφνιδιασμό και κάπου εκεί έπεσαν οι τίτλοι τέλους.

Τα Δεκάλεπτα: 22-23, 46-50, 74-67, 94-86.