Φωτιά σε αυτοκίνητο στο Μουρίκι Θηβών – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
Συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε ΙΧ στη Θήβα, το απόγευμα της Κυριακής (11/01)
Για φωτιά σε αυτοκίνητο στο Μουρίκι Θηβών ειδοποιήθηκε το κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το απόγευμα της Κυριακής (11/01).
Στο σημείο έσπευσε ένα όχημα με δύο πυροσβέστες που μπόρεσαν να τη σβήσουν, ωστόσο, προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο όχημα.
