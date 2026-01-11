Φωτιά σε αυτοκίνητο στο Μουρίκι Θηβών – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Για φωτιά σε αυτοκίνητο στο Μουρίκι Θηβών ειδοποιήθηκε το κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το απόγευμα της Κυριακής (11/01).

Στο σημείο έσπευσε ένα όχημα με δύο πυροσβέστες που μπόρεσαν να τη σβήσουν, ωστόσο, προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο όχημα.