Η πρώτη μέρα της 16ης αγωνιστικής στην Super League, έφερε ανακατατάξεις στην κορυφή.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ πέρασαν στην πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα. Έτσι η… σκυτάλη πέρασε στην τρίτη πλέον ΑΕΚ. Η οποία έχει δύσκολη έξοδο στο «Κλ. Βικελίδης» απέναντι στον Άρη.

Το ματς στη Θεσσαλονίκη ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της Κυριακής (11/01) καθώς με νίκη η ΑΕΚ επιστρέφει στην κορυφή, ενώ οι γηπεδούχοι θέλουν να πάρουν αποτέλεσμα που θα τους κρατήσει «ζωντανούς» στο κυνήγι της τετράδας.

Ισόπαλα έχουν ολοκληρωθεί τα δύο τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος με γηπεδούχο τον Άρη, αφού τη σεζόν 2024-25, για την 26η αγωνιστική, αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0, ενώ το 2023-24, πάλι για την 26η και τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, ολοκλήρωσαν τις προσπάθειές τους με το εντυπωσιακό 3-3.

Η ΑΕΚ δεν έχει ηττηθεί στις επτά τελευταίες επισκέψεις της στην έδρα του Άρη για το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδος, όπου υπάρχουν τέσσερις ισοπαλίες και τρεις νίκες της «Ένωσης».

Δείτε LIVE το «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι, Άρης – ΑΕΚ

