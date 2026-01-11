Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Άρης-ΑΕΚ, Παναθηναϊκός AKTOR-Περιστέρι και τη δράση στην Ευρώπη
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (11/01).
Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας, αφού τα ντέρμπι κυριαρχούν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για τη Super League στις 19:30 ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ για την 16η αγωνιστική με μετάδοση από το Novasports Prime, ενώ το Cosmote Sport 1HD θα μεταδώσει τη «μάχη» του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό.
Παράλληλα, δράση υπάρχει και για την Greek Basketball League, αφού στις 16:00 ο Παναθηναϊκός AKTOR θα παίξει κόντρα στο Περιστέρι με μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ, ενώ στις 21:00 από το Action 24 θα καλυφθεί το ντέρμπι Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης για το ισπανικό Super Cup και στις 21:45 από το Cosmote Sport 2HD θα μεταδοθεί η «μάχη» κορυφής στην Serie A, Ίντερ - Νάπολι.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (11/01):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
09:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Λορέντζο Μουζέτι - Αλεξάντερ Μπουμπλίκ
ATP 250 2026
10:30
COSMOTE SPORT 7 HD
Ντανιίλ Μεντβέντεφ - Μπράντον Νακασίμα
ATP 250 2025
10:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
United Cup 2026
Τελικός
10:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 250 2026
Χονγκ Κονγκ (Τελικός)
13:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Καρδίτσα - Ολυμπιακός
Stoiximan GBL
13:00
ΕΡΤ Sports 1
ΑΕΚ - Μύκονος Betsson
Stoiximan GBL
13:15
Novasports Prime
Χέρενφεν – Φέγενορντ
Eredivisie 2025/26
13:30
COSMOTE SPORT 1 HD
Λέτσε – Πάρμα
Serie A 2025-26
14:00
Action 24
Καλαμάτα – Πανιώνιος
Greek Super League 2 2025-2026
14:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Ντέρμπι – Λιντς
Emirates FA Cup 2025-26
15:00
Novasports 4HD
Λεγανές – Βαγιαδολίδ
Ποδόσφαιρο
15:00
Novasports 1HD
Ράγιο Βαγιεκάνο – Μαγιόρκα
La Liga EA Sports 2025/26
15:30
Novasports Start
Τέλσταρ – Άγιαξ
Eredivisie 2025/26
16:00
Novasports Prime
Λεβαδειακός - Βόλος ΝΠΣ
Stoiximan Super League 2025-26
16:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Πόρτσμουθ – Άρσεναλ
Emirates FA Cup 2025-26
16:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Νταντί – Χαρτς
William Hill Scottish Premiership 2025-26
16:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Φιορεντίνα – Μίλαν
Serie A 2025-26
16:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι Betsson
Stoiximan GBL
16:00
ΕΡΤ Sports 1
Μαρούσι – Προμηθέας
Stoiximan GBL
16:30
Novasports 2HD
Γκλάντμπαχ – Άουγκσμπουργκ
Bundesliga 2025/26
17:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Φενέρμπαχτσε – Μπαχτσεσεχίρ
Turkish Basketball Super League 2025-26
17:00
COSMOTE SPORT 1 HD
PreGame
ΟΦΗ - Asteras Aktor
17:15
Novasports 1HD
Λεβάντε – Εσπανιόλ
La Liga EA Sports 2025/26
17:30
COSMOTE SPORT 7 HD
Νασιονάλ - Σάντα Κλάρα
Liga Portugal Betclic 2025-26
17:30
COSMOTE SPORT 1 HD
ΟΦΗ - Αστέρας Aktor
Stoiximan Super League 2025-26
18:15
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Παναθηναϊκός - Πανιώνιος ΓΣΣ
Α1 Γυναικών Volley League
18:30
Novasports 3HD
Μπάγερν Μονάχου – Βόλφσμπουργκ
Bundesliga 2025/26
18:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Αμπερντίν – Ρέιντζερς
William Hill Scottish Premiership 2025-26
18:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον
Emirates FA Cup 2025-26
19:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Ελλάς Βερόνα – Λάτσιο
Serie A 2025-26
19:30
Novasports Prime
Άρης – ΑΕΚ
Stoiximan Super League 2025-26
19:30
COSMOTE SPORT 8 HD
Βενέτσια - Βίρτους Μπολόνια
Lega Basket Serie A 2025-26
19:40
COSMOTE SPORT 1 HD
Sportshow
Εκπομπή
20:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Ανδόρα - Ρεάλ Μαδρίτης
ACB Liga Endesa 2025-26
21:00
Action 24
Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης
Super Cup Ισπανίας 2026
21:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός
Stoiximan Super League 2025-26
21:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Ελλάδα – Γεωργία
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών
21:45
COSMOTE SPORT 2 HD
Ίντερ – Νάπολι
Serie A 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Ορλάντο Μάτζικ - Νιου Ορλίνς Πέλικανς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
23:10
COSMOTE SPORT 1 HD
Sportshow
Εκπομπή
03:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Ντένβερ Νάγκετς - Μιλγουόκι Μπακς
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια