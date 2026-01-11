Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Άρης-ΑΕΚ, Παναθηναϊκός AKTOR-Περιστέρι και τη δράση στην Ευρώπη

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας, αφού τα ντέρμπι κυριαρχούν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Για τη Super League στις 19:30 ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ για την 16η αγωνιστική με μετάδοση από το Novasports Prime, ενώ το Cosmote Sport 1HD θα μεταδώσει τη «μάχη» του Παναθηναϊκού με τον Πανσερραϊκό.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και για την Greek Basketball League, αφού στις 16:00 ο Παναθηναϊκός AKTOR θα παίξει κόντρα στο Περιστέρι με μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ, ενώ στις 21:00 από το Action 24 θα καλυφθεί το ντέρμπι Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης για το ισπανικό Super Cup και στις 21:45 από το Cosmote Sport 2HD θα μεταδοθεί η «μάχη» κορυφής στην Serie A, Ίντερ - Νάπολι.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (11/01):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 09:30 COSMOTE SPORT 6 HD Λορέντζο Μουζέτι - Αλεξάντερ Μπουμπλίκ ATP 250 2026 10:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ντανιίλ Μεντβέντεφ - Μπράντον Νακασίμα ATP 250 2025 10:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ United Cup 2026 Τελικός 10:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χονγκ Κονγκ (Τελικός) 13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα - Ολυμπιακός Stoiximan GBL 13:00 ΕΡΤ Sports 1 ΑΕΚ - Μύκονος Betsson Stoiximan GBL 13:15 Novasports Prime Χέρενφεν – Φέγενορντ Eredivisie 2025/26 13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Λέτσε – Πάρμα Serie A 2025-26 14:00 Action 24 Καλαμάτα – Πανιώνιος Greek Super League 2 2025-2026 14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ντέρμπι – Λιντς Emirates FA Cup 2025-26 15:00 Novasports 4HD Λεγανές – Βαγιαδολίδ Ποδόσφαιρο 15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Μαγιόρκα La Liga EA Sports 2025/26 15:30 Novasports Start Τέλσταρ – Άγιαξ Eredivisie 2025/26 16:00 Novasports Prime Λεβαδειακός - Βόλος ΝΠΣ Stoiximan Super League 2025-26 16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Πόρτσμουθ – Άρσεναλ Emirates FA Cup 2025-26 16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Νταντί – Χαρτς William Hill Scottish Premiership 2025-26 16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Μίλαν Serie A 2025-26 16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός AKTOR - Περιστέρι Betsson Stoiximan GBL 16:00 ΕΡΤ Sports 1 Μαρούσι – Προμηθέας Stoiximan GBL 16:30 Novasports 2HD Γκλάντμπαχ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga 2025/26 17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – Μπαχτσεσεχίρ Turkish Basketball Super League 2025-26 17:00 COSMOTE SPORT 1 HD PreGame ΟΦΗ - Asteras Aktor 17:15 Novasports 1HD Λεβάντε – Εσπανιόλ La Liga EA Sports 2025/26 17:30 COSMOTE SPORT 7 HD Νασιονάλ - Σάντα Κλάρα Liga Portugal Betclic 2025-26 17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ - Αστέρας Aktor Stoiximan Super League 2025-26 18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός - Πανιώνιος ΓΣΣ Α1 Γυναικών Volley League 18:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Βόλφσμπουργκ Bundesliga 2025/26 18:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αμπερντίν – Ρέιντζερς William Hill Scottish Premiership 2025-26 18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον Emirates FA Cup 2025-26 19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Λάτσιο Serie A 2025-26 19:30 Novasports Prime Άρης – ΑΕΚ Stoiximan Super League 2025-26 19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Βενέτσια - Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A 2025-26 19:40 COSMOTE SPORT 1 HD Sportshow Εκπομπή 20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ανδόρα - Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa 2025-26 21:00 Action 24 Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης Super Cup Ισπανίας 2026 21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League 2025-26 21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γεωργία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Νάπολι Serie A 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ορλάντο Μάτζικ - Νιου Ορλίνς Πέλικανς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια 23:10 COSMOTE SPORT 1 HD Sportshow Εκπομπή 03:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ντένβερ Νάγκετς - Μιλγουόκι Μπακς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

