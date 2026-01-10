Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Η Αίγυπτος απέκλεισε την Ακτή Ελεφαντοστού – Επιστρέφει ο Λαφόν

Η παρέα του Σαλάχ πέρασε στα ημιτελικά της διοργάνωσης επικρατώντας 3-2 της Ακτής Ελεφαντοστού – Γυρίζει στην Ελλάδα ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού.

Συμπληρώθηκε το… παζλ των ημιτελικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, μετά τη νίκη της Αιγύπτου επί της Ακτής Ελεφαντοστού στον τελευταίο αγώνα των «8». Η παρέα του Μο Σαλάχ επικράτησε 3-2 των «ελεφάντων» και θα κοντραριστεί με την Σενεγάλη για μια θέση στον τελικό.

Αποτέλεσμα που… βολεύει και τον Παναθηναϊκό καθώς ο Αλμπάν Λαφόν που είναι στην αποστολή της Ακτής Ελεφαντοστού, θα γυρίσει στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στη διοργάνωση του Μαρόκου.

Ο Μαρμούς στο 4’, ο Ράμπια στο 32’ και ο Σαλάχ στο 52’ ήταν οι σκόρερ των Αιγύπτιων. Αυτογκόλ του Φατούχ στο 40’ και τέρμα του Ντουέ στο 73’, οι σκόρερ της Ακτής Ελεφαντοστού.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΘΝΩΝ ΑΦΡΙΚΗΣ

Προημιτελική Φάση

09/01/2026

Α.Μάλι - Σενεγάλη 0-1

Β.Καμερούν – Μαρόκο 0-2

10/01/2026

Γ.Αλγερία – Νιγηρία 0-2

Δ.Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού 3-2

Ημιτελικοί

14/1/2026

α.Σενεγάλη - Αίγυπτος 18:00

β.Μαρόκο - Νιγηρία 21:00

Μικρός Τελικός

17/1/2026 18:00

Τελικός

18/1/2026 21:00

